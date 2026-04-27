نگرانیهای عمیق و گستردهای در میان مردم ایران در حال شکلگیری است که ریشه در تشدید فشارهای معیشت ی، افزایش سرسامآور قیمت کالاها و خدمات اساسی، و همچنین تعدیل گسترده نیروهای کار دارد.
این وضعیت بغرنج، در کنار قطعیهای مکرر و طولانیمدت اینترنت که اکنون به بیش از ۱۴۰۰ ساعت رسیده است، خشم و ناامیدی عمومی را برانگیخته است. نکته قابل توجه، واگذاری دسترسی ویژه به اینترنت به برخی گروههای خاص است که با موجی از انتقاد و اعتراض همراه شده و بر احساس تبعیض و بیعدالتی در جامعه دامن میزند.
شهروندان در پیامهای ارسالی به ایراناینترنشنال، از تعطیلی کسبوکارها، افزایش بیسابقه قیمتها و اختلال در ارتباطات به شدت انتقاد میکنند و بر این باورند که تنها راه برونرفت از این وضعیت، اعتراض و اعتصاب سراسری است. این اعتراضات نه تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود، بلکه ریشه در خواستههای عمیقتر برای آزادی و آرامش دارد.
در همین حال، در داخل کشور، کمیسیون شوراهای مجلس با جزئیات طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران موافقت کرده است؛ اقدامی که اگرچه میتواند در شرایط اضطراری مفید باشد، اما بسیاری آن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات اساسی و ریشهای میدانند. در حوزه اقتصادی، تصمیم به ممنوعیت صادرات اسلب و ورقهای فولادی تا تاریخ ۹ خرداد اتخاذ شده است.
این اقدام در پی اعلام نیاز فوری به واردات این مواد اولیه از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و وزارت صنعت صورت گرفته است. از صنایع مصرفکننده نیز خواسته شده تا در دو ماه آینده، تقاضای خود را برای مواد اولیه مدیریت کنند. این تصمیم نشاندهنده کمبود مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید در داخل کشور است و میتواند بر مشاغل و صنایع وابسته تاثیر منفی بگذارد.
در عرصه بینالمللی، دبیرکل حزبالله لبنان، نعیم قاسم، به شدت از مذاکرات لبنان و اسرائیل انتقاد کرده و اعلام کرده است که این گروه، که به عنوان نیابتی جمهوری اسلامی شناخته میشود، به هیچ وجه با خلع سلاح موافقت نخواهد کرد. این موضع نشاندهنده ادامه تنشها و بیثباتی در منطقه است و میتواند مانعی بر سر راه هرگونه تلاش برای صلح و آشتی باشد. پیامدهای قطعی اینترنت بر زندگی روزمره مردم، به ویژه افراد دارای معلولیت، بسیار جدی است.
شهروندان در پیامهای صوتی ارسالی به ایراناینترنشنال، از مشکلات فراوان در دسترسی به خدمات ضروری، از جمله دارو و درمان، خبر میدهند. معلولان حرکتی به دلیل قطع ارتباط با جامعه، با مشکلات مضاعفی روبرو هستند و نمیتوانند به راحتی نیازهای خود را تامین کنند. این وضعیت نشاندهنده بیتوجهی مسئولان به حقوق و نیازهای اقشار آسیبپذیر جامعه است.
انتقادها به عملکرد جمهوری اسلامی در ایران تنها به مسائل اقتصادی و اجتماعی محدود نمیشود، بلکه شامل حوزه حقوق بشر و آزادی بیان نیز میشود. محمد تقوی، در برنامه هتتریک ایراناینترنشنال، به افزایش اعدامها در ایران اشاره کرده و از سکوت بازیکنان تیم ملی فوتبال در برابر این موضوع انتقاد کرده است. او پرسیده است که چرا این افراد مشهور و محبوب، از قدرت و نفوذ خود برای دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از اعدامها استفاده نمیکنند.
ورشکستگی آژانسهای هواپیمایی نیز یکی دیگر از پیامدهای بحران اقتصادی در ایران است. شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از عدم درآمدزایی این مشاغل در طول سالهای اخیر و نابودی بسیاری از کسبوکارها توسط جمهوری اسلامی خبر میدهند. در سطح منطقهای، پادشاه اردن، ملک عبدالله، اعلام کرده است که هرگونه توافق احتمالی بین واشینگتن و تهران باید امنیت کشورهای عربی را تضمین کند.
این موضع نشاندهنده نگرانی کشورهای عربی از تنشهای رو به افزایش بین ایران و آمریکا و تلاش آنها برای حفظ منافع خود در منطقه است. همچنین، گزارشهایی از خسارتهای وارد شده به پالایشگاههای پارس جنوبی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل منتشر شده است. موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تعیین پیمانکاران مسئول بازسازی این پالایشگاهها و آغاز بهزودی عملیات بازسازی خبر داده است.
این موضوع نشاندهنده آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی ایران در برابر حملات خارجی است و میتواند بر امنیت انرژی کشور تاثیر منفی بگذارد. به طور کلی، وضعیت در ایران بسیار نگرانکننده است و نیازمند توجه و اقدام فوری است. فشارهای معیشتی، قطعی اینترنت، نقض حقوق بشر و تنشهای منطقهای، همگی عواملی هستند که میتوانند به بیثباتی بیشتر در کشور و منطقه منجر شوند
