تسهیل شرایط خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵؛ تامین منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه

وزیر جهاد کشاورزی از تسهیل شرایط خرید تضمینی گندم و تامین منابع مالی لازم برای این منظور در سال 1405 خبر داد. این تصمیمات در پی تشکیل کارگروه ملی امنیت غذایی و با هدف حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار اتخاذ شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام تسهیل شرایط خرید تضمینی گندم ، از تامین منابع مالی لازم برای خرید تضمینی گندم در سال 1405 توسط سازمان برنامه و بودجه خبر داد. این تصمیم در پی تشکیل «کارگروه ملی امنیت غذایی » به ریاست غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، معاونت اقتصاد ی و زیربنایی معاون اول ریاست‌جمهوری و همچنین معاونین وزیر جهاد کشاورزی اتخاذ شد.

غلامرضا نوری در این جلسه به مصوبات دولت در خصوص تنظیم بازار، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اشاره کرد و تاکید داشت که برای اجرای این مصوبات و عملیاتی شدن تصمیمات کارگروه، پیگیری تکالیف در تمامی دستگاه‌های اجرایی ضروری است. وی همچنین از تخصیص 50 هزار میلیارد تومان (50 همت) برای افزایش سرمایه بانک عامل حوزه کشاورزی خبر داد که از محل منابع قانون بودجه سال 1405 تامین خواهد شد. این بانک موظف شد تا سه برابر این اعتبار (150 همت) را به صورت تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی کشاورزی با اولویت دام، طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه واحدهایی که تحت تاثیر آزادسازی نرخ ارز قرار گرفته‌اند، قرار دهد. این اقدامات در راستای حمایت از تولید داخلی و تضمین امنیت غذایی کشور صورت می‌پذیرد.\در ادامه، نوری با اشاره به فصل برداشت گندم و اهمیت تامین به موقع منابع مالی، بر تسهیل شرایط خرید تضمینی گندم در سال 1405 تاکید کرد. وی همچنین از بانک مرکزی به خاطر تامین ارز مورد نیاز برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و اقدامات به موقع در این زمینه، قدردانی کرد. بانک مرکزی بر اساس مصوبه، منابع و اعتبارات ریالی و خط اعتباری را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد تا به تولید قراردادی مرغ و خرید تخم‌مرغ مازاد کمک کند. وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی و ایجاد امنیت خاطر برای تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد و این مهم را گام اول در تامین امنیت غذایی دانست. در این جلسه، در خصوص تعیین تکلیف مطالبات و پرداخت معوقات بانکی واردکنندگان کالاهای اساسی نیز تصمیماتی اتخاذ شد. مقرر گردید نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وضعیت مطالبات و بدهی‌ها را بررسی و نهایی کنند و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ماده 13 ارسال نمایند.\اعضای «کارگروه ملی امنیت غذایی» در ابتدای جلسه، گزارشی مختصر از وضعیت بازار، قیمت کالاها، روند واردات و ترخیص کالاها و همچنین تامین ارز وارداتی ارائه کردند. این گزارش‌ها به منظور بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت تنظیم بازار و حفظ امنیت غذایی کشور تهیه شده بود. این جلسه در حالی برگزار شد که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی روبرو است و تامین امنیت غذایی به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است. تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه نشان دهنده عزم دولت برای حمایت از تولید داخلی، تنظیم بازار و تامین نیازهای اساسی مردم است. موضوعات دیگری مانند اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به سال آینده موکول شد، همچنین اخبار دیگری نیز در زمینه بازار سرمایه، قیمت ارز، طلا و سکه، مسائل مربوط به پالایشگاه‌ها، آزادی زندانیان و حقوق بازنشستگان منتشر شد که نشان از گستردگی موضوعات اقتصادی و اجتماعی در دستور کار دولت و رسانه‌ها دارد





