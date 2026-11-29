بررسی نتایج فوتبال اروپا و آسیا؛ تساوی لیورپول و اورتون در کنار افشاگری‌های جدید درباره اتهامات علیه دیه‌گو گواچی و تحلیل مالک تراکتور از شرایط تیم.

مسابقات لیگ برتر انگلیس با دربی مرسی‌ساید که بین تیم‌های لیورپول و اورتون برگزار شد، با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. این تساوی بدون گل برای لیورپول ارزشمند نبود، زیرا آن‌ها برتری زودهنگام خود را از دست دادند. در مقابل، اورتون با دفاعی قدرتمند توانست نتیجه را حفظ کند.

لیورپول و اورتون در دربی مرسی‌ساید به تساوی رسیدند

مسابقات فوتبال با شروعی تهاجمی از سوی میهمان، لیورپول آغاز شد. دومینیک سوبوسلای در دقیقه پنجم و پس از پاس گل از سوی فلوریان ویرتز، موفق به باز کردن دروازه اورتون شد. این گل اول، امید لیورپول برای کسب پیروزی زودهنگام را بالا برد. اورتون در واکنش، فشار حملات خود را افزایش داد. جرمی فریمپونگ، مدافع لیورپول، در دقیقه بیست و پنجم با دخالت در ضربه ایستگاهی دویسبری‌هال، توپ را وارد دروازه خودی کرد.

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تغییر جریان بازی به نفع اورتون، تعادل میدان را برهم زد. دو تیم در نیمه اول با نتیجه مساوی به رختکن رفتند. در نیمه دوم، اورتون با سرعت در انتقال توپ، خط دفاعی لیورپول را به چالش کشید. لیورپول برای جبران، حملات جناحی را تداوم بخشید اما موفق به گلزنی نشد. جردن پیکفورد، دروازه‌بان اورتون، با واکنش‌های کلیدی مانع از تغییر نتیجه شد. دربی مرسی‌ساید با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

افشاگری‌های جنجالی دیه‌گو گواچی در رسانه‌های جهانی

فلورنسیا مرکاو، بازیکن سی و دو ساله آرژانتینی، نخستین گفتگوی عمومی خود را با شبکه سی‌ان‌ان انجام داد. او ادعا کرد که دیه‌گو گواچی، سرمربی سابق تیم ریورپلاته، هفته اول حضورش را با درخواست‌های نامناسب آغاز کرد. مرکاو نقل کرد که گواچی پیامکی فرستاده و درخواست عکس برهنه کرده است. پس از رد این درخواست، گواچی با رفتارهای تهدیدآمیز و خشونت‌آمیز وارد صحنه شد.

مرکاو شرح داد که در تمرینات فیزیکی، گواچی او را از پشت می‌گرفت و با تشبیهات جنسی تهدید به کشتن او و خانواده‌اش می‌کرد. این فشارهای روانی منجر به اقدام به خودکشی توسط مرکاو شد. او اکنون به عنوان یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه گواچی در فیفا ثبت کرده است. پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر نیز شکایت مشابهی ثبت کرده بودند.

واکنش فیفا و ابعاد سیاسی پرونده دیه‌گو گواچی

کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی توسط گواچی را تایید کرد اما به دلیل کمبود شواهد، او را تبرئه نمود. گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، حکم تبرئه را ناعادلانه خواند. گواچی تمام اتهامات را رد کرده و در حال حاضر به صورت داوطلبانه در ایتالیا به مربیگری می‌پردازد. همسر او، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات اتهام‌زنی دروغین شرکت کرده است.

منتقدان معتقدند این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند. مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی، اعلام کرده است تا پایان مسیر مبارزه برای حقیقت خواهد رفت. او خاطرنشان کرد که این ترس به او اجازه استراحت نمی‌دهد و هدف نهایی‌اش رسیدن به آرامش پس از پایان این ماجرا است.

تراکتور و تحلیل مالک آن از شرایط تیم در آسیا

علی‌اکبر زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، عملکرد این تیم در لیگ نخبگان آسیا را ناموفق دانست. او اشتباهات سفر به عمان و مشکلات پروازهای مستقیم را عامل خستگی بازیکنان دانست. زنوزی اشاره کرد که بازیکنان حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر بودند که این موضوع بر عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشت. او خود را مقصر اصلی عدم موفقیت‌ها در آسیا می‌داند. هواداران باید این شرایط سخت را در نظر بگیرند.

زنوزی از کادر فنی و بازیکنان تراکتور حمایت کامل کرد. او اعلام کرد که با سرمربی و مدیرعامل برای تقویت تیم در نیم‌فصل صحبت کرده است. او تغییر مداوم کادر فنی را راهکاری مناسب نمی‌داند. پرونده درگیری با ملوان در انزلی اکنون در کمیته استیناف قرار دارد و در صورت عدم رضایت، به فیفا و CAS ارجاع خواهد شد.

مالک تراکتور از تهیه گزارشی درباره عملکرد داوران در ۱۰ تا ۱۲ مسابقه خبر داد. او انتقاد شدیدی از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها داشت و آن را غیرقابل قبول دانست. زنوزی انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری برای ایران و تراکتور دانست. با این حال، از اظهارات رسانه‌ای بیرانوند درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد و به او تبریک گفت.