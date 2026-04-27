گزارشی از آخرین تحولات منطقه و ایران، شامل تشدید تنش‌های نظامی در لبنان، ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات بین ایران و آمریکا، و وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی در ایران.

در تحولات اخیر منطقه و ایران ، شاهد پیچیدگی‌های فزاینده‌ای در ابعاد مختلف هستیم. از یک سو، تنش‌های نظامی در لبنان با حملات ارتش اسرائیل به زیرساخت‌های حزب‌الله در دره بقاع و جنوب لبنان تشدید شده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و برقراری آتش‌بس ادامه دارد. رئیس‌جمهوری لبنان، ژوزف عون، در واکنش به انتقادات حزب‌الله مبنی بر خیانت به دلیل تمایل به مذاکره با اسرائیل، با اشاره به اینکه کسانی که کشور را به جنگ می‌برند تا منافع خارجی را تامین کنند، مرتکب خیانت می‌شوند، بر لزوم اجماع ملی برای تصمیم‌گیری‌های مهم تاکید کرد و پرسید آیا پیش از ورود به جنگ، اجماع ملی وجود داشت؟

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان نیز برقراری آتش‌بس را پیش‌شرط هرگونه مذاکره با اسرائیل اعلام کرده است که مورد پذیرش وزارت خارجه آمریکا نیز قرار گرفته است. در مقابل، دبیرکل حزب‌الله، نعیم قاسم، مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل را گناهی بزرگ خوانده است. این اختلافات داخلی در لبنان، فرآیند دستیابی به یک راه حل جامع را دشوارتر می‌کند. در عرصه دیپلماتیک، تلاش‌های میانجی‌گرانه برای حل اختلافات بین ایران و آمریکا نیز با ناکامی مواجه شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دور نخست مذاکرات تهران و واشینگتن در اسلام‌آباد، پاکستان، به نتیجه نرسیده و پاکستان به عنوان میانجی، توان تحمیل توافق را ندارد و دو طرف حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیستند. در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از سفرهایی به عمان و پاکستان، به روسیه سفر کرده است. این سفرها در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای جلب حمایت بین‌المللی و کاهش فشارهای وارده بر این کشور صورت می‌گیرد.

در همین حال، مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، از دیپلماسی غیرملی و التماسی جمهوری اسلامی انتقاد کرده و بر لزوم اتخاذ رویکردی قوی‌تر و مستقل‌تر در عرصه بین‌المللی تاکید کرده است. اظهارات صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، نیز حاکی از پیچیدگی‌های موجود در این زمینه است. او با اشاره به اینکه مشخص نیست ایالات متحده چه راهبردی برای خروج از جنگ ایران در نظر دارد، از مهارت بالای مذاکره‌کنندگان ایرانی و قوی‌تر بودن آنها از آنچه تصور می‌شد، خبر داده است.

همچنین، او به بحران تنگه هرمز و مین‌گذاری بخشی از این گذرگاه راهبردی اشاره کرده است. در داخل ایران، وضعیت اقتصادی و معیشتی همچنان وخیم است. مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی، از بیکاری گسترده، کمبود دارو و دشواری‌های معیشتی در نقاط مختلف کشور خبر داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از تعدیل نیرو در شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر به دلیل جنگ و نیز تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ کانتینری در اسکله رجایی بندرعباس است.

کمبود دارو، به ویژه برای بیماری‌های خاص مانند سرطان خون، وضعیت را برای بیماران و خانواده‌هایشان دشوار کرده است. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و بیکاری، زندگی را برای بسیاری از مردم ایران دشوار کرده است. در همین راستا، استاندار تهران، محمدصادق معتمدیان، از شناسایی ۷۰۰ مسجد در ۲۲ منطقه تهران برای آمادگی در شرایط سخت خبر داده است. این مساجد برای استفاده از پنل‌های خورشیدی، ژنراتورها، ذخایر آب، اسکان اضطراری و تغذیه آماده می‌شوند.

همچنین، هلال احمر بیش از ۵ میلیون شبکه مردمی در کشور دارد که تجهیزات لازم در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا در صورت بروز بحران، اقدامات لازم را به سرعت انجام دهند. در نهایت، پلیس بریتانیا یک مرد ۳۷ ساله را به ظن آماده‌سازی برای اقدامات خشونت‌آمیز علیه اماکن یهودیان در لندن بازداشت کرده است که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت جوامع یهودی در اروپا است





لبنان اسرائیل حزب‌الله ایران آمریکا مذاکرات اقتصاد بیکاری کمبود دارو تنگه هرمز

