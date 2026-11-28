ارتش اسرائیل با هشدار حمله غافلگیرانه ایران، سطح آمادگی دفاعی و تهاجمی خود را به بالاترین نقطه رسانده و با سنتکام آمریکا هماهنگی نزدیک دارد.

ارتش اسرائیل همزمان با دریافت برآوردهای اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله غافلگیرانه از سوی جمهوری اسلامی به این کشور یا منافع ایالات متحده در خاورمیانه، سطح آمادگی دفاعی و تهاجمی خود را به بالاترین حد ممکن رسانده است. این اقدام گسترده با تمرکز ویژه بر نیروی هوایی و تقویت مستمر مراکز فرماندهی به انجام رسیده تا توانایی واکنش سریع به هرگونه سناریوی تهدیدآمیز تضمین گردد. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اسرائیلی در روز شنبه هفتم آذر، تأییدکننده این وضعیت فوق‌العاده هشدار و هماهنگی نزدیک میان مقامات نظامی دو کشور است.

هماهنگی نزدیک ارتش اسرائیل و فرماندهی سنتکام

بر اساس گزارش‌های دقیق رسانه‌ای، ایتسیک کوهن، رئیس اداره عملیات ارتش اسرائیل، در ماه‌های اخیر با فرکانس بالا و به طور خاص سه بار در هر هفته، با برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سنتکام، به رایزنی پرداخته است. هدف اصلی این جلسات متعدد، هماهنگی کامل در خصوص تحولات منطقه، تحرکات نظامی و رخدادهای تازه بوده تا در صورت بروز بحران، واکنش‌ها سریع و هدفمند صورت پذیرد. کوهن و کوپر حتی هفته گذشته در شهر تل‌آویو نیز دیدار کرده و درباره جزئیات عملیاتی و زمان‌بندی‌های احتمالی صحبت نموده‌اند.

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تهدید حمله غافلگیرانه و تقویت مدل هشدار

مقامات ارشد دفاعی اسرائیل صراحتاً اعلام کرده‌اند که احتمال حمله غافلگیرانه از سوی جمهوری اسلامی زیاد است و به همین دلیل، ارتش این کشور باید در هر دو جنبه دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل قرار داشته باشد. اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل همزمان با افزایش احتمال تشدید تنش‌ها، به تقویت مدل هشدار اولیه در تمامی جبهه‌ها ادامه می‌دهد. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به حمله به منافع ایالات متحده بگیرد، ارتش اسرائیل زمان کافی برای آماده‌سازی و در صورت لزوم، اجرای عملیات حمله پیشگیرانه را در اختیار داشته باشد.

وضعیت نظامی آمریکا و پاسخ‌های ایران

ایالات متحده در حال حاضر با استقرار حدود پنجاه هزار نیروی نظامی، پایگاه‌های گسترده، سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، شناورهای دریایی و هواگردها، حضور قابل توجهی در خاورمیانه دارد. جمهوری اسلامی بارها مواضع مرتبط با ایالات متحده را به حملات مرگبار تهدید کرده و چندین بار تلاش داشته تا به منافع آمریکا در منطقه ضربه بزند. با این حال، پس از نقض آتش‌بس با آمریکا در تابستان امسال، نیروهای مسلح ایران بارها به کشورهای عربی منطقه و همسایگان خود حمله کرده اما از انجام حملات مستقیم و آشکار به خاک اسرائیل خودداری کرده است.

پیامدهای امنیتی و آینده تحرکات نظامی

ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و حفظ تماس دائمی با نیروهای آمریکایی، نشان‌دهنده نگرانی عمیق اسرائیل از تغییر معادلات امنیتی در منطقه است. تقویت شبانه‌روزی ستادها و اطمینان از توان حمله پیشگیرانه، استراتژی جدیدی را رقم زده که در آن مرز بین دفاع و پیش‌دستانگی کمرنگ شده است. این وضعیت پرتنش، احتمال درگیری‌های مستقیم یا غیرمستقیم را افزایش داده و توجه جهانیان را به تحولات نظامی در مرزهای جنوبی و شرقی اسرائیل معطوف کرده است. هرگونه حرکت نظامی از سوی هر یک از طرفین می‌تواند جرقه درگیری گسترده‌تری را در منطقه خاورمیانه ایجاد نماید.