Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

تشدید درگیری‌های هواداران پاری‌سن‌ژرمن با پلیس پس از پیروزی در لیگ قهرمانان اروپا

Sports News

تشدید درگیری‌های هواداران پاری‌سن‌ژرمن با پلیس پس از پیروزی در لیگ قهرمانان اروپا
پاری‌سن‌ژرمنلیگ قهرمانان اروپامردم‌پذیرفتگی‌ورزش
📆5/31/2026 6:35 AM
📰IranIntl
29 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 63%

پس از قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن در فینال لیگ قهرمانان، در سرتاسر فرانسه بیش از چهارصد نفر بازداشت و چندین مأمور پلیس زخمی شدند؛ نیروهای انتظامی برای مهار جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

در پی پیروزی پرشور پاری‌سن‌ژرمن در مسابقهٔ نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر آرسنال، توفانی از درگیری‌های خیابانی میان هواداران پرشور این دو تیم و نیروی انتظامی در سراسر فرانسه رخ داد.

در صبح یکشنبهٔ ۱۰ خرداد، پس از پایان مسابقه که با دقایق نهایی در پنالتی‌های حماسی به نفع پاری‌سن‌ژرمن به نتیجهٔ چهار تا سه ختم شد، هواداران این باشگاه به صورت گسترده در خیابان‌های پاریس و شهرهای دیگر تجمع کردند. جمعیت‌های بزرگ که با پرچم‌های آبی‑سفید و آهنگ‌های تشویقی به نمایش درآمد، به سرعت به سمت مرکز شهر شانزه‌لیزه متمایل شدند، جایی که مراسم رژهٔ قهرمانی برنامه‌ریزی شده بود.

اما جشن‌ها به سرعت به خراب‌کاری و برخوردهای خشن تبدیل شد؛ برخی از هواداران به پرتاب مواد آتش‌زا، استفاده از سلاح‌های ساده و تخریب وسایل عمومی پرداخته و به نیروی پلیس فشار آوردند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

پاری‌سن‌ژرمن لیگ قهرمانان اروپا مردم‌پذیرفتگی‌ورزش پلیس فرانسه درگیری‌های خیابانی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 09:35:55