تسهیل تردد بازرگانان پاکستانی از مرز زمینی با ایران

دولت پاکستان تردد فعالان تجاری این کشور از مرز زمینی مشترک با جمهوری اسلامی ایران را تسهیل کرده است. اکنون بازرگانان پاکستانی می‌توانند با اخذ روادید رسمی از نقطه تفتان-میرجاوه در ایالت بلوچستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کنند.

دولت پاکستان تردد فعالان تجاری این کشور از مرز زمینی مشترک با جمهوری اسلامی ایران را تسهیل کرده است. اکنون بازرگانان پاکستانی می‌توانند با اخذ روادید رسمی از نقطه تفتان-میرجاوه در ایالت بلوچستان به جمهوری اسلامی ایران سفر کنند.

آژانس تحقیقات فدرال پاکستان مجوز تسهیل تردد بازرگانان این کشور از مرز زمینی تفتان را صادر کرده است. این تصمیم به گسترش فعالیت‌های بازرگانی بین دو کشور کمک می‌کند. تجارت مرزی را تسهیل می‌کند و انتظار می‌رود به گسترش فعالیت‌های بازرگانی بین دو کشور نیز کمک کند.

دولت پاکستان دیماه ۱۴۰۳ دستور نهایی را برای گشایش چهارمین گذرگاه مرزی با جمهوری اسلامی ایران در نقطه چدگی (ایالت بلوچستان) و کوهک (در سیستان و بلوچستان) با هدف تسهیل تجارت مشترک، ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از قاچاق ابلاغ کرده است





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