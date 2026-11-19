ائتلاف به رهبری عربستان سعودی رهگیری موشک حوثی‌ها را اعلام کرد. همزمان گزارش حملات هوایی به صنعا منتشر شد. بررسی تحولات منطقه‌ای و تأثیرات آن.

ائتلاف به رهبری عربستان سعودی صبح جمعه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور موفق به رهگیری و منهدم کردن یک موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌ها به سوی جنوب عربستان شد. این در حالی است که هم‌زمان شبکه المسیره وابسته به حوثی‌ها از انجام حملات هوایی عربستان به شهر صنعا خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی نیز تأیید کرد که چندین پهپاد در جنوب این کشور رهگیری شده‌اند.

هشدارهای امنیتی برای شهرهای جنوبی

سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی برای چندین منطقه از جمله جازان، ابها و خمیس مشیط هشدار زودهنگام صادر کرد و سپس پس از اتمام عملیات اعلام نمود که خطر برطرف شده است. به گزارش رویترز، عربستان سعودی بلافاصله درباره گزارش‌های منتشر شده توسط شبکه المسیره مبنی بر حملات هوایی به پایتخت یمن اظهارنظری انجام نداد.

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هدف قرار گرفتن تأسیسات استراتژیک

این تنش‌ها در شرایطی رخ داده است که بلندترین آسمان‌خراش ریاض، محل دفتر مرکزی صندوق ثروت ملی عربستان، در حمله روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه توسط حوثی‌ها هدف قرار گرفت. تاسیسات نظامی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی در جنوب عربستان سعودی و در نزدیکی مرز یمن بارها هدف حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های همسو با حکومت ایران قرار گرفته‌اند.

اهمیت استراتژیک منطقه جازان

شهر جازان در ساحل دریای سرخ میزبان پالایشگاه آرامکو با ظرفیت روزانه ۴۰۰ هزار بشکه است. پیش‌تر حوثی‌ها مدعی حمله به خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی نیز شده بودند. این خط لوله نفت خام را از میدان‌های شرق عربستان سعودی به پایانه‌های صادراتی دریای سرخ منتقل می‌کند و امکان صادرات نفت را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌سازد.

بازگشت تنش‌ها پس از آتش‌بس

حملات میان عربستان سعودی و حوثی‌ها در ماه ژوئیه و پس از یک دوره آرامش نسبی در پی آتش‌بس سال ۲۰۲۲ از سر گرفته شد. از آن زمان تاکنون، حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به خاک عربستان سعودی را تشدید کرده‌اند و عربستان نیز مواضع حوثی‌ها در یمن را هدف حملات هوایی قرار داده است. عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ در حمایت از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن مداخله نظامی کرد.

وضعیت سیاسی و نظامی در یمن

حوثی‌ها در سال ۲۰۱۴ شهر صنعا را تصرف کردند و همچنان بخش بزرگی از شمال یمن را در کنترل خود دارند. این تحولات نشان‌دهنده ادامه درگیری‌های پیچیده در منطقه است که تأثیرات گسترده‌ای بر امنیت انرژی و ثبات سیاسی در خاورمیانه به جای گذاشته است. تحلیلگران بر این باورند که هرگونه افزایش تنش می‌تواند تأثیرات منفی بر بازارهای جهانی داشته باشد.