کشورهای خلیج فارس در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، کنترل و نظارت بر شبکههای اجتماعی را تشدید کردهاند. بازداشت روزنامهنگاران، فعالان و شهروندان عادی به دلیل انتشار مطالب، افزایش یافته و خانوادهها نگران برخوردهای خودسرانه و سلب تابعیت هستند. در کویت، ۱۳۵ متهم به اتهامهای مرتبط با شبکههای اجتماعی محاکمه شدند و برخی به زندان محکوم شدند. همچنین، روزنامهنگار احمد شهابالدین پس از ۵۲ روز بازداشت تبرئه شد. این اقدامات باعث ایجاد فضای ترس و خودسانسوری گسترده شده است.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در حدود دو ماه پیش، کشورهای خلیج فارس کنترل و نظارت خود را بر کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان مدنی تشدید کردهاند.
احکام و دستورات تازهای در این زمینه صادر شده، مراحل دادرسی کوتاهتر شده و از مواد قانونی برای بازداشت، محاکمه و اخراج افرادی استفاده شده است که مطالب آنها، به گفته مقامها «به امنیت کشور آسیب میزند». در بحرین و کویت، بازداشتشدگان شامل روزنامهنگاران، اینفلوئنسرها، فعالان حقوق بشری و همچنین شهروندان عادی از جمله جوانان و زنان بودهاند. این افراد به «تحریک اختلافات فرقهای، انتشار اخبار دروغ، سوءاستفاده از تلفن همراه و اقدامات تضعیفکننده امنیت کشور» متهم شدهاند.
چند کشور حوزه خلیج فارس در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هشدار داده بودند که فیلمبرداری یا انتشار ویدیو و اطلاعات مربوط به حملات ایران به خاک آنها ممنوع است. همچنین نظارت بر مطالب مربوط به جنگ یا رهبران ایرانی که هدف قرار گرفتهاند، به ویژه علی خامنهای، افزایش یافته است.
خانواده بازداشتشدگان در بحرین و کویت نگراناند که با آنان برخوردهای خودسرانه شود؛ از جمله این که از حق محاکمه عادلانه محروم شوند یا در صورت محکومیت، تابعیتشان سلب شود. این نگرانیها پس از تصویب قانون جدید تابعیت در کویت و صدور فرمان سلطنتی اخیر در بحرین افزایش یافته است. از جمله اقداماتی که در جریان جنگ برای رصد و کنترل محتوا انجام شده، برپایی ایستهای بازرسی در معابر کویت بوده است.
به گفته یکی از فعالان کویتی که نخواست نامش فاش شود، در این ایستها برخی تلفنهای همراه بازرسی میشود، پیامها خوانده میشود و عکسها و پیامهای صوتی بررسی میشود. پس از هفتهها بازداشت موقت در پروندههای مربوط به مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی، دادگاه جنایی کویت، شعبه امنیت کشور، روز پنجشنبه گذشته در جلسهای علنی احکام ۱۳۵ متهم را صادر کرد. از میان این متهمان، ۱۷ نفر در پروندههای مربوط به کاربران شبکههای اجتماعی به سه سال زندان محکوم شدند.
همین دادگاه همچنین یک متهم را در دو پرونده جداگانه به ۱۰ سال زندان محکوم کرد، از مجازات ۱۰۹ متهم صرفنظر کرد و آنها را موظف به حذف مطالب منتشرشده دانست. ۹ نفر دیگر نیز تبرئه شدند. همه این افراد پیشتر به اتهامهایی چون تحریک اختلافات فرقهای و انتشار اخبار کذب بازداشت شده بودند.
در میان تبرئهشدگان، نام احمد شهابالدین نیز دیده میشود؛ روزنامهنگاری که اوایل ماه مارس بازداشت شده بود. احمد شهابالدین که برنده جوایز مختلف است و سابقه همکاری با رسانههای بینالمللی را دارد، هنگام دیدار با خانوادهاش در کویت بازداشت شد. کارزارهای اینترنتی و درخواستهای حقوق بشری متعددی برای آزادی فوری او شکل گرفت که برخی ناظران معتقدند در تبرئه و تسریع رسیدگی به پرونده او موثر بوده است.
