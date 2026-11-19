شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای حاکمیت لبنان را تأیید و از اسرائیل خواست از آتش‌افرونی بکاهد. جزئیات جدید از نقض توافق مرزی و آوارگی یک میلیون نفر.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای رسمی که پنجشنبه شب به وقت محلی قرائت شد، خواستار توقف فوری هرگونه اقدام نظامی شد که نیروهای حافظ صلح این سازمان را در خطر قرار می‌دهد. این هشدار دипلماتیک در پی هفته‌های طولانی تنش و حملات گسترده‌ای است که منطقه را به مرز درگیری‌های تمام عیار کشانده است.

تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان

رئیس دوره‌ای شورای امنیت با تأکید بر تعهد راسخ اعضای این شورا، بر لزوم حفظ حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت لبنان به‌صورت قاطعانه تأکید کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی از وضعیت بحرانی انسانی و امنیتی در این کشور همسایه است که سال‌هاست در آستانه درگیری قرار دارد.

Also read جنجال سر استفاده از قطعه قصه عشق در تیزر برنامه صحنه

آمار ویرانی و آوارگی یک میلیون نفر

حملات اسرائیل از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) به شکل گسترده‌ای علیه لبنان آغاز شد و منجر به شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی گردید. بر اساس گزارش‌های موجود، بیش از یک میلیون نفر در این کشور آواره شده‌اند و هنوز بخش‌هایی از جنوب لبنان در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد که ادامه آن وضعیت را پیچیده کرده است.

نقض توافق چارچوب و کندی واشنگتن

لبنان و اسرائیل در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا توافق چارچوبی را امضا کردند که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده بود. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در شهر واشنگتن به ثمر نشست، اما تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده است.

ادامه حملات و نقض حاکمیت مرزی

با وجود امضای توافق، رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده است. این تجاوزات منجر به خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای شده و همزمان به تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است که تنش‌ها را دوچندان کرده است.