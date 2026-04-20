رجب طیب اردوغان در واکنش به حوادث اخیر تیراندازی در مدارس ترکیه، از برنامه‌های دولت برای سخت‌گیری در قوانین حمل سلاح و مدیریت چالش‌های فضای مجازی برای جوانان خبر داد.

رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهور ترکیه ، در پی وقوع حوادث تلخ و بی‌سابقه در مدارس این کشور که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از دانش‌آموزان و معلمان شد، شامگاه دوشنبه پس از پایان نشست هیئت دولت در آنکارا، در برابر خبرنگاران ظاهر شد و مواضع رسمی دولت را در قبال افزایش خشونت‌های مسلحانه تشریح کرد. وی با ابراز تاسف عمیق از وقوع فاجعه اخیر در استان قهرمان‌مرعش، تاکید کرد که امنیت جامعه و به‌ویژه نهادهای آموزشی، خط قرمز دولت است و هیچ‌گونه قصوری در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

اردوغان اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی و قضایی موظف شده‌اند تا قوانین مربوط به مالکیت و نگهداری سلاح گرم را با بازنگری‌های اساسی به سمت سخت‌گیری حداکثری سوق دهند. این اقدامات شامل افزایش مجازات‌های کیفری برای افرادی است که در نگهداری از سلاح‌های مجاز کوتاهی می‌کنند، به طوری که هرگونه سهل‌انگاری که منجر به دسترسی کودکان و نوجوانان به ابزارهای خشونت‌بار شود، با برخوردهای قانونی قاطع و سنگین مواجه خواهد شد. دولت قصد دارد با تدوین یک سند سیاست‌گذاری جامع، فرآیند صدور مجوزها را دشوارتر کرده و نظارت بر چرخه توزیع سلاح در کشور را به صورت نظام‌مند تقویت نماید. رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از اظهارات خود به پیوند میان خشونت‌های میدانی و تاثیرات فضای مجازی بر ذهنیت نسل جدید اشاره کرد. او با هشدار نسبت به اینکه دنیای امروز به شدت تحت سلطه تعاملات دیجیتال قرار گرفته است، خاطرنشان کرد که بسیاری از کودکان و نوجوانان بخش عمده‌ای از زمان روزانه خود را در محیط‌های آنلاین سپری می‌کنند که اغلب فاقد نظارت مستقیم والدین است. اردوغان معتقد است که پلتفرم‌های اجتماعی و محتواهای مبتنی بر الگوریتم‌های خاص، می‌توانند بدون واسطه بر رشد فکری، روانی و رفتاری جوانان تاثیر گذاشته و آن‌ها را به سمت رفتارهای پرخطر سوق دهند. وی از این پدیده به عنوان یک چالش پیچیده یاد کرد که نیازمند راه‌حل‌های چندجانبه و هماهنگ میان نهادهای فرهنگی، خانواده‌ها و شرکت‌های فناوری است. دولت ترکیه بر این باور است که تکیه صرف بر ابزارهای انتظامی برای کنترل امنیت جامعه کافی نیست و باید با ارتقای سواد رسانه‌ای و ایجاد ساختارهای نظارتی بر محتواهای آنلاین، بسترهای ترویج خشونت را از بین برد. وقوع حوادث اخیر در مدارس ترکیه، که در آن هشت دانش‌آموز و یک معلم جان خود را از دست دادند، شوک بزرگی به افکار عمومی این کشور وارد کرده است؛ چرا که بروز چنین سطحی از خشونت در مدارس ترکیه در دهه‌های اخیر بسیار نادر بوده و این موضوع باعث شده است تا دولت در برابر مطالبه عمومی مردم برای برقراری امنیت فوری، تحت فشار قرار بگیرد. اردوغان در پایان سخنان خود وعده داد که برنامه عملیاتی ویژه‌ای برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی در مدارس اجرا خواهد شد تا از تکرار چنین حوادث هولناکی جلوگیری شود. این برنامه شامل افزایش حضور مشاوران روان‌شناسی در محیط‌های آموزشی، کنترل دقیق‌تر ورود و خروج افراد در مدارس و همچنین ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم برای گزارش موارد مشکوک در میان دانش‌آموزان خواهد بود. دولت ترکیه امیدوار است با اجرای ترکیبی از سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه سلاح و سیاست‌های فرهنگی در حوزه فضای مجازی، آرامش را به جامعه و محیط‌های آموزشی بازگردانده و از تغییرات رفتاری مخرب در میان نسل آینده کشور پیشگیری کند





