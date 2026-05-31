پس از قهرمانی پاریسنژرمن در فینال لیگ قهرمانان، در سرتاسر فرانسه بیش از چهارصد نفر بازداشت و چندین مأمور پلیس زخمی شدند؛ نیروهای انتظامی برای مهار جمعیت از گاز اشکآور استفاده کردند.
در پی پیروزی پرشور پاریسنژرمن در مسابقهٔ نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر آرسنال، توفانی از درگیریهای خیابانی میان هواداران پرشور این دو تیم و نیروی انتظامی در سراسر فرانسه رخ داد.
در صبح یکشنبهٔ ۱۰ خرداد، پس از پایان مسابقه که با دقایق نهایی در پنالتیهای حماسی به نفع پاریسنژرمن به نتیجهٔ چهار تا سه ختم شد، هواداران این باشگاه به صورت گسترده در خیابانهای پاریس و شهرهای دیگر تجمع کردند. جمعیتهای بزرگ که با پرچمهای آبی‑سفید و آهنگهای تشویقی به نمایش درآمد، به سرعت به سمت مرکز شهر شانزهلیزه متمایل شدند، جایی که مراسم رژهٔ قهرمانی برنامهریزی شده بود.
اما جشنها به سرعت به خرابکاری و برخوردهای خشن تبدیل شد؛ برخی از هواداران به پرتاب مواد آتشزا، استفاده از سلاحهای ساده و تخریب وسایل عمومی پرداخته و به نیروی پلیس فشار آوردند
