وزیران خارجه مصر و اردن بر لزوم اجرای آتش‌بس در غزه و تحویل کمک‌های بشردوستانه توسط اسرائیل و استقرار نیروی بین‌المللی تأکید کردند.

بدر عبدالعاطی ، وزیر خارجه مصر، روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکراتی برای تبدیل روابط دیپلماتیک بین مصر و اردن به گام‌های عملی و ملموس با هدف تقویت همکاری‌های میان دو کشور انجام شده است. این توسعه در روابط دوجانبه در حاشیه نشست مشترک با ایمن الصفدی ، همتای اردنی خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، به صورت رسمی شفاف‌سازی شد. هدف از این گسترش روابط، هماهنگی بیشتر در مواجهه با چالش‌های امنیتی و سیاسی منطقه‌ای است.

بررسی بحران ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای

در جریان گفت‌وگوهای دوجانبه، عبدالعاطی و ایمن الصفدی به بحث پیرامون بحران ایران و راه‌های پیشبرد تلاش‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز پرداختند. وزیر خارجه مصر تصریح کرد که محور اصلی مکالمات، کاهش تنش‌ها و ایجاد بستر لازم برای بازگشت همه طرفین درگیر به میز مذاکرات بوده است. این رویکرد دیپلماتیک نشان‌دهنده اشتراک نظر قاهره و اردن در اولویت دادن به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات پیچیده خاورمیانه است.

Also read اعمال شلاق به پرستو احمدی و هم‌صنفان در قم؛ واکنش‌های جهانی و موضعات حقوقی

تأکید بر وخامت اوضاع انسانی و حقوق فلسطینیان

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این دیدار، وخامت شدید اوضاع در نوار غزه و اهمیت بسیار زیاد پایبندی به آتش‌بس بود. عبدالعاطی در این باره اظهار داشت که فشارها بر اسرائیل برای عمل کردن به تعهدات خود، به ویژه در زمینه اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده، شدت گرفته است. همچنین توافق شد که برای فراهم کردن زمینه اعمال حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه تلاش‌های مشترکی صورت پذیرد.

خسارات اقتصادی مصر و انتقادهای اردن از اسرائیل

رئیس دستگاه دیپلماسی مصر با اشاره به آسیب‌های جدی که تنش‌های نظامی اخیر به کشورش وارد کرده، اعلام کرد که کانال سوئز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست داده است. در سمت دیگر، ایمن الصفدی وضعیت در غزه را فاجعه‌بار توصیف کرد و اشاره نمود که اسرائیل مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه می‌شود. وی همچنین ادعا کرد که اقدامات اخیر اسرائیل اجرای طرح ترامپ را مختل کرده و در عین حال برای تضعیف راه‌حل دو دولتی تلاش می‌کند.

درخواست استقرار نیروی بین‌المللی و گام‌های آینده

در پایان این گفت‌وگوهای استراتژیک، دو طرف بر اهمیت استقرار نیروی بین‌المللی ثبات برای نظارت بر آتش‌بس تأکید ویژه‌ای کردند. این نیرو می‌تواند نقش نظارتی حیاتی در تضمین امنیت مرزها و تسهیل ورود کمک‌های امدادی ایفا کند. با توجه به حجم بالای سرمایه‌های از دست رفته در کانال سوئز و شرایط بحرانی غزه، قاهره و اردن برنامه‌های عملیاتی جدیدی را برای عادی‌سازی اوضاع و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در دستور کار خود قرار داده‌اند.