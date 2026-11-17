حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین، رحلت آیت‌الله حسین وحید خراسانی مرجع عالیقدر شیعه را تسلیت گفت. این مرجع بزرگ سال‌ها در ترویج مکتب تشیع و تربیت فقها کوشیده است.

حسن روحانی ، رئیس‌جمهور سابق ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در پیامی جداگانه درگذشت حضرت آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی را تسلیت گفت. این مرجع عظام تقلید یکی از چهره‌های ماندگار و تأثیرگذار در تاریخ معاصر حوزه‌های علمیه و جامعه اسلامی بود که سال‌ها در ترویج معارف دینی و تربیت نخبگان علمی کوشید.

تسلیت رئیس‌جمهور و تقدیر از خدمات علمی مرجع تقلید

در متن پیام تسلیت حسن روحانی آمده است که رحلت تأسف‌بار این مرجع بزرگ جهان تشیع، مصیبتی جبران‌ناپذیر برای دلدادگان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و حوزه‌های علمیه است. رئیس‌جمهور پیشین تأکید کرد که سراسر حیات پربرکت آیت‌الله حسین وحید خراسانی صرف ترویج معارف مکتب نورانی تشیع، تحقیق و تدریس و تربیت فقیهان و عالمان بزرگ شده است. روحانی با بیان این نکته که اخلاص و ارادت آن بزرگوار به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام از ویژگی‌های بارز ایشان بود، افزود که تلاش در جهت تعظیم و تجلیل مقام آن بزرگواران و بسط معارف فقهی از دغدغه‌های اصلی این مرجع عالیقدر بوده است.

Also read بازداشت پدر و مدیر مدرسه دانش‌آموز ۱۶ ساله در کرمانشاه

چهارمین سالگرد درگذشت و واکنش‌های رسمی به رحلت مرجع بزرگ

این پیام تسلیت در حالی منتشر شد که جامعه روحانیت و حوزویان در حال سوگواری برای یکی از مراجع برجسته شیعه هستند. در مراسم تشییع و تدفین آیت‌الله وحید خراسانی، مقامات و شخصیت‌های مختلف از جمله سرلشکر محمد باقری وحیدی نیز پیام تسلیت ارسال کردند. پیش از این نیز محمد مخبر، رئیس دفتر مقام معظم رهبری و آیت‌الله جواد آملی لاریجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر عج‌الله‌فرجه‌الشریف و مردم شریف ایران تسلیت گفته بودند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی داماد آیت‌الله وحید خراسانی و آقازادگان مکرم ایشان نیز از بازماندگان این مرجع بزرگ بودند که غم از دست دادن پدر معنوی خود را تحمل کردند.

چالش‌های دریایی در شرق تنگه هرمز و تحریم‌های نفتی

همزمان با این رویداد فرهنگی و مذهبی، اخبار مرتبط با امنیت انرژی و تحولات دریایی نیز در رسانه‌ها بازتاب داشت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که سومین نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرده است. این حادثه نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها و چالش‌های امنیتی در آب‌های بین‌المللی است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و اعلام نمود که یک سوپر نفتکش و یک کشتی گاز مایع در تنگه هرمز منفجر شدند. این رویدادها نشان می‌دهد که منطقه خلیج فارس همچنان در کانون توجهات جهانی قرار دارد و هرگونه تحریک یا اقدام غیرقانونی می‌تواند پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشته باشد.

وضعیت اقتصادی و تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت

در بخش اقتصادی، اخباری درباره وضعیت صادرات نفت ایران و تأثیر تحریم‌ها بر این بخش کلیدی مطرح شد. ایران بارها اعلام کرده است که اگر تحریم‌ها لغو نشود، ممکن است از بازارهای نفتی خارج شود و دیگر برای خریداران نفت به صورت رایگان صادر نکند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که تهران از ظرفیت‌های خود برای مقابله با فشارهای اقتصادی استفاده می‌کند. گزارش‌ها از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی خبر می‌دهد و ایران نیز تلاش دارد با ایجاد تعادل در عرضه، قیمت‌ها را در سطح مناسبی نگه دارد. این اقدامات نه تنها برای حفظ منافع اقتصادی بلکه برای تأمین امنیت انرژی جهانی ضروری است.

واکنش‌های داخلی و نگرانی‌های امنیتی

در ادامه این اخبار، صحبت‌های حسین علائی نیز در رسانه‌ها بازتاب یافت. حسین علائی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، به شباهت‌های جنگ کنونی با دهه شصت اشاره کرد و نقش اسرائیل در ناکامی مذاکرات و ضرورت پایان جنگ را مورد بحث قرار داد. وی معتقد بود که برخی اقدامات داخلی و خارجی می‌تواند منجر به ناکامی مذاکرات شود. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که نخبگان سیاسی و نظامی کشور نسبت به تحولات منطقه‌ای و تأثیرات آن بر امنیت ملی حساس هستند. همچنین اخباری درباره شاخص آلودگی هوای تهران در سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد که نشان‌دهنده چالش‌های زیست‌محیطی در کلان‌شهرهاست و نیازمند توجه ویژه مسئولین امر است.

جمع‌بندی تحولات و چشم‌انداز آینده

به طور کلی، این روزها ترکیبی از سوگواری‌های مذهبی، چالش‌های امنیتی در تنگه هرمز و تحولات اقتصادی را به همراه داشته است. رحلت آیت‌الله وحید خراسانی فرصتی برای بازخوانی خدمات علمی و فرهنگی ایشان بود، در حالی که تحولات دریایی و اقتصادی نشان می‌دهد که ایران همچنان در برابر فشارها مقاومت می‌کند. مسئولین و نهادهای مختلف در تلاشند تا با هماهنگی بیشتر، از بروز تنش‌های بیشتر جلوگیری کنند و بر توسعه علمی و فرهنگی کشور تمرکز نمایند. همچنین نگرانی‌ها نسبت به آلودگی هوا و مشکلات زیست‌محیطی نیز نیازمند راهکارهای فوری است تا سلامت شهروندان حفظ شود و کیفیت زندگی در کلان‌شهرها بهبود یابد.