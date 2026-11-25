منچسترسیتی در لیگ قهرمانان با ناپولی مساوی کرد، اما پارس جنوبی جام با پیروزی بر فرد البرز صدرنشینی خود را حفظ کرد. جزئیات درگیری و میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱.

منچسترسیتی روند ناکامی‌های اخیر خود را در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا با تساوی ۲-۲ مقابل ناپولی ادامه داد. شاگردان انزو مارسکا که فصل را بی‌نقص آغاز کرده بودند، اکنون تنها در یکی از هفت مسابقه اخیر خود در تمامی رقابت‌ها به پیروزی رسیده‌اند. این در حالی است که سیتی در ۷ بازی گذشته سه شکست و سه تساوی داشته و تنها برتری آن‌ها در این بازه زمانی، پیروزی ۳-۲ مقابل لایپزیش در لیگ قهرمانان اروپا بوده است. وضعیت تیم در لیگ برتر انگلستان نگران‌کننده‌تر است؛ سه شکست مقابل استون ویلا، برایتون و ناتینگهام فارست و یک تساوی مقابل فولام به معنای از دست رفتن ۱۱ امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن در چهار بازی اخیر است.

جزئیات بازی و درگیری در لیگ یک

در بخش دیگری از اخبار ورزشی، بازی حساس هفته یازدهم لیگ یک با برتری سه بر یک تیم پارس جنوبی جم به پایان رسید و این تیم با ۲۵ امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. فرد البرز می‌توانست با پیروزی در این بازی به رتبه دوم لیگ یک برسد. ورزش سه نوشته که درگیری از ابتدای سالن آغاز شده و زد و خورد بازیکنان حتی باعث شکسته شدن شیشه درب ورودی نیز شده است. این درگیری به زخمی‌شدن تعدادی از بازیکنان منجر شد. باشگاه فرد البرز مدعی شد امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی با حمله به سمت رختکن فرد و شکستن شیشه‌های ورودی رختکن، منجر به جراحت دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شد. با حضور نیروی انتظامی و شکایت باشگاه فرد، مدافع پارس جنوبی بازداشت شده است.

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برخورد مدیران و پایان درگیری در کلانتری

ایوب چراغی مدیر تیم پارس جنوبی جم گفته که بازیکنان میزبان شروع کننده درگیری بوده‌اند و بررسی محتوای ضبط شده توسط دوربین‌های مدار بسته این را نشان می‌دهد. محمدرضا اکبریان مدیر فرد البرز نیز گفت بر اساس گزارش پلیس و عوامل اجرایی ورزشگاه که در محل حضور داشتند، یکی از بازیکنان تیم پارس جنوبی جم شیشه‌های رختکن تیم میزبان را شکسته است. او گفت با این حال به دنبال درخواست و اصرار فراوان مدیران باشگاه پارس جنوبی جم و همچنین تماس برخی مقامات فدراسیون، باشگاه فرد البرز و بازیکنی که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود رضایت دادند و این بازیکن آزاد شد. اما ورزش سه خبر داده که این درگیری که به شکایت متقابل دو تیم از هم منجر شد در کلانتری با مصالحه به پایان رسیده است. با دخالت ماموران نیروی انتظامی، مدیران دو تیم فرد البرز و پارس جنوبی جم به همراه بازیکنانی که در درگیری حضور داشتند و زخمی شده بودند به کلانتری رفتند. اعضای دو تیم در کلانتری پس از گفت‌وگو با یکدیگر به صلح رسیدند و یک مراسم آشتی‌کنان کوچک نیز میان بازیکنانی که با هم درگیر شده و حتی دچار آسیب‌دیدگی شده بودند برگزار شد. شکایتی که توسط بعضی بازیکنان دو تیم علیه یکدیگر تنظیم شده بود نیز لغو شد.

میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ توسط چهار کشور

فیفا روز گذشته در کنگره فوق‌العاده خود میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را رسماً به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات نیز به بریتانیا واگذار شد. ترامپ با ابراز افتخار از میزبانی آمریکا در این مسابقات در تروث سوشال نوشت جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت. او افزود این رویداد موجب گسترش فوتبال در سراسر کشورمان و جهان خواهد شد و استثنایی بودن آمریکا را به نمایش خواهد گذاشت. او همچنین از جیانی اینفانتینو رییس فیفا و تیم فوق‌العاده او برای تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر کرد.

پیش‌بینی درآمد و تعیین ورزشگاه‌ها

به نوشته اتلتیک آمریکا احتمالا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ خواهد بود. کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. این ارقام بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شوند. با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک چهار کشور از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند. این تصمیم فیفا نشان‌دهنده تغییر در رویکرد این فدراسیون برای گسترش فوتبال زنان در قاره‌های مختلف است. انتظار می‌رود با اعلام نهایی ورزشگاه‌ها، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای زیرساخت‌ها و هتل‌ها آغاز شود. هواداران فوتبال زنان در آمریکا و کشورهای همسایه با اشتیاق منتظر آغاز این رویداد بزرگ هستند.