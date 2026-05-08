در پی تشدید تنشها در تنگه هرمز، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به مرز ۹۶ دلار و نفت برنت به بالای ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمتها به دنبال دور جدید درگیریها میان ایالات متحده و ایران رخ داد که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشات را تهدید میکند. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) هشدار داد که این جنگ روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت را مختل کرده است.
در پی تشدید تنشها در تنگه هرمز، بازار جهانی نفت با افزایش قابل توجهی در قیمتها مواجه شد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به مرز ۹۶ دلار و نفت برنت به بالای ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید.
این افزایش قیمتها به دنبال دور جدید درگیریها میان ایالات متحده و ایران رخ داد که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشات را تهدید میکند. بر اساس گزارش تریدینگ اکونومیکس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای آمریکایی همزمان با عبور ناوشکنهای مجهز به موشکهای هدایتشونده از تنگه هرمز، حملات ایران را رهگیری کرده و دست به حملات تدافعی زدهاند. با این حال، سنتکام تاکید کرده است که ارتش آمریکا قصد تشدید بیشتر تنشها را ندارد.
در همین حال، دولت ترامپ در انتظار پاسخ ایران به پیشنهادی است که با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیریهای تقریبا ۱۰ هفتهای مطرح شده است. این در حالی است که تنشها در سراسر خلیج فارس و لبنان همچنان بالاست. بر اساس گزارشها، انتظار میرود تهران پاسخ خود را ظرف دو روز آینده از طریق پاکستان به عنوان واسطه ارائه دهد.
در خبری جداگانه، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) هشدار داد که این جنگ روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت را مختل کرده است. این نهاد بینالمللی همچنین خاطرنشان کرد که هرگونه بهبود و بازیابی تولید پس از پایان درگیریها، روندی تدریجی و زمانبر خواهد داشت. در همین رابطه، تحلیلگران بازار نفت معتقدند که هرگونه تشدید تنشها در منطقه میتواند به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود و این موضوع به نفع کشورهای صادرکننده نفت باشد.
با این حال، افزایش قیمتها میتواند به افزایش هزینههای مصرفکنندگان و کاهش رشد اقتصادی جهانی منجر شود. در همین حال، برخی از کشورها مانند چین و هند که به شدت به واردات نفت وابسته هستند، ممکن است با چالشهای اقتصادی جدی مواجه شوند. این موضوع میتواند به افزایش فشار بر دولتهای این کشورها برای کاهش وابستگی به نفت و توسعه منابع انرژی جایگزین منجر شود.
در همین رابطه، برخی از تحلیلگران معتقدند که این افزایش قیمتها میتواند به افزایش سرمایهگذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر منجر شود و به کاهش وابستگی جهان به نفت کمک کند. با این حال، این روند زمانبر است و در کوتاهمدت، بازار نفت همچنان تحت تأثیر تنشهای منطقهای قرار خواهد داشت
قیمت نفت تنشهای تنگه هرمز ایالات متحده ایران آژانس بینالمللی انرژی
