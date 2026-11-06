تشدید حملات به گزارشگران ویژه سازمان ملل و سقوط قدرت خرید معلمان

کارشناسان سازمان ملل حملات شخصی به گزارشگران ویژه را محکوم کردند و شورای فرهنگیان کاهش ۴۱ درصدی قدرت خرید معلمان را در شرایط تورمی هشدار داد.

گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، به رهبری مای ساتو ، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، با صدور بیانیه‌ای در ۱۵ آبان ماه در ژنو، افزایش توهین‌ها و تهدیدهای سیاسی علیه نمایندگان حقوق بشری این نهاد بین‌المللی را به شدت محکوم کردند. این کارشناسان در این بیانیه مشترک اعلام کردند که تلاش برای ارعاب و سکوت کردن گزارشگران، نه تنها موثر نخواهد بود، بلکه جایگزین پاسخ‌گویی محتوایی به یافته‌های مستند نقض حقوق بین‌الملل است.

در این بیانیه امضا شده توسط ده‌ها گزارشگر ویژه، از جمله فرانچسکا آلبانزه، ریچارد بنت و ماریانا کاتزارووا، بر این نکته تاکید شده است که اگرچه دولت‌ها حق دارند یافته‌ها و توصیه‌های کارشناسان مستقل را به چالش بکشند، اما استفاده از توهین و حملات شخصی در گفت‌وگوهای حقوق بشری غیرقابل قبول است. امضاکنندگان هشدار دادند که این حملات شخصی به طور فزاینده‌ای توجه را از مسئولیت دولت‌ها برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر منحرف می‌کند و اعتبار شواهد مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر را زیر سوال نمی‌برد.

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رد اتهامات سیاسی و مالی به گزارشگران ویژه

بخش مهمی از بیانیه کارشناسان سازمان ملل به رد اتهامات سیاسی و مالی وارد شده به استقلال این ماموریت‌ها اختصاص داشت. کارشناسان توضیح دادند که کمک‌های داوطلبانه کشورها به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کاملاً تابع مقررات مالی و نظارتی سازمان ملل است و به هیچ وجه به اهداکنندگان اجازه نمی‌دهد در انتصاب گزارشگران، تعیین اولویت‌ها یا نتیجه‌گیری‌های آنان دخالت کنند. آن‌ها تاکید کردند که منابع دریافتی هر سال به صورت شفاف اعلام می‌شود و این فرآیند هیچ خللی در استقلال حرفه‌ای گزارشگران ایجاد نمی‌کند.

امضاکنندگان بیانیه همچنین از مدیران ارشد سازمان ملل و روسای نشست‌ها خواستند برای جلوگیری از تکرار این حملات اقدامات ملموس انجام دهند و از دولت‌ها خواستند با فراهم کردن امکان سفر گزارشگران، اجازه ارزیابی مستقیم وضعیت حقوق بشر در کشورها را بدهند. آن‌ها با لحنی قاطع اعلام کردند که تن به سکوت نخواهند داد و همچنان علیه نقض حقوق بشر در سراسر جهان سخن خواهند گفت.

مواضع جمهوری اسلامی و پیشینه پرونده‌ها

نقش جمهوری اسلامی ایران در این ماجرا و مواضع رسمی آن در قبال گزارشگران ویژه سازمان ملل، سابقه‌ای طولانی دارد که در این بیانیه جدید نیز مورد استناد قرار گرفته است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به پیش‌نویس گزارش مای ساتو برای نشست شورای حقوق بشر، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، آن را حاوی ادعاهای نادرست و تحلیل‌های مغرضانه دانست و نویسنده گزارش را به پیروی از رویکردی غیرسازنده متهم کرده بود. این موضع‌گیری در بیانیه‌ای از سوی مدیریت ارتباطات معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر منتشر شد.

پیش از مای ساتو، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، نیز هدف اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. او در شهریور ۱۴۰۳، پس از انتشار گزارشش درباره اعدام‌های دهه ۶۰، اتهام دریافت پول برای حضور در نشستی در پاریس را رد کرد و گفت مقام‌های ایرانی با کارزار تخریب علیه او می‌کوشند از پاسخ‌گویی بگریزند. این سوابق در حالی است که بیانیه تازه کارشناسان سازمان ملل میان نقد یافته‌ها و حملات شخصی تمایز قائل می‌شود و بر حق دولت‌ها برای مخالفت با گزارش‌ها، در چارچوب گفت‌وگویی سازنده و محترمانه، تاکید می‌کند.

سقوط قدرت خرید معلمان و مقایسه با همسایگان

در parallel با تحولات سیاسی بین‌المللی، وضعیت اقتصادی معلمان ایران نیز با چالش‌های جدی روبرو است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارش خود که در ۱۵ آبان منتشر شد، اعلام کرد که ارزش دلاری حقوق ماهانه معلمان در هفت ماه گذشته از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان کاهش یافته است. این تشکل صنفی این افت ۴۱ درصدی را نشانه سقوط شدید قدرت خرید معلمان دانسته و بر این باور است که معیشت معلم، کیفیت آموزش فرزندان این سرزمین را تعیین می‌کند.

محاسبات این شورا بر پایه میانگین حقوق ۲۹ میلیون تومانی اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است. با این حال، به نوشته این تشکل صنفی، برآورد پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهد میانگین حقوق معلمان حداکثر ۲۵ میلیون تومان است که ارزش دلاری آن به حدود ۹۴ دلار در ماه می‌رسد. بر اساس رقم رسمی مورد استناد شورا، ارزش دلاری حقوق روزانه معلمان ایرانی حدود سه دلار و ۶۰ سنت است. این رقم در مقایسه با درآمد معلمان در کشورهای همسایه بسیار پایین است؛ درآمد روزانه معلمان در ترکیه حدود ۵۰ دلار، در جمهوری آذربایجان ۲۲ دلار، در ارمنستان ۱۷ دلار و در عراق بین هشت تا ۱۵ دلار است.

تورم رکوردشکن و واکنش‌های صنفی

شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران، فشار مضاعفی بر درآمد حقوق‌بگیران وارد کرده است. تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسید. به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به طور میانگین باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه می‌کردند. در پایان معاملات ۱۴ آبان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید، نرخی که نشان‌دهنده کاهش شدید ارزش ریال و فشار بیشتر بر زندگی مردم است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره سقوط قدرت خرید معلمان، بار دیگر خواستار ترمیم فوری حقوق آنان متناسب با تورم و هزینه واقعی زندگی شد. این تشکل صنفی خاطرنشان کرد که در سال‌های گذشته، معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، مشکلات صنفی و اجرا نشدن تعهدات دولت تجمع کرده‌اند. آن‌ها تاکید می‌کنند که بدون توجه به شرایط معیشتی معلمان، کیفیت سیستم آموزشی نمی‌تواند تضمین شود و دولت موظف است با افزایش حقوق، تعادل را بازگرداند.