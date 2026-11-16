امیر سرتیپ اکرمی‌نیا از تسلط کامل نیروهای مسلح بر تنگه هرمز خبر داد و بازگشایی این آبراه را منوط به پذیرش شروط ایران توسط آمریکا دانست. جزئیات هشدارها و وضعیت کشتی‌ها.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا ، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر تسلط کامل و بی‌چون‌وه‌چرای نیروهای مسلح بر تنگه هرمز ، اعلام کرد که تنها راه بازگشایی این آبراه راهبردی، پذیرش صریح شروط جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت آمریکا است.

وی در حاشیه حضور در اجتماع شبانه مردم بندرعباس و در پاسخ به پرسش خبرنگاران، یادآوری کرد که همرزمان ایشان در ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آمادگی نظامی کامل، انگیزه بالا و روحیه‌ای سرشار از تعهد به حفظ حقوق ملت ایران برخوردار هستند و در صورت تکرار هرگونه تجاوز از سوی دشمن، پاسخی کوبنده‌تر و فوری‌تر از گذشته به این اقدامات خواهد رسید.

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هشدار جدی به مقامات آمریکا و صهیونیست‌ها

سخنگوی ارتش با هشدار جدی به مقامات آمریکایی خواستار پرهیز از ورود مجدد به جنگ شد و افزود: صهیونیست‌ها به‌شدت در تلاش هستند تا بار دیگر رئیس‌جمهور آمریکا را فریب داده و به سمت جنگ سوق دهند؛ از این رو به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهیم که در صورت تکرار این اشتباه، با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای عرب منطقه بیان کرد که با کشورهای عربی احساس برادری دارند و هیچ‌گونه دشمنی و خصومتی با آنها ندارند؛ اگر پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی از این کشورها هدف قرار گرفته‌اند، علت آن استفاده از این پایگاه‌ها برای حمله به ایران بوده است.

ساختار فرماندهی و کنترل منطقه‌ای تنگه هرمز

سرتیپ اکرمی‌نیا با تشریح نحوه کنترل این آبراه راهبردی اظهار کرد که شرق تنگه هرمز به‌طور کامل در رصد راهبردی و کنترل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و کنترل بخش غربی آن نیز بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به محدودیت تردد شناورها در این منطقه افزود که شناورها از مسیرهای مورد نظر آمریکایی‌ها امکان تردد ایمن ندارند و مواردی از آسیب‌دیدگی شناورها نیز در پی ناامنی‌های ایجادشده و مخاطراتی از جمله مین‌های دریایی گزارش شده که به اعتقاد ما، نتیجه دخالت‌ها و اقدامات شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه است.

اقدامات عملیاتی و هشدار به فعالان صنعت کشتیرانی

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تنگه هرمز و رد ادعاهای آمریکا درباره این آبراه راهبردی گفت که تلاش آمریکایی‌ها برای کاهش قیمت نفت از طریق فضاسازی رسانه‌ای و گفتاردرمانی، واقعیت‌های میدانی را تغییر نمی‌دهد و آنچه در میدان مشاهده می‌شود، کنترل کامل تنگه هرمز از سوی نیروهای مسلح است.

وی خطاب به مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی تأکید کرد که فعالان صنعت کشتیرانی باید نسبت به اطلاعیه‌ها و هشدارهای نیروهای مسلح هوشیار باشند و فریب ادعاها و مسیرهای اعلامی آمریکا را نخورند، چرا که ورود به مسیرهای جعلی و ناامن می‌تواند شناورها را با خطر آسیب‌دیدگی، حریق و انفجار مواجه کند.

سرتیپ اکرمی‌نیا خاطرنشان کرد که شناورهایی که برای عبور از تنگه هرمز با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هماهنگی داشته باشند، می‌توانند از مسیرهای تعیین‌شده از سوی این نیروها با امنیت کامل تردد کنند و این موضوع نشان‌دهنده عزم راسخ ارتش در حفظ امنیت و ثبات در منطقه است.