وزارت راه و شهرسازی از آغاز دریافت درخواست‌های تسهیلات تکمیل واحدهای مسکونی نیمه‌تمام خبر داد. سقف کمک‌های مالی تا ۴۵۰ میلیون تومان در تهران و بدون نیاز به سپرده‌گذاری امکان‌پذیر است.

وزارت راه و شهرسازی رسماً اعلام کرد که سازندگان واحدهای مسکونی نیمه‌تمام می‌توانند برای تکمیل پروژه‌های خود از تسهیلات مالی ویژه بهره ببرند. سقف این وام‌ها برای شهر تهران به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده است تا مالکان بتوانند با مشکل تأمین مالی روبرو نباشند. متقاضیان برای شروع فرایند دریافت این اعتبارات باید به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن موسوم به سامانه تم مراجعه کنند.

جزئیات سقف تسهیلات و شرایط پرداخت

در راستای اجرای مصوبه شورا و حمایت از ساخت‌وساز بخش خصوصی، امکان بهره‌مندی از تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی برای واحدهای نیمه‌تمام پیش‌بینی شده است. این تسهیلات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دریافت‌کنندگان نیازی به سپرده‌گذاری ندارند و می‌توانند بخشی از نیاز مالی خود را برای تکمیل ساختمان‌ها برطرف کنند.

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بر اساس دستورالعمل ابلاغی، سقف تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان است. برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر که تهران جزو آن‌ها نیست، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مراکز استان‌ها شامل ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرستان‌ها نیز مشمول ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌شوند.

پوشش حدود ۳۰۰ هزار واحد در سراسر کشور

وزارت راه و شهرسازی تخمین می‌زند که حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام متعلق به بخش خصوصی در دامنه این برنامه قرار دارند. این آمار شامل واحدهای شخصی‌ساز و انبوه‌ساز است و اجرای طرح با هدف افزایش ظرفیت عرضه مسکن در کشور دنبال می‌شود.

تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی صرفاٌ به احداث واحد جدید محدود نیست و مالکان واجد شرایط می‌توانند در چارچوب ضوابط مربوط، برای ساخت مسکن در زمین شخصی یا تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام نیز درخواست ثبت کنند. این انعطاف‌پذیری به سازندگان کمک می‌کند تا پروژه‌های متوقف شده را به سرعت به سرانجام برسانند.

حذف شرط فرم ج سبز و پیگیری افزایش سقف

بر خلاف برخی طرح‌های قبلی، شروط چهارگانه متداول از جمله شرط مربوط به فرم ج سبز سبز در ارزیابی این نوع تسهیلات ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. با این حال، احراز مالکیت و رعایت ضوابط بانکی و مقررات مربوط به ساخت‌وساز، مطابق دستورالعمل اجرایی طرح، ضروری است.

همزمان با این اقدام، وزارت راه و شهرسازی موضوع افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی تا ۸۵۰ میلیون تومان را از طریق مکاتبه و رایزنی با بانک مرکزی پیگیری کرده است. افزایش این مبالغ منوط به طی مراحل تصویب و اعلام تصمیم نهایی از سوی نهاد ناظر بر سیاست‌های پولی کشور خواهد بود.

فرایند ثبت نام و بررسی درخواست‌ها

دریافت تسهیلات یادشده مستلزم سپرده‌گذاری نیست؛ با این حال، متقاضیان باید تضامین و مدارک موردنیاز بانک عامل را مطابق ضوابط اعتباری ارائه کنند. بنابراین، ثبت درخواست در سامانه به‌تنهایی به معنای تأیید نهایی یا پرداخت قطعی تسهیلات نخواهد بود و مراحل بررسی دقیق‌تری طی می‌شود.

متقاضیان می‌توانند پس از ثبت اطلاعات و بررسی درخواست بر اساس ضوابط اجرایی، در صورت تأیید به بانک عامل معرفی شوند. تکمیل مدارک، احراز شرایط و ارائه تضامین موردنیاز نیز مطابق مقررات بانک عامل انجام خواهد و متقاضیان لازم است فهرست بانک‌های فعال و شرایط پرداخت را از طریق سامانه یا مراجع رسمی مربوط بررسی کنند.