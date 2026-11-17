محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رحلت آیت‌الله وحید خراسانی را تسلیت گفت و به نقش ایشان در دفاع مقدس و تربیت نخبگان اشاره کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی رسمی، درگذشت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را به خانواده معظم ایشان، بیت مکرم و عموم شیعیان تسلیت اعلام کرد. این پیام تسلیت با استناد به آیه "یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ" صادر شد و حزن و اندوه عمیق جامعه روحانیت را از این رویداد بی‌سابقه نشان داد.

سیره علمی و تربیتی آیت‌الله وحید خراسانی

رئیس مجلس در متن پیام خود به ویژگی‌های منحصربه‌فرد مرحوم وحید خراسانی اشاره کرد و افزود: آن فقیه وارسته عمر پربرکت خود را در راه تفقه، ترویج دین، تحقیق و تدریس سپری کرد. حوزویان و پژوهشگران می‌دانند که ایشان نه‌تنها استاد برجسته و شاگردپرور حوزه‌های علمیه بودند، بلکه مرجع عالی‌قدر جهان تشیع محسوب می‌شدند که اخلاق کریمانه و ولایت‌مداری از ویژگی‌های بارز ایشان بود.

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در این پیام آمده است که ژرفای فقاهت و احاطه گسترده بر میراث علمی تشیع در کنار تواضع و ساده‌زیستی، شخصیتی ممتاز و مورد اعتماد عالمان و مؤمنان را ساخته بود. ایشان با تربیت هزاران مدرس، مبلغ و پژوهشگر، خدمات ماندگاری در عرصه‌های فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی، به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده بر جای گذاشتند.

نقش محوری در جبهه‌های دفاع مقدس

یکی از جلوه‌های ماندگار شخصیت آیت‌الله وحید خراسانی، حضور فعال ایشان در جبهه‌های حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس بود. در پیام تسلیت قالیباف به سخنان روشنگرانه ایشان در آن دوران اشاره شده که در آن مقصد خود را زیارت چهره‌های نورانی میدان نبرد می‌دانست و تأکید داشت که برای کسب و تجارت معنوی به جبهه رفته است، نه برای دریافت پاداش دنیوی.

ایشان در بیانیه‌های خود همواره بر صیانت از قرآن و نگهداری دین تأکید داشتند و مردم را به فسخ‌الله‌جنگیدن فرا می‌خواندند. این نگاه عمیق دینی و انقلابی، همسو با دعوت رهبر معظم انقلاب، همواره خط مشی عملی ایشان در میدان نبرد بود. این هم‌راستایی فکری، جایگاه ویژه ایشان در میان مسئولان نظام را برجسته می‌کند.

همزمانی رحلت با ایام فاطمیه و جانشینان فکری

پیام قالیباف به تقارن تأمل‌برانگیز پایان عمر آن عالم بزرگ با ایام فاطمیه اشاره داشت. سالیان متمادی دل و زبان و همت ایشان وقف پاسداشت حرمت و منزلت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و اقامه عزای ایشان بود. این تقارن زمانی رخ داد که ایشان سال‌هاست به تعظیم شعائر دینی اهتمام ویژه داشتند. محمدباقر قالیباف این ضایعه بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیةالله‌الأعظم و رهبری معظم انقلاب تسلیت گفت.

در این پیام رسمی، تسلیت به آقازادگان فاضل و وابستگان ایشان به‌ویژه آیت‌الله آملی لاریجانی نیز صورت گرفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر و اجر و برای مرجع فقید علو درجات مسئلت کرد و خاطرنشان ساخت که میراث گران‌بهای علمی و معنوی ایشان در آثار و شاگردان مکتبشان ماندگار خواهد بود.