تسلا تولید سایبرتراک را متوقف کرد؛ تمرکز بر سایبرکب

تسلا اعلام کرد تولید سایبرتراک متوقف شده است. هدف ایجاد فضا برای افزایش تولید تاکسی خودران سایبرکب است. بررسی دلایل کاهش فروش و استراتژی آینده الان ماسک.

شرکت تسلا رسماً اعلام کرد تولید خودروی پیکاپ سایبرتراک را متوقف کرده است. این تصمیم که توسط الان ماسک ، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس ، اتخاذ شده، هدف اصلی آن ایجاد فضای کافی برای افزایش تولید سایبرکب است. سایبرکب تاکسی خودران جدید تسلا محسوب می‌شود. این تغییر استراتژیک نشان می‌دهد که اولویت‌های تولیدی این شرکت تغییر کرده است.

دلایل توقف تولید سایبرتراک

دن آیوز، تحلیلگر وال‌استریت و مدیر ارشد موسسه یورک‌ویل آیوز اند کو، در این باره اظهار کرد که با توجه به قیمت بالای سایبرتراک و تقاضای پایین برای آن، سرنوشت این خودرو از مدت‌ها پیش مشخص بود. پایان تولید این مدل کاملاً قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید. این تحلیلگر معتقد است که ماسک بر حوزه رباتیک و عصر تاکسی‌های خودران تمرکز کرده است. با کاهش تدریجی تولید سایبرتراک، ظرفیت تولید برای این اهداف جدید آزاد می‌شود.

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تاریخچه و مشکلات کیفی سایبرتراک

تسلا نخستین بار در سال ۲۰۱۹ از سایبرتراک رونمایی کرد. طراحی جعبه‌ای و ظاهر آینده‌نگرانه این خودرو توجه بسیاری را به خود جلب کرد. تسلا این خودرو را به‌عنوان یک دژ متحرک معرفی کرده بود که توانایی یدک‌کشی بار تا وزن ۱۴ هزار پوند را دارد. این مقدار تقریباً معادل ۶.۳۵ تن بار است. خودرو همچنین می‌تواند در برابر ضربات پتک و حتی شلیک سلاح گرم مقاومت کند.

با این حال، سایبرتراک با مشکلات کیفی متعددی روبه‌رو شد. این خودرو به دلیل ایرادهایی در دوربین دید عقب، پدال‌ها و سایر قطعات، چندین بار فراخوان شد. هنوز مشخص نیست که تولید سایبرتراک در کارخانه‌های دیگر نیز ادامه خواهد یافت یا خیر. احتمال ادامه تولید در مکان‌های دیگر ضعیف به نظر می‌رسد.

آمار فروش و پیش‌بینی‌های برآورده نشده

بر اساس گزارش نشریه فوربس، کارخانه بزرگ تسلا در تگزاس در حال حاضر تنها مرکز تولید این پیکاپ در جهان است. طبق آمار شرکت کلی بلو بوک، تسلا در سال ۲۰۲۵ فقط ۲۰ هزار و ۲۳۷ دستگاه سایبرتراک فروخت. این عدد نسبت به فروش ۳۸ هزار و ۹۶۵ دستگاه خودرو در سال ۲۰۲۴، کاهش نشان می‌دهد. پس از آغاز تولید تجاری این پیکاپ در سال ۲۰۲۳، ماسک پیش‌بینی کرده بود که فروش سالانه آن به ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو برسد.

قیمت اولیه سایبرتراک نیز ۶۰ هزار و ۹۹۰ دلار تعیین شده بود. این خودرو همچنین به یکی از محورهای بحث و اختلاف‌نظر درباره نقش ماسک در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تبدیل شد. در اعتراض به فعالیت‌های سیاسی ماسک، برخی افراد به خودروهای سایبرتراک در نمایندگی‌های تسلا آسیب رساندند.

تمرکز جدید بر سایبرکب و آینده تسلا

تسلا در سال ۲۰۲۴ از خودروی سایبرکب رونمایی کرد. این یک خودروی دو سرنشین است که فاقد فرمان و پدال است. این خودرو برای رانندگی کاملا خودران طراحی شده است. تولید این خودرو در آوریل در کارخانه تسلا در تگزاس آغاز شد. خدمات آن نیز از سپتامبر در شهر آستین ایالت تگزاس شروع شده است.

تسلا همچنان یکی از بازیگران مسلط در بازار خودروهای برقی است. طبق داده‌های شرکت کاکس اتوموتیو، بخش عمده فروش این شرکت مربوط به مدل وای و مدل سه است. بر اساس گزارش شبکه سی‌بی‌اس، آیوز همچنین انتظار دارد تسلا در سال آینده توسط شرکت موشکی اسپیس‌ایکس الان ماسک، خریداری شود. او در یادداشتی برای سرمایه‌گذاران در هفته گذشته نوشت که چنین اقدامی می‌تواند دسترسی تسلا به توان پردازشی بیشتر و منابع مالی گسترده‌تر را فراهم کند.