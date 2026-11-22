خبرگزاری تسنیم شایعات حرکت گروهی نفتکش‌ها را رد کرد اما بر قطعیت برنامه‌ریزی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا و آماده‌سازی تجهیزات تاکید نمود.

خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه بیست و دوم نوامبر در گزارشی مفصل به بررسی شایعات پیرامون حرکت دسته‌جمعی نفتکش‌های ایرانی در تنگه هرمز پرداخت و اعلام کرد که هیچ مقام رسمی یا نهاد ذی‌صلاحی طرحی با این عنوان را تایید نکرده است. این رسانه که به سپاه پاسداران نزدیک است، ضمن رد ادعاهای موجود درباره اجرای عملیات خاصی در روزهای اخیر، تایید کرد که اصل برنامه‌ریزی ایران برای شکستن محاصره دریایی ایالات متحده و تدارکات لازم برای آن کاملا قطعی است. با این حال، جزئیات این طرح در اختیار تصمیم‌گیران امنیتی و نظامی است و رسانه‌های خارج از این حلقه فاقد اطلاعات دقیق هستند.

رد ادعاهای رسانه‌ای درباره عملیات ناگهانی

تسنیم در مطلبی با عنوان "ماجرای حرکت نفتکش‌ها به سمت تنگه هرمز و شکستن محاصره چه بود؟" نوشت که موج خبری شکل‌گرفته در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها، فاقد پشتوانه رسمی است. هیچ‌یک از مقام‌های ذی‌صلاح در نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی یا دولت حتی در حد رد یا تایید چنین طرحی اظهارنظری نکرده‌اند. این خبرگزاری تاکید کرد که موضوع صرفاً در حد پیشنهادها و تحلیل‌های برخی افراد در فضای مجازی باقی مانده و اقدامی از پیش تعیین‌شده در یکی دو روز گذشته صورت نگرفته است. با این وجود، بر عزم جمهوری اسلامی برای پایان دادن به وضعیت محاصره دریایی و عدم تحمل آن در بلندمدت، بر اساس این گزارش، تاکید وجود دارد.

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تایید برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس گزارش تسنیم، اگرچه جزئیات عملیاتی محرمانه است، اما آماده‌سازی تجهیزات و تدارکات لازم برای مقابله با محاصره دریایی قطعی اعلام شده است. این رسانه خاطرنشان کرد که ایران محاصره دریایی را به عنوان یک وضعیت دائمی نخواهد پذیرفت و متعهد است که این محاصره را بشکند. این موضع‌گیری همسو با گفته‌های اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران است که روز جمعه در پیرو این موضوع اعلام کرده بود تهران در تلاش است صادرات نفت خود را حفظ کند. همچنین حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران پیش‌تر بیان کرده بود که ایران اجازه نخواهد داد محاصره دریایی، زمینی و هوایی کشور ادامه یابد.

پافشاری علی یزدی‌خواه بر تهدید نفتکش‌ها

علی یزدی‌خواه، نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت خواستار شکستن رسمی محاصره دریایی شد و هشدار داد که در صورت مانع‌تراشی برای صادرات نفت، چاه‌های کشورهای همسایه هدف قرار خواهند گرفت. او گفت بسیاری از نمایندگان بر این باورند که باید محاصره شکسته شود و افزود: اگر امکان صادرات نفت برای ما وجود دارد، باید این کار را انجام دهیم. نماینده مجلس هشدار داد که اگر اجازه چنین اقدامی داده نشود، منطقه به آتش کشیده می‌شود و هیچ کشوری در منطقه قادر به فعالیت عادی نخواهد بود. او همچنین به شایعات انتقال شبانه نفت با خاموش کردن سیستم‌های ناوبری اشاره کرد.

جعلی بودن شایعات کشتی خطشکن

گزارش‌های رسانه‌ای صبح یکشنبه با استناد به داده‌های وب‌سایت مارین‌ترافیک از حرکت نفتکشی به نام "خطشکن" در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده بودند. اما شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز بلافاصله اعلام کرد که کشتی‌ای با این نام وجود ندارد و اطلاعات موقعیت آن در سامانه شناسایی خودکار (AIS) جعلی است. این شرکت توضیح داد که تصاویر ماهواره‌ای هیچ حرکتی را تایید نمی‌کنند و شناسه‌ای که به این کشتی نسبت داده شده، متعلق به یک کشتی با پرچم لیبریایی است که در بندار تاراراگونا در اسپانیا لنگر انداخته است. این رویداد به شایعه‌پراکنی‌ها دامن زد.

تداوم کارزار رسانه‌ای برای شکستن محاصره

کارزار ترویج ایده شکستن محاصره دریایی از نوزدهم نوامبر شتاب گرفت. زمانی که خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران است، یادداشتی در حمایت از اعزام کاروان نفتکش‌ها منتشر کرد. پس از آن، روزنامه‌های محافظه‌کار جوان، کیهان و خراسان نیز در مطالبی جداگانه همین خط خبری را دنبال کردند. این جریان رسانه‌ای بر ضرورت شکستن محاصره دریایی به هر وسیله‌ای تاکید داشت. اما در مقابل، مقامات رسمی هنوز هیچ طرح عملیاتی مشخصی را برای اجرا در بازه زمانی کوتاه تایید نکرده‌اند و تنها بر عزم کلی برای ادامه صادرات و مقابله با تحریم‌ها تاکید دارند.