تشدید شکاف در رأس قدرت: رویارویی پزشکیان و سپاه، بحران انسانی در نیروهای مسلح

گزارش‌های اختصاصی حاکی از تعمیق بی‌سابقه شکاف در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی و تشدید رویارویی بین مسعود پزشکیان و فرماندهان سپاه است. این گزارش‌ها از بحران انسانی در نیروهای مسلح و تلاش سپاه برای تسلط کامل بر قدرت خبر می‌دهند.

گزارش‌های اختصاصی به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که شکاف بی‌سابقه‌ای در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و منازعات و رویارویی آشکار بین مسعود پزشکیان ، رییس دولت و فرماندهان ارشد سپاه به اوج رسیده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در یک گفت‌وگوی تند و بحرانی بین پزشکیان و حسین طائب، از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، اختلافات عمیقی بروز کرده است.

پزشکیان اقدامات احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، و علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، را خودسرانه خوانده و سیاست‌های آن‌ها را عامل تشدید حملات به کشورهای منطقه و نابودی فرصت‌های صلح دانسته است. او هشدار داده که اقتصاد ایران تاب مقاومت در برابر جنگ فرسایشی را ندارد و فروپاشی اقتصادی قریب‌الوقوع است. این گزارش‌ها حاکی از آن است که مدل ولایت فقیه، پس از ۴۶ سال، در حال تجربه یک «فروپاشی ایدئولوژیک» است، زیرا انتصاب مجتبی خامنه‌ای به مقام رهبری که فاقد شرایط لازم است، با فرایندی مبهم صورت گرفته و منجر به تسلط سپاه بر کشور و تضعیف روحانیت سنتی شده است.\در ادامه این گزارش‌ها، به بن‌بست سیاسی پزشکیان در برابر سپاه پاسداران اشاره شده است. سپاه با مقاومت در برابر انتصابات و تصمیمات دولت، کنترل اجرایی کشور را در دست گرفته است. تلاش‌های پزشکیان برای انتخاب وزیر اطلاعات نیز با مخالفت وحیدی مواجه شد و گزینه‌های پیشنهادی کنار گذاشته شدند. وحیدی صراحتاً اعلام کرده است که در شرایط بحرانی جنگ، سپاه باید پست‌های کلیدی را انتخاب و اداره کند. پزشکیان نسبت به پیامدهای اقتصادی حملات به کشورهای همسایه هشدار داده و خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی به دولت شده، اما با مخالفت وحیدی روبرو شده است. همچنین، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی، تحت فشار سپاه به پزشکیان تحمیل شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش سپاه برای تسلط کامل بر قدرت و حذف مخالفان است.\علاوه بر اختلافات سیاسی، گزارش‌های میدانی از وضعیت نیروهای سپاه و بسیج حاکی از بحران انسانی و لجستیکی است. نیروهای عملیاتی با کمبود شدید نیازهای اولیه مانند غذا، بهداشت و محل استراحت مواجه هستند. تخریب زیرساخت‌ها در پی حملات اخیر، سربازان را مجبور به خوابیدن در خیابان‌ها کرده و دسترسی به غذا را محدود کرده است. توزیع غذاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، نیروها را به خرید غذا از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها وادار کرده است. همچنین، از کار افتادن سیستم‌های الکترونیکی «بانک سپه» باعث عدم پرداخت حقوق و مزایای نیروهای نظامی شده و نارضایتی و بی‌اعتمادی را در سپاه افزایش داده است. این وضعیت نشان‌دهنده یک بحران عمیق در ساختار نظامی و مدیریتی جمهوری اسلامی است که می‌تواند پیامدهای جدی برای ثبات و امنیت کشور داشته باشد





