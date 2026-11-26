منچستریونایتد و اسپورتینگ به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند. مائوریسیو پوچتینو از عملکرد تیم دفاع کرد. جزئیات گل‌ها و کارت‌های قرمز و سبز در ادامه گزارش.

منچستریونایتد در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و در میادنی پرهیاهو موفق شد با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل اسپورتینگ لیسبون به تساوی برسد. این نتیجه نشان‌دهنده آغاز یک فصل جدید و چالش‌برانگیز برای شاگردان مائوریسیو پوچتینو است که با وجود بازیکنان کمتر در پایان بازی، توانستند نتیجه خوبی کسب کنند. پوچتینو پس از پایان مسابقه بر اهمیت روحیه تیمی و آینده روشن پروژه خود تاکید کرد.

واکنش پوچتینو به عملکرد تیم و بازیکنان

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی منچستریونایتد، بلافاصله پس از پایان سوت داور با رسانه‌ها گفتگو کرد و با ابراز افتخار از عملکرد بازیکنانش، بر دشواری بازی و اهمیت روحیه تیمی تاکید نمود. او اشاره کرد که تنها یک هفته است با این ترکیب کار می‌کند، اما از شخصیت و نحوه مدیریت بازیکنان در طول ۹۰ دقیقه رضایت کامل دارد. پوچتینو همچنین اعلام کرد که اصلاح مشکلات فنی را آغاز کرده و عملکرد امروز