محمدرضا عارف بر تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده با اختیارات ویژه استانداران و اعمال حمایت‌های ویژه برای جبران خسارات بخش خصوصی در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ تأکید کرد.

محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشستی با اعضا و فعالان ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، دستورالعمل‌های جدیدی را برای تسریع روند بازسازی و جبران خسارات وارده به مناطق آسیب‌دیده ابلاغ کرد. وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و اختیارات تفویض‌شده، خواستار اقدامات قاطع‌تر در بهسازی مراکز شهری، روستایی و صنایع حیاتی شد.

الزام استانداران به استفاده از اختیارات ویژه

عارف در این جلسه صراحتاً به استانداران کشور دستور داد تا از اختیارات ویژه‌ای که به آنان تفویض شده است، برای سرعت بخشیدن به فرآیند بازسازی استفاده کنند. وی اظهار داشت که استانداران موظفند با جدیت بیشتری بر روند بازسازی و بهسازی مراکز آسیب‌دیده نظارت داشته باشند و از هیچ ظرفیتی برای تسریع در اجرای برنامه‌های بازسازی دریغ نکنند. این دستورالعمل با هدف رفع موانع اداری و مالی برای رسیدگی سریع‌تر به مناطق زده شده صادر شده است.

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معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقدامات اولیه در بازسازی بخش‌های اولویت‌دار آغاز شده است، اما همچنان با محدودیت‌های اقتصادی کشور مواجه است، بر لزوم افزایش سرعت و جدیت در این مسیر تأکید کرد. او تصریح نمود که دولت نباید تنها به جبران خسارات و بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین اکتفا کند، بلکه نوسازی و ارتقای کیفیت صنایع و مراکز علمی و پژوهشی باید در برنامه‌های بازسازی گنجانده شود.

اولویت‌های بازسازی و نقش شرکت‌های بزرگ

بازسازی منازل مسکونی در مناطق شهری و روستایی، احیای صنایع حساس و پیشرو، و نوسازی مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در این حوزه تعریف شده است. عارف بر این نکته تأکید داشت که استفاده از منابع و ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ، راهکاری کلیدی برای تکمیل فرآیند بازسازی است.

وی با اشاره به عملکرد نسبتاً خوب این شرکت‌ها در گذشته، درخواست کرد که تلاش‌های آنان برای مشارکت در جبران خسارات و پیشبرد برنامه‌ها افزایش یابد. هدف نهایی این است که تا پایان سال جاری، نتایج ملموس و مناسبی در شأن مردمی که در "جبهه خیابان" حضور داشته‌اند، محقق شود.

تسری بسته‌های حمایتی به اصفهان و بخش خصوصی

در اقدامی عملیاتی، ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر "بسته جامع حمایتی دولت برای جبران خسارات ناشی از جنگ رمضان در استان‌های جنوبی" را به استان اصفهان تسری داد. بر این اساس، مفاد این بسته حمایتی برای رسیدگی به خسارات وارده در استان اصفهان نیز قابل اعمال خواهد بود و پیشنهادهای تکمیلی مربوط به جبران خسارات این استان و برخی شرکت‌ها نیز در این نشست تصویب شد.

یکی از مصوبات مهم و گسترده این جلسه، تسری تصمیمات ستاد بازسازی درباره جبران خسارات جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان به جبران خسارات واردشده به بخش خصوصی در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ بود. این تصمیم با هدف استفاده از سازوکارهای حمایتی موجود برای رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی در آن حوادث اتخاذ شده است.

همچنین، اعضای ستاد درباره تعیین تکلیفی نحوه اجرایی‌سازی تسهیلات تکلیفی مصوبه سران قوا، جبران خسارات شناورهای صیادی، واحدهای تولیدی فاقد مجوز و آثار تاریخی آسیب‌دیده بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس مصوبه نهایی، شرکت‌های بیمه‌گر موظف شدند خسارات واردشده به واحدهایی را که دارای پوشش بیمه آتش‌سوزی هستند، به طور کامل جبران نمایند. این اقدام گامی مؤثر در حمایت از حقوق مالکان و تولیدکنندگان در برابر بلایای غیرمترقبه است.