کیلین گالاگر، مشاور حقوقی بینالمللی دو خواهر او، لارا و لوما، که خارج از کویت زندگی میکنند، در بیانیهای گفت: «از تبرئه احمد از تمامی اتهامها پس از ۵۲ روز بازداشت آسودهخاطر شدهایم. اکنون تمرکز ما بر تضمین آزادی و سلامت اوست و به محض نهایی شدن جزئیات، اطلاعات بیشتری ارائه خواهیم کرد. » پیش از صدور حکم تبرئه، بیبیسی با کمیته حمایت از روزنامهنگاران تماس گرفت.
ساره قداح، مدیر منطقهای این نهاد در خاورمیانه و شمال آفریقا، بازداشت احمد را بیدلیل دانست و گفت قانون اساسی کویت آزادی بیان و حق اظهار نظر را تضمین میکند و این کشور عضو معاهدات بینالمللی است که از آزادی بیان حمایت میکنند. همچنین محمود شلبی، پژوهشگر منطقهای عفو بینالملل، به بیبیسی گفت بازداشت شهابالدین پس از انتشار مطالب رسانهای مستند درباره رویدادهای جاری و در چارچوب فعالیت حرفهای روزنامهنگاری او صورت گرفته است.
کویت در ماه مارس فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، هر کس گزارشهایی را منتشر کند که «به اعتبار ارتش آسیب بزند یا عمدا اعتماد عمومی به آن را تضعیف کند»، ممکن است به سه تا ۱۰ سال زندان و به جریمهای بین پنج هزار تا ۱۰ هزار دینار کویتی (معادل ۱۶ تا ۳۲ هزار دلار) محکوم شود. دولت کویت همچنین در همان ماه از ایجاد دادگاههای ویژه امنیت ملی و مبارزه با تروریسم خبر داد.
محمود شلبی معتقد است فضای کنونی کویت، محیطی مبتنی بر ترس ایجاد کرده که به خودسانسوری گسترده انجامیده، روزنامهنگاری مستقل را محدود کرده و توان شهروندان برای درک و بیان تاثیرات جنگ بر زندگی روزمرهشان را کاهش داده است. یک شهروند کویتی که یکی از بستگانش در آغاز جنگ بازداشت شده، به بیبیسی گفت بازداشتها به دلیل مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی انجام میشود.
به گفته او حتی لایک کردن یا واکنش نشان دادن به پستها نیز میتواند باعث بازداشت شود، از جمله ابراز تاسف نسبت به کشته شدن علی خامنهای. این شهروند کویتی که به دلایل امنیتی نخواست هویتش فاش شود یا جزئیات شرایط و دلایل بازداشت بستگانش منتشر شود، افزود که بیشتر بازداشتشدگان از شیعیان هستند که به باور او باعث شده بسیاری در بیان دیدگاههای خود در شبکههای اجتماعی دچار تردید شوند.
یک شهروند کویتی به بیبیسی گفت بازداشتها در کویت به دلیل مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی صورت میگیرد. به گفته این منبع، بازداشتهای اخیر، مردان و زنان با سنین و ملیتهای مختلف را دربرمیگیرد. او میگوید برخی از این افراد بعد از بازداشت به زندان مرکزی منتقل شدهاند؛ از جمله زنان باردار، زنی که بهتازگی زایمان کرده و همراه نوزادش بازداشت شده، و فردی دارای معلولیت.
او همچنین گفت بازداشتشدگان غیرکویتی به بازداشتگاه ویژه اخراج اتباع خارجی منتقل شدهاند تا پس از ازسرگیری فعالیت فرودگاهها، بدون محاکمه از کشور اخراج شوند
