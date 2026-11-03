گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک پکن در خاورمیانه هم‌زمان با نگرانی‌ها از حملات احتمالی به ایران پس از انتخابات آمریکا، نشان‌دهنده تلاش برای بازیگری در منطقه و کاهش تنش‌هاست.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی تحلیلی از تشدید تحرکات دیپلماتیک پکن در خاورمیانه نوشت که چین هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال حملات مجدد آمریکا و اسرائیل به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تلاش می‌کند در روند تحولات منطقه و تلاش‌ها برای خروج از بن‌بست میان تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی کند.

این گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک چین، واکنشی به شرایط امنیتی حساس منطقه و تلاش برای تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت میانجی‌گر است که در آستانه تغییرات سیاسی مهم در واشنگتن و احتمال تداوم یا تشداد درگیری‌ها در خاورمیانه قرار دارد.

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دیدارهای سطح عالی و اولین سفر عمانی

"شی جین‌پینگ" رئیس‌جمهور چین و "وانگ یی" وزیر امور خارجه این کشور روز دوشنبه در پکن، به‌صورت جداگانه میزبان مذاکراتی در سطح عالی با مقاماتی از عمان، ایران و عربستان سعودی بودند. دیدار شی با سلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان، نخستین سفر یک رئیس کشور عمانی به پکن از زمان برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور در ۴۸ سال پیش بود که نشان‌دهنده اهمیت ویژه پکن به مسقط به عنوان یک شریک کلیدی است.

برنامه دیپلماتیک گسترده در هفت کشور

هم‌زمان، وزارت امور خارجه چین جزئیات برنامه گسترده دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه و شاخ آفریقا طی روزها و هفته‌های آینده را اعلام کرد که بر اساس آن، سه فرستاده ارشد پکن به هفت کشور سفر خواهند کرد. این تحرکات گسترده یکی از فشرده‌ترین تلاش‌های دیپلماتیک علنی چین از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه به شمار می‌رود و با هدف ایفای نقش در شکل‌دهی به آینده تحولات خاورمیانه در شرایطی پرمخاطره انجام می‌شود.

نگرانی‌های امنیتی و هزینه‌های جنگ

در شرایطی که ارتش آمریکا پیش‌تر برای احتمال انجام حملات بیشتر آماده شده بود، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، علناً از منتفی بودن ازسرگیری حملات پیش از برگزاری انتخابات خبر داده و در عین حال احتمال تشدید تنش‌ها پس از رأی‌گیری را باز گذاشته است. برآورد مقام‌های نظامی آمریکا نشان می‌دهد این جنگ تاکنون بیش از ۴۷ میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه داشته است؛ رقمی که خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را شامل نمی‌شود و نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس را برمی‌انگیزد.

تقسیم‌بندی نظرات در دولت ترامپ

کاخ سفید درباره امکان دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان جنگ پیام‌های متفاوتی ارسال کرده است. برخی چهره‌های دولت ترامپ، از جمله "جی‌دی ونس" معاون رئیس‌جمهور، "استیو ویتکاف" فرستاده ویژه و "جرد کوشنر" داماد و فرستاده ترامپ، از دستیابی به توافق حمایت کرده‌اند؛ در حالی که برخی دیگر، از جمله "پیت هگست" وزیر دفاع آمریکا، ظاهراً با چنین رویکردی مخالف بوده‌اند.

میانجیگری عمان و تلاش‌های پکن

وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که در روزهای آینده، "ژای جون" فرستاده ویژه این کشور در امور خاورمیانه به ایران، عمان و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. وانگ یی نیز به‌صورت جداگانه با مقام‌های ارشد امنیتی ایران و عربستان دیدار کرد و در گزارش رسمی درباره دیدار با "علی باقری‌کنی"، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت که گفت‌وگو و مذاکره راه خروج از وضعیت کنونی است و خواستار پرهیز از درگیری مسلحانه شد.

چالش‌ها و چشم‌انداز آینده دیپلماسی چین

"کریگ سینگلتون"، مدیر ارشد برنامه چین در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در این‌باره گفت پکن دلایل خوبی برای افزایش حضور خود در این مقطع دارد زیرا ترامپ بار دیگر ایران را تهدید می‌کند و دولت‌های خلیج فارس نگران تشدید دوباره تنش‌ها هستند. ریاض نیز پیش‌تر از چین خواسته است از روابط خود با تهران برای مهار تنش‌ها استفاده کند و پکن می‌خواهد اگر منطقه به سمت نوعی راه‌حل نهایی دیپلماتیک حرکت کند، پشت میز مذاکرات حضور داشته باشد.