ارتش اسرائیل از تصرف کامل یکی از پایگاه‌های مهم در جنوب لبنان خبر داد و این در حالی است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله به اوج خود رسیده و نگرانی‌ها از گسترش دامنه جنگ افزایش یافته است. در همین حال، فشارهایی برای توقف حملات اسرائیل و همچنین هشدارها درباره خطر شکست روند صلح در خاورمیانه مطرح شده است. مذاکرات احتمالی و موضع‌گیری‌های بین‌المللی نیز به پیچیدگی اوضاع افزوده است.

ارتش اسرائیل بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که در چند روز گذشته کنترل عملیاتی کامل یکی از پایگاه‌های مهم در جنوب لبنان را به دست گرفته است. این تحول نظامی در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله به اوج خود رسیده و حملات متقابل دو طرف، آتش جنگ را شعله‌ورتر کرده است. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل ، محاصره شهر ' بنت جبیل ' از هفته گذشته تکمیل شده و نیروهای اسرائیل ی توانسته‌اند این شهر را که تنها چند کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد، به‌طور کامل تحت کنترل خود درآورند.

در جریان درگیری‌های زمینی و حملات هوایی در بنت جبیل، به گفته ارتش اسرائیل، بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای حزب‌الله کشته شده‌اند. یک مقام نظامی اسرائیل با اشاره به این موضوع، تأکید کرد که توانایی حزب‌الله برای حمله به شمال اسرائیل از بنت جبیل به شدت محدود شده است. این در حالی است که منابع امنیتی لبنان از محاصره حدود ۴۰ عضو حزب‌الله در بنت جبیل خبر داده‌اند و ارتش اسرائیل پیش‌تر از غیرنظامیان خواسته بود که این شهر را ترک کنند. این تحولات نشان‌دهنده تشدید درگیری‌ها در جنوب لبنان است و نگرانی‌ها را نسبت به گسترش دامنه جنگ افزایش داده است. در همین حال، پس از موج گسترده حملات اسرائیل به لبنان که تلفات زیادی را به همراه داشت، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با توجه به توافق آتش‌بس احتمالی با ایران، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را تحت فشار قرار داده تا حملات را متوقف کند. این فشارها در حالی اعمال می‌شود که پس از حملات پهپادی و موشکی حزب‌الله به شمال اسرائیل، آژیرهای هشدار در این منطقه به صدا درآمده‌اند. اگرچه تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است، اما این حملات متقابل، یک روز پیش از آغاز مذاکرات احتمالی میان اسرائیل و لبنان صورت گرفته و این امر، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، در گفت‌وگویی با آنتونیو تاجانی، همتای ایتالیایی خود، پیش از مذاکرات احتمالی اسرائیل و لبنان، تأکید کرد که ارتباط میان ایران و لبنان باید قطع شود. ساعر در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس، به گفت‌وگوی تلفنی خود با تاجانی اشاره کرد و گفت: «ایران عملاً از طریق حزب‌الله لبنان را کنترل می‌کند و بار دیگر لبنان را برخلاف میلش به جنگ کشانده است.» وی همچنین افزود: «اعطای جایگاه به ایران، از طریق اجازه دادن به این کشور برای تعیین زمان برقراری آتش‌بس در لبنان، اشتباهی جدی است که تنها به تقویت نفوذ ایران در لبنان منجر خواهد شد.» در این میان، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اشاره به ادامه حملات به لبنان، از خطر شکست روند صلح در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. فون در لاین با تأکید بر لزوم کمک‌رسانی فوری به مردم لبنان، خاطرنشان کرد که هیچ کمکی نمی‌تواند جایگزین امنیت ناشی از یک صلح پایدار شود. وی با اشاره به 'تفکیک‌ناپذیر' بودن امنیت و 'درس‌های کلیدی هفته‌های گذشته' گفت: «تا زمانی که لبنان در آتش می‌سوزد، ثبات در خاورمیانه یا منطقه خلیج فارس ناممکن است.» رئیس کمیسیون اروپا از تمامی طرف‌های درگیر خواست تا «به حاکمیت لبنان احترام بگذارند و به توقف کامل درگیری‌ها تن دهند». درگیری‌ها میان حزب‌الله و اسرائیل در حالی بار دیگر تشدید شده است که شبه‌نظامیان حزب‌الله در واکنش به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به سوی اسرائیل موشک پرتاب کردند و به این ترتیب، بار دیگر پای لبنان را به جنگ خاورمیانه کشاندند. اسرائیل نیز در پاسخ به این حملات، اهدافی را در لبنان هدف قرار داد و نیروهای زمینی خود را وارد خاک این کشور کرد. در حالی که اسرائیل عملیات جاری در لبنان را 'سنگین‌ترین ضربه‌ای که حزب‌الله از زمان عملیات پیجرها متحمل شده' می‌داند، آمار تلفات و مجروحان در حال افزایش است و خشم بین‌المللی از کشتار در مناطق پرجمعیت رو به فزونی است. ارتش اسرائیل با حمله به جنوب بیروت مواضع حزب‌الله لبنان را هدف قرار داده و پیش‌تر برای چندین محله در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده بود. در حملات روز گذشته به لبنان دست‌کم ۱۵ نفر کشته شدند و این وضعیت، معمای آتش‌بس را پیچیده‌تر کرده است: گذار به صلح یا تکرار چرخه ویران‌کننده نبرد





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines