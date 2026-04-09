درگیری‌ها در جنگ ایران همچنان ادامه دارد، با تهدیدات آمریکا مبنی بر نابودی زیرساخت‌های ایران، حملات متقابل و افزایش قیمت نفت. تلاش‌های دیپلماتیک برای میانجی‌گری در حال انجام است، اما تنش‌ها همچنان بالا است. نگرانی‌ها از احتمال وقوع جنایت جنگی و پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه افزایش یافته است.

درگیری‌های متقابل در جنگ ایران سه‌شنبه ۱۸ فروردین ادامه یافت، در حالی که تهران در آستانه ضرب‌الاجلی قرار داشت که توسط دونالد ترامپ تعیین شده بود. این ضرب‌الاجل، که در صورت عدم پذیرش خواسته‌های آمریکا ، نابودی ایران را پیش‌بینی می‌کرد، بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش آتش‌بس را هدف قرار داده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در یک سیگنال احتمالی از پیشرفت دیپلماتیک، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان اعلام کرد که تلاش‌های «مثبت و سازنده» اسلام‌آباد برای میانجی‌گری و پایان دادن به جنگ، «به مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده» نزدیک شده است. یک منبع آگاه تأیید کرد که تهران پیشنهاد واشینگتن، که از طریق میانجی‌گری پاکستان برای آتش‌بس فوری، رفع انسداد تنگه هرمز و سپس آغاز مذاکرات برای یک توافق گسترده‌تر ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز ارائه شده بود، را رد کرده است. پاسخ تهران، که توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش شد، شامل ۱۰ بند بود که به پایان درگیری‌ها در منطقه، تدوین پروتکل امن عبور از تنگه هرمز، رفع تحریم‌ها و بازسازی کشور اشاره داشت. رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی که نگرانی‌ها را افزایش داد، گفت که می‌تواند «کل کشور را در یک شب از میان ببرد» و هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، «تمام پل‌های ایران نابود خواهند شد» و «تمام نیروگاه‌های برق از کار خواهند افتاد، خواهند سوخت، منفجر خواهند شد و دیگر هرگز قابل استفاده نخواهند بود».\بامداد ۱۸ فروردین، ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات هوایی خود را علیه زیرساخت‌های حکومتی در تهران و مناطق دیگر به پایان رسانده و هم‌زمان سامانه‌های پدافندی خود را برای رهگیری موشک‌های شلیک‌شده از ایران فعال کرده است. اسرائیل همچنین از شهروندان ایرانی خواست تا از قطارها و خطوط راه‌آهن فاصله بگیرند، و هشدار داد که حضور در این اماکن جان آن‌ها را به خطر می‌اندازد. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که موشک‌های بالستیکی را که به سمت مناطق شرقی این کشور شلیک شده بودند، رهگیری کرده و بقایای آن‌ها در نزدیکی تاسیسات انرژی سقوط کرده است، بدون آنکه عامل شلیک را مشخص کند. امارات متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی به طور هم‌زمان هشدارهای عمومی صادر کردند و پل ارتباطی عربستان سعودی و بحرین به عنوان یک اقدام احتیاطی بسته شد. در حالی که زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر منطقه هدف حملات قرار می‌گرفتند، ترامپ نگرانی‌ها درباره اینکه تهدید او برای نابودی نیروگاه‌های ایران می‌تواند جنایت جنگی باشد را رد کرد و گفت که نگران نیست. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، تهدید ترامپ را «تحریک مستقیم به تروریسم» و «نشانه‌ای روشن از قصد ارتکاب جنایت جنگی بر اساس حقوق بین‌الملل» توصیف کرد، در حالی که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، ترامپ را «دچار توهم» خواندند. علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان، از هنرمندان و ورزشکاران خواست در اطراف نیروگاه‌های برق زنجیره‌های انسانی تشکیل دهند و تاکید کرد که حمله به زیرساخت‌های عمومی جنایت جنگی است.\با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط ترامپ و عدم وجود چشم‌انداز روشن برای بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت در حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه نوسان داشت. جمهوری اسلامی عملاً تنگه هرمز را بسته است، مسیری که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند و به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار تهران شناخته می‌شود. بهای نفت برنت با افزایش یک درصدی به ۱۱۱.۵۳ دلار در هر بشکه رسید، که افزایشی بیش از ۵۰ درصدی از زمان آغاز جنگ را نشان می‌دهد. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۰.۸ درصدی به ۱۱۳.۳۱ دلار رسید. رویترز نوشت که ترامپ در آستانه یک بحران سیاسی قرار گرفته است، چرا که ایران برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه او به حریفی سرسخت تبدیل شده است. این جنگ، که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و توسعه موشک‌های حامل آن آغاز شده بود، با کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی ادامه یافت و یک جنگنده اف-۱۵یی ایالات متحده نیز سرنگون شد. بر اساس گزارش‌ها، هزاران نفر در این جنگ در خاورمیانه کشته شده‌اند، از جمله ۳۵۴۶ نفر در ایران و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر در لبنان. مقام‌های ایرانی اعلام کردند که تاسیسات صنعتی در منطقه پتروشیمی ماهشهر پیش از مهلت تعیین‌شده از سوی ترامپ در حال تخلیه هستند و نیروهای اسرائیل دست‌کم هشت مجتمع بزرگ پتروشیمی در این منطقه را هدف قرار دادند





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جنگ ایران تنگه هرمز تحریم‌ها آمریکا تهدیدات

United States Latest News, United States Headlines