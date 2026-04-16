تشدید سرکوب و محاصره روانی شهروندان در ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل

جمهوری اسلامی با افزایش چشمگیر ایست‌های بازرسی، تبلیغات خودرویی و بازداشت‌های گسترده، در پی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه‌ای، دور جدیدی از سرکوب را آغاز کرده است. این اقدامات در سایه نگرانی از اوج‌گیری اعتراضات مردمی صورت می‌گیرد و هدف آن ایجاد وحشت و کنترل جامعه است. رسانه‌های حکومتی نیز با انتشار اخبار بازداشت‌ها و اعترافات اجباری، بر دامنه سرکوب افزوده‌اند. همچنین، کاروان‌های خودرویی با پخش مداحی و شعارهای حکومتی، به ابزاری برای محاصره روانی شهروندان تبدیل شده‌اند که با واکنش منفی گسترده مردم روبرو شده است.

در پی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، بسیاری از سران و فرماندهان سپاه پاسداران و نابودی بخش قابل توجهی از توان موشکی و نظامی جمهوری اسلامی شد، این حکومت دور تازه‌ای از سرکوب شهروندان را آغاز کرده است.

افزایش ایست‌های بازرسی، تبلیغات خودرویی و بازداشت‌های گسترده، در کنار روش‌های پیشین سرکوب، نشان‌دهنده نگرانی عمیق مقامات از احتمال اوج‌گیری دوباره اعتراضات مردمی در ایران است. اکنون بسیاری از شهروندان برای تردد در شهر خود مجبور به عبور از چندین ایست بازرسی هستند. نیروهای مستقر در این ایست‌ها خودروها را متوقف کرده، مورد بازرسی قرار داده، از سرنشینان سوال و جواب می‌کنند و در بسیاری موارد به بازرسی گوشی‌های تلفن همراه می‌پردازند. نکته قابل توجه این است که نیروهای حاضر در این ایست‌ها اغلب از پوشیدن یونیفورم و ارائه کارت شناسایی خودداری کرده و حتی صورت خود را می‌پوشانند. وجود خودروهای وانت مسلح به دوشکا در کنار این ایست‌ها، منظره‌ای کم‌سابقه در خیابان‌های کلانشهرها، از جمله تهران، ایجاد کرده است.

سخنگوی وزارت کشور، علی زینی‌وند، در بیست و چهارم فروردین، استقرار این ایست‌ها را مصوبه شورای امنیت کشور اعلام کرد. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، تعداد ایست‌های بازرسی این نیرو را هزار و ۴۶۳ ایست عنوان کرده است. سپاه پاسداران و بسیج با ۶۰ هزار پایگاه در کشور، که مجریان اصلی این ایست‌ها هستند، آماری منتشر نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد تعداد ایست‌های بازرسی آنها چندین برابر پلیس است. گزارش‌های متعددی از آزار و اذیت شهروندان و حتی کشته شدن تعدادی با شلیک نیروهای این ایست‌ها در شهرهای مختلف منتشر شده است.

سخنگوی وزارت کشور چند روز پس از آغاز آتش‌بس، اذعان داشت که اشکالاتی در عملکرد ایست‌های بازرسی وجود دارد اما در شرایط جنگی، تشخیص سره از ناسره را دشوار دانست. کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند هدف حکومت از افزایش ایست‌های بازرسی، ایجاد وحشت، بازرسی تلفن‌های همراه و نمایش قدرت است. رسانه‌های حکومتی ایران به طور روزانه اخبار بازداشت ده‌ها شهروند و پخش تصاویر اعترافات اجباری را منتشر می‌کنند. این اخبار نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بازداشت می‌شوند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو تعداد بازداشت‌شدگان پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل را دو هزار و ۷۰۰ نفر و مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) این تعداد را حدود ۴ هزار نفر اعلام کرده‌اند. آمار واقعی احتمالا بسیار بیشتر است، چنانکه پس از جنگی مشابه، سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد بیش از ۲۱ هزار نفر بازداشت شده بودند. اتهامات وارده به شهروندان شامل جاسوسی، ارسال تصاویر برای رسانه‌های خارجی، فروش تجهیزات استارلینک، فعالیت مجازی و ارتباط با گروه‌های مخالف است. برخی رسانه‌های حکومتی اتهام وطن‌فروشی را به بازداشت‌شدگان نسبت داده‌اند، در حالی که این عنوان مجرمانه حتی در قوانین فعلی جمهوری اسلامی وجود ندارد و صرفاً با هدف برچسب‌زنی، نفرت‌پراکنی و ایجاد وحشت به کار می‌رود.

اعزام کاروان‌های خودرویی به محلات و کوچه‌ها یکی دیگر از ابزارهای حکومت برای محاصره روانی و تبلیغاتی شهروندان است. در کنار قطع اینترنت، این کاروان‌ها با هدف تهاجم روانی-تبلیغاتی به شهروندان در خانه‌هایشان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کاروان‌های پر سر و صدا معمولاً شامل خودروهای وانت مجهز به باند و بلندگو و چند نیروی مسلح هستند که با همراهی تعداد کمی از حامیان حکومت، شبانه در محلات مختلف تردد کرده و مداحی و شعارهای حکومتی پخش می‌کنند.

فرمانده فراجا، با توصیف تبلیغات خیابانی و کاروان‌های خودرویی به عنوان عاملی قدرتمند، اهمیت آنها را هم‌تراز یگان‌های موشکی سپاه پاسداران دانست و به نگرانی از بروز اعتراضات مردمی اشاره کرد. او بیان داشت که اطلاعاتی مبنی بر قصد و برنامه معترضان در دست دارند. بخش قابل توجهی از شهروندان به شدت نسبت به این کاروان‌های خودرویی معترض هستند. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران از هزینه بالای وی‌پی‌ان برای ابراز مخالفت خود با این تبلیغات سخن گفته و حتی ابراز ترس و انزجار از صدای بلندگوها و شعارهای حکومتی کرده‌اند. برخی به پیامدهای آزاردهنده این کاروان‌ها برای بیماران و اختلال در استراحت آنها اشاره کرده‌اند.

یک روزنامه‌نگار از تهران، کثرت این وانت‌ها را غیرقابل شمارش توصیف کرده است. بسیاری از این پیام‌ها، کاروان‌های تبلیغاتی را نشانه‌ای از ضعف حکومت دانسته و معتقدند زمانی که ابزارهای نظامی و دفاعی ضعیف باشد، حکومت به ناچار به استفاده از بلندگو روی وانت برای ابراز وجود متوسل می‌شود.





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرکوب ایست بازرسی تبلیغات حکومتی بازداشت اعتراضات مردمی

United States Latest News, United States Headlines