معاون بنیاد مسکن اعلام کرد: تا پایان هفته یا ۱۰ روز آینده تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط بانکها پرداخت شده و امسال متقاضیان دهکهای یک تا چهار در کلانشهرها هم میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
مجید جودی گفت: اواخر پاییز سال گذشته مصوبه ۵۰۰ میلیون تومانی تسهیلات ساخت مسکن روستایی به تصویب هیئت دولت رسید. کارهای تضمیننامه باید اتفاق میافتاد که با جنگ تحمیلی سوم مصادف شد. معاون بازسازی و مسکن روستای بنیاد مسکن در گفتگویی، اظهار شد: در سال جدید بعد از بازگشایی ادارات و برگشتن سیستم ادارات به روال عادی پیگیریهای لازم انجام شده است.
به نظر من طی هفته آینده تا ۱۰ روز دیگه این وام ۵۰۰ میلیون تومانی هم برای روستاها هم شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و هم برای مسکن محرومان در دهکهای یک تا چهار پرداخت میشود. به گفته جودی، این وام با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله است. ما پارسال در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر این وام را پرداخت میکردیم.
امسال علاوه بر اینها گروه فاقدین مسکن و محرومین مسکن که دهکهای یک تا چهار را شامل میشوند در شهرهای بزرگ هم میتوانند استفاده کنند
