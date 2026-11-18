رئیس‌جمهور چین در اجلاس APEC اعلام کرد موانع تجاری حذف شده و تعرفه‌ها کاهش می‌یابد تا شرکت‌های خارجی به بخش تولید دسترسی کامل پیدا کنند.

شی جین‌پینگ ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، در پیام افتتاحیه خود در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) رسماً اعلام کرد که پکن در حال باز کردن گسترده بازار خود به روی نهادهای تجاری بین‌المللی است. این اظهارنظر مستقیماً نشان‌دهنده تغییر استراتژی اقتصادی چین برای جذب سرمایه و تقویت جایگاه خود در زنجیره‌های ارزش جهانی است. وی تاکید کرد که پکن متعهد به از بین بردن موانع نامرئی و آشکار تجاری است که پیش از این فعالیت شرکت‌های خارجی را محدود می‌کرد.

حذف تعرفه‌ها و دسترسی به بخش تولید

در این بیانیه کلیدی، شی جین‌پینگ تصریح کرد که چین نه‌تنها تعرفه‌های گمرکی را کاهش خواهد داد، بلکه دسترسی به بازار داخلی گسترده و باز را برای بازیگران جهانی تسهیل می‌کند. مهم‌ترین بخش این وعده‌ها، اصلاح قوانین داخلی است تا شرکت‌های خارجی بتوانند بدون محدودیت‌های پیشین به بخش تولید وارد شوند. این اقدام به معنای پایان انحصارهای داخلی و ایجاد شرایط برابر رقابتی برای برندهای خارجی در صنایع مختلف چین است.

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تثبیت جایگاه چین به عنوان موتور رشد اقتصادی

رئیس‌جمهور چین با اشاره به ثبات بلندمدت منطقه‌ای، آسیا-اقیانوسیه را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. وی خاطرنشان کرد که تعهد چین به همکاری‌های چندجانبه و دستیابی به نتایج سودمند متقابل با تمامی کشورها، تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی جهانی قرار نخواهد گرفت. این پیام نشان‌دهنده تلاش پکن برای تثبیت خود به عنوان یک شریک پایدار اقتصادی در برابر نوسانات بازارهای جهانی است.

تمرکز بر نوآوری و اقتصاد دیجیتال در APEC

در ادامه سخنرانی خود، شی جین‌پینگ از اقتصادهای عضو اجلاس APEC خواست تا مشارکت‌های خود را در زمینه‌های نوآوری‌های فناورانه گسترش دهند. وی بر تعمیق همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تاکید کرد و اعلام داشت که چین از نظام تجارت چندجانبه با محوریت سازمان تجارت جهانی (WTO) حمایت می‌کند. این خواسته‌ها نشان می‌دهد که پکن قصد دارد با تکیه بر فناوری، سهم خود را در آینده تجارت جهانی افزایش دهد.

پاسخ به تحریم‌ها و ایجاد بازارهای جایگزین

این واکنش سریع و سخنان صریح شی جین‌پینگ بلافاصله پس از فشارهای تجاری و تلاش‌های غرب برای محدود کردن دسترسی چین به بازارهای جهانی صورت گرفت. با اعلام کاهش موانع ورود، چین تلاش می‌کند تا با ایجاد جذابیت بیشتر برای شرکت‌های اروپایی و آسیایی، وابستگی خود به بازارهای خاص را کاهش دهد. این استراتژی می‌تواند منجر به جابجایی جریان سرمایه‌گذاری از بازارهای سنتی به سمت چین شود.

چشم‌انداز آینده برای شرکای تجاری جهانی

اعلام آمادگی چین برای اصلاح قوانین و کاهش تعرفه‌ها، نشانه‌ای از تغییر فاز در روابط تجاری پکن با جهان است. شرکت‌های خارجی اکنون می‌توانند با اطمینان بیشتری به بخش تولید چین سرمایه‌گذاری کنند، چرا که قوانین شفاف‌تر و دسترسی آسان‌تر تضمین شده است. این تحولات می‌تواند تأثیر عمیقی بر نرخ تورم جهانی، زنجیره تأمین و رقابت در صنایع استراتژیک مانند هوش مصنوعی و تولیدات پیشرفته داشته باشد.