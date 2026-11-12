تشدید هشدارهای ایران درباره مداخله کشورهای ثالث در تنگه هرمز

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استناد به قطعنامه‌های سازمان ملل، هرگونه مشارکت کشورهای دیگر در فشارهای آمریکا علیه منافع ایران را تجاوزکارانه و غیرقانونی ارزیابی کرد.

اسماعیل بقائی ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به گزارش‌های اخیر مبنی بر تلاش ایالات متحده آمریکا برای متقاعدسازی کشورهای ثالث جهت مداخله در تحولات منطقه‌ای و تنگه هرمز ، بیانیه‌ای قاطع صادر کرد. وی تأکید نمود که هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با اقدامات خصمانه واشنگتن علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، خط قرمزهای حقوقی و امنیتی کشور را نقض خواهد کرد.

تشریح مکانیسم حقوقی مخالفت با مداخله

بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ضرب‌المثل کره‌ای "گنجشکی که در پی لک‌لک پرواز کند، پاهایش خواهد شکست"، هشدار داد که کشورهای در حال تلاش برای پیروی از دستورات آمریکا، با آسیب‌های جدی مواجه خواهند شد. سخنگوی دیپلماسی ایران تصریح کرد که اعزام یگان‌های دریایی، تجهیزات و نیروهای پشتیبانی توسط کشورهای دیگر، مصداق بارز مشارکت در تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی محسوب می‌شود.

Also read دو مرد ایرانی در بریتانیا در پرونده نقشه حمله به روزنامه‌نگاران، به جاسوسی برای ایران مجرم شناخته شدند

به گفته مقام مسئول وزارت امور خارجه، چنین اقداماتی نه‌تنها با حقوق بین‌الملل سازگار نیستند، بلکه صراحتاً مغایر با بند چهار ماده دو منشور ملل متحد می‌باشند. علاوه بر این، بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هرگونه اقدام نظامی که ماهیت تجاوزکارانه داشته باشد، باید به عنوان عملی غیرقانونی تلقی گردد و کشورهایی که در آن مشارکت کنند، مسئولیت کامل تبعات ناشی از آن را بر عهده خواهند گرفت.

رد توجیه‌های فریبنده آمریکا و متحدان

اسماعیل بقائی با انتقاد از بهانه‌تراشی‌های واشنگتن و متحدانش، به کارگیری عناوینی نظیر "حفاظت از کشتیرانی" یا "مقابله با دزدی دریایی" را ناکارآمد دانست. وی با قاطعیت اظهار داشت که استفاده از این برچسب‌های فریبنده، ماهیت غیرقانونی و خصمانه این اقدامات را تغییر نمی‌دهد و هیچ توجیه اخلاقی یا حقوقی برای نقض حاکمیت ایران ایجاد نمی‌کند.

وی افزود که پیام جمهوری اسلامی ایران شفاف و بدون ابهام است: هیچ توافق دوجانبه‌ای میان آمریکا و کشورهای دیگر نمی‌تواند مجوزی برای نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی آن کشورها یا مشارکت در تجاوز علیه ایران باشد. بنابراین، تلاش برای دور زدن تعهدات بین‌المللی از طریق توافق‌های دوجانبه، فاقد اعتبار قانونی در سطح جهانی است.

پیامدهای عملی و مواضع مذاکره‌ای

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین به مسائل دیپلماتیک و رویکرد ایران در برابر دیکته‌های خارجی پرداخت و اعلام کرد که تهران هرگونه تحمیل اراده از بالا را نمی‌پذیرد. وی معتقد است که آمریکا با ایده، ظرفیت و تمدن ایران مشکل دارد و به همین دلیل استراتژی فشار حداکثری را جایگزین مذاکره واقعی کرده است. بقائی تصریح نمود که طرف آمریکایی در مذاکرات جدی نیست و مفهوم مذاکره را با دیکته اشتباه گرفته است.

در همین راستا، مسئولیت تبعات و پیامدهای هرگونه همراهی با اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا، مستقیماً متوجه کشورهای مشارکت‌کننده خواهد بود. این هشدار جدی نشان‌دهنده آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه تلاش خارجی جهت ایجاد ناامنی در تنگه هرمز و سایر منافع استراتژیک کشور در قاره آسیا و جهان است.