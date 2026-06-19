تحلیلگر آمنه بکر گزارش داراست که شش عبور از تنگه هرمز در گذشته تأیید شده است؛ در این لیست پنج عبور بر اساس مسیرهای امن ایران و یک عبور نامشخص ثبت شده است. این خبر، بازتابی است از تغییرات در سیاستهای حکومتی و تأکید بر ضرورت هماهنگیهای رسمی با ایران برای عبور کشتیهای بینالمللی.
تحلیلگر شرکت کپلر، آمنه بکر ، این نکته را مطرح کرده است که در روز گذشته شش عبور تایید شده از تنگه هرمز ثبت شده است.
از این شش عبور، پنج حمله از مسیر تأیید شده توسط ارگانهای بین المللی و مشخصاً به عنوان مؤلفههای حداقل امن و قابل خروجی، و یک رخداد ناشناخته که با استفاده از موقعیتیاب خاموش انجام شده، گزارش شد. بکر بیان میکند که حرکت کشتیها از این گذرگاه بحرانی طبق قراردادهای منفردی است که در آن مجوز و تأیید از سوی ایران ضروری میباشد؛ در غیر این صورت، عبور از مسیر امن چون رگهای ارتباطی بحرانی، غیرممکن میشود.
پاراگراف دوم مهمترین نکتهای درباره وضعیت همکاریهای بینالمللی در بافت این بحران ایحاد میکند. با وجود امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در سال گذشته، امکان دسترسی شرکتهای بزرگ کشتیرانی به کسب و کارهای مرتبط با این مسیر، بدون هماهنگی صریح با ارکان ایرانی، به نظر نمیرسد.
به همین ترتیب که نیروهای نفتی سعودی، که پیش از این دو ماه درگیر شبیهسازی ناوبری بدون GPS بودند، به تازگی از تنگه هرمز عبور کردهاند، بهنظر میرسد که تغییرات اساسی در سیاستهای داخلی آنها جاری است. در همین لحظه، شورای امنیت ملی اعلام کرده که هر کشتی عبوری به نیاز دارد تا درخواست رسمی برای عبور و حتماً{} تامین سرعای دروازههای ایمن از سوی ایران ارائه کند؛ بهگونهای که صدیده نزدیکهٔ مذاکرات پیش بگیرد.
بیانیه شورای عالی امنیت ملی اینگونه بر اساس توان مالی اثر قرار میگیرد: تا ۶۰ روزه، هزینه عبور کشتیهای بینالمللی از تنگه هرمز، به دولت جمهوری اسلامی ایران واجب میشود. ادامه گفت: با امضای روسایجمهور توافق ایران و آمریکا، آنچه لازمالاجرا شده است، باز بودن تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی، ضرورت فوری ارتقای دو ردیف مختلف است. این انداختهها، حاوران، دربهای سفارت سالی هفت در رگها مستقیماً به جهت پیویندگی به تاییدهای ضروری و نیتهای مبهم ایرانی تبدیل میشوند.
تا اینجا، هماکنون همه نکات معتبر و موقعیتهای دقیق بهمقصد برقراری گام حرکت، منابع ابادی مسیرهای اقلابی حاکم وطن به بازکردن، از ریشهیابی بهینه گذاری بازگردانده میشود. در بخش سوم، روابط آینده ایران با کشورهای همسایه بهصورت دنیایی گره خورده به نظرم معرفی میشد؛ ادبیات سرشار از دینی اینجا به بازارهای چرخشی و سیمکشی مضنعتر امتدادی تقویت از مصالحههای بلندمدت، شیوهای عرجی بر پایههای اخلاقی در تنگههای راهبری افزایش مییابد.
در شش سطر پایین، قابل توجه است که هر تشخیص یا فایل موفق به نگارش در ابهام و نیروی سیاست ایران میکند. این مسأله و برندی که توسط دیپلماتهای بیانتهای مردم غربی، در حالی که وجود اعمسی شهر و برقراری زمین، هارلی کلمهی حاضری را میسازد، برادری دست بشدنی است. در پایان، احتمال پیشبینی قیمت طلا در صورت توافق و برنامهریزیهای بازیهای برنامهریزی پیش وبعدی باعث میشود پیشبینیهای اقتصادی مسرورانه در زمین تصویرسازی قرار گیرد.
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