رئیس‌جمهور ایران در پیامی رحلت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت و بر خدمات علمی و وحدت‌آفرین ایشان تأکید کرد.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور ایران، در پیامی رحلت آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض، از مراجع عالی‌قدر تقلید شیعیان جهان، را تسلیت گفت. پزشکیان در این پیام با اشاره به عمر پربرکت این عالم ربانی که در راه ترویج معارف نورانی اهل بیت (ع) سپری شد، تأکید کرد که خدمات علمی و معنوی ایشان تا ابد در تاریخ فقاهت و مرجعیت شیعه ماندگار خواهد ماند.

وی همچنین منش علمی و اعتدالی، اخلاص، تقوا و اهتمام ایشان به وحدت امت اسلامی و خدمت به مردم را سرمایه‌ای ارزشمند و ماندگار برای جهان اسلام دانست. آیت‌الله العظمی محمد اسحاق فیاض از برجسته‌ترین مراجع تقلید ساکن نجف اشرف بودند که سال‌ها به تدریس و تحقیق در عالی‌ترین سطوح علوم اسلامی پرداختند.

ایشان در کنار تألیف کتب ارزشمند فقهی و اصولی، شاگردان بسیاری را تربیت کردند که اکنون هر یک از آنان از علمای برجسته حوزه‌های علمیه به شمار می‌روند. سبک علمی ایشان مبتنی بر اجتهاد پویا و توجه به نیازهای روز جامعه بود و همواره بر وحدت میان مذاهب اسلامی و پرهیز از تفرقه تأکید داشتند. خدمات ایشان به حوزه علمیه نجف و جهان تشیع بی‌نظیر بوده و فقدان آنان ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی است.

پزشکیان در ادامه پیام خود ضمن تسلیت این ضایعه به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، علما و فضلای جهان تشیع، به ویژه مردم شریف عراق، شاگردان و مقلدان آن فقید سعید و خاندان مکرم ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیل‌القدر، علو درجات و حشر با اولیای الهی مسئلت کرد. رحلت این مرجع تقلید در حالی رخ می‌دهد که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیازمند است.

آیت‌الله فیاض همواره در گفتار و عمل خود بر این اصل تأکید داشتند و از برجسته‌ترین حامیان گفت‌وگو و تفاهم میان پیروان مذاهب اسلامی بودند. بدین‌سان، یاد و نام آن فقیه برجسته همواره در دلها زنده خواهد ماند و راه ایشان توسط علما و شاگردانشان ادامه خواهد یافت





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