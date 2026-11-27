بررسی تاثیر اختلافات بغداد و اربیل بر احزاب کرد ایرانی، مسدودسازی گذرگاه‌ها و تحلیل کارشناسان درباره آینده حقوقی و امنیتی این گروه‌ها.

تشدید اختلافات میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر کنترل منابع و مرزها، نگرانی‌های جدی را درباره آینده فعالیت احزاب کرد ایرانی مستقر در این منطقه برانگیخته است. دولت مرکزی عراق دو گذرگاه مهم "الولید" در مرز سوریه و "بشته" در مرز ایران که تحت مدیریت اقلیم کردستان بودند، به طور کامل مسدود کرده است. این اقدام در پی دستور مستقیم علی زیدی ، نخست‌وزیر عراق و حکم اخیر دادگاه عالی فدرال در خصوص انحصار اختیارات بغداد بر کنترل مرزهای بین‌المللی اتخاذ شده است.

تعلیق فعالیت احزاب کرد ایرانی در اقلیم

مسدودسازی این گذرگاه‌ها می‌تواند دسترسی و زیرساخت‌های ارتباطی احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که سال‌هاست در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، با چالش جدی مواجه کند. این گروه‌ها که از جمله مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای در اقلیم محسوب می‌شوند، با بستن مرزهای غیررسمی ممکن است تحت فشارهای امنیتی و لجستیکی جدیدی قرار بگیرند. عدم قطعیت حاکم بر وضعیت حقوقی و امنیتی اقلیم کردستان، آینده فعالیت‌های این احزاب را در سایه‌ای از ابهام قرار داده است.

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اعتراضات گسترده مردمی در اربیل و سایر شهرها

همزمان با تصمیمات دولت مرکزی، اعتراضات گسترده‌ای در اربیل و دیگر شهرهای اقلیم کردستان برگزار شده است. معترضان روز پنجشنبه ۶ آذر ماه برابر با ۲۷ نوامبر، در نزدیکی قلعه تاریخی اربیل و مناطق دیگر تجمع کردند و خواستار "حفظ حقوق قانونی و امنیت اقلیم کردستان" شدند. این تجمعات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق مقامات و مردم محلی از رویکرد یک‌جانبه دولت فدرال در مدیریت اختلافات و تأثیر منفی آن بر ثبات منطقه است.

تحلیل‌گرانی هشدار می‌دهند: فشار به نفع جمهوری اسلامی

آمانج زیبایی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل، ریشه بحران را "بی‌اعتمادی تاریخی میان بغداد و اربیل" می‌داند و معتقد است هر زمان که دولت مرکزی قدرتمندتر شده، از بودجه به عنوان ابزار فشار علیه اقلیم استفاده کرده است. وی هشدار می‌دهد که تنش‌های ادامه‌دار ابتدا به اقلیم آسیب می‌زند، اما در نهایت دولت مرکزی نیز با پیامدهای آن روبرو خواهد شد، زیرا این خلاء قدرت به قدرت گرفتن بیشتر نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه منجر می‌شود.

سفر قاآنی و احتمال دخالت خارجی در حل اختلافات

زیبی سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد را مرتبط با شکل‌گیری وضعیت کنونی دانسته و از احتمال تشدید فشارهای اقتصادی بر احزاب کرد ایرانی خبر می‌دهد. وی احتمال می‌دهد که آمریکا، بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حل اختلافات میان بغداد و اربیل نقش‌آفرینی کنند، اما تاکید دارد که "بی‌اعتمادی تاریخی دو طرف" به سادگی برطرف نخواهد شد و انتظار رویارویی نظامی مستقیم را ندارد.

نقض اصول فدرالیسم و تشبیه به دوران بعث

شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی، اقدامات بغداد را نمونه‌ای از "تمامیت‌خواهی دولت" علی زیدی در پوشش قانون می‌داند. او با استناد به اصل ۱۱۷ قانون اساسی سال ۲۰۵ عراق، اعلام کرد که اقلیم کردستان رسمیت شناخته شده و مدیریت گمرک نیازمند هماهنگی است، نه تصمیمات یک‌جانبه. مدرس معتقد است این رویکرد یادآور رفتار حزب بعث در سال ۱۹۷۴ است که توافقنامه خودمختاری را یک‌جانبه لغو کرد و منجر به بازگشت جنگ و سیاست عربی‌سازی شد.

گفتگوی ملی اول دسامبر و چشم‌انداز آینده

تلاش‌هایی برای کاهش تنش‌ها آغاز شده و قرار است روز سه‌شنبه اول دسامبر "گفتگویی ملی برای بررسی اختلافات قانون اساسی میان بغداد و اربیل" برگزار شود. این گفتگوها فرصتی برای بازنگری در تفاهم‌نامه‌های اخیر و بررسی وضعیت حقوقی گذرگاه‌ها و اختیارات حکومت محلی خواهد بود. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که حل کامل اختلافات بدون رسیدگی به مسائل ریشه‌دار و ساختاری، چالش‌برانگیز خواهد بود و تأثیر آن بر فعالان سیاسی و گروه‌های معترض از جمله احزاب کرد ایرانی همچنان ادامه خواهد داشت.