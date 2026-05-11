وزارت خزانهداری آمریکا با هدف مختل کردن دور زدن تحریمها، از بانکهای جهانی خواست شبکههای پولشویی مرتبط با ایران و روشهای نوین قاچاق نفت از جمله رمزارزها را شناسایی کنند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در اقدامی گسترده و راهبردی، دستورالعملهای سختگیرانهای را برای بانکها و تمامی مؤسسات مالی فعال در این کشور صادر کرده است تا شبکههای پیچیده پولشویی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را شناسایی و گزارش کنند.
این وزارتخانه هشدار داده است که ایران از طریق ایجاد شرکتهای پوششی در نقاط مختلف جهان و بهرهگیری از فناوریهای نوین مالی مانند شبکههای رمزارزی، تلاش میکند تا منابع مالی حاصل از قاچاق نفت تحریمشده را وارد نظام مالی جهانی کند. هدف اصلی از این اقدام، مختل کردن شریانهای مالی تهران و بستن مسیرهای جایگزینی است که برای دور زدن تحریمهای بینالمللی ایجاد شدهاند.
در واقع، آمریکا قصد دارد با استفاده از نفوذ خود در نظام بانکی جهانی، هرگونه تراکنشی را که ردپایی از فعالیتهای غیرقانونی ایران داشته باشد، ردیابی و متوقف نماید تا فشار اقتصادی بر این حکومت به حداکثر برسد. در بخش مربوط به نظارت بر صادرات نفت، وزارت خزانهداری آمریکا بر روشهای فریبکارانه اشاره کرده است که توسط شبکههای قاچاق برای پنهان کردن منشأ ایرانی محمولهها به کار میرود.
یکی از این روشها، برچسبگذاری محمولههای نفتی تحت عنوان نفت ترکیب مالزیایی است تا خریداران و مؤسسات مالی تصور کنند این نفت متعلق به کشورهای جنوب شرق آسیا است. علاوه بر این، انتقال نفت از کشتی به کشتی در آبهای آزاد، که به منظور حذف ردپای کشتیهای ایرانی انجام میشود، و همچنین استفاده از اسناد حملونقل جعلی یا ناقص، از دیگر تاکتیکهایی است که بانکها باید نسبت به آنها هوشیار باشند.
دولت ترامپ از مؤسسات مالی خواسته است تا به ویژه بر شرکتهای تازهتأسیسی که جابهجاییهای مالی غیرعادی دارند یا پرداختهای خود را از طریق چندین واسطه پیچیده انجام میدهند، نظارت دقیقی داشته باشند تا از احتمال همکاری آنها با سپاه پاسداران برای پولشویی جلوگیری شود. گزارشهای منتشر شده توسط شبکه مقابله با جرایم مالی در وزارت خزانهداری آمریکا نشاندهنده حجم بالای تراکنشهای مشکوک در سال ۲۰۲۴ است.
بر اساس این دادهها، شرکتهای نفتی مرتبط با ایران موفق شدهاند در طول سال جاری میلادی حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش مالی انجام دهند. همچنین، دهها شرکت کشتیرانی مستقر در کشورهای عراق، امارات متحده عربی و هنگکنگ که نقش واسط در انتقال نفت تحریمشده را ایفا کردهاند، حدود ۷۰۷ میلیون دلار از طریق حسابهای بانکی در داخل خاک آمریکا پردازش کردهاند.
این ارقام نشاندهنده نفوذ شبکههای قاچاق در سیستمهای بانکی حتی در کشورهای پیشرفته است و آمریکا را بر آن داشته تا هشدار دهد که هرگونه همکاری با این ساختارها، منجر به اعمال تحریمهای ثانویه خواهد شد. از منظر سیاسی، این فشارهای اقتصادی در حالی صورت میگیرد که روابط میان واشینگتن و تهران به بنبست رسیده و احتمال بازگشت به میز مذاکرات بسیار کم به نظر میرسد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با لحنی تند اعلام کرده است که آتشبس فعلی با رژیم ایران تنها به کمک دستگاه حفظ حیات برقرار است و هرگونه پیشنهاد برای پایان دادن به تنشها را رد کرده است. راهبرد فعلی دولت ترامپ ترکیبی از فشار نظامی و اقتصادی است؛ به طوری که همزمان با عملیاتهای بمباران، تهدید به اعمال تحریمهای شدید علیه متحدان تجاری ایران در چین، هنگکنگ، امارات و عمان را به کار گرفته است.
واشینگتن به صراحت به این کشورها هشدار داده است که اگر اجازه دهند فعالیتهای غیرقانونی ایران از طریق نظامهای مالی آنها جریان یابد، با محدودیتهای شدید تجاری روبهرو خواهند شد. این رویکرد نشاندهنده تلاش آمریکا برای منزوی کردن کامل اقتصادی ایران و وادار کردن آن به تسلیم در برابر خواستههای ایالات متحده است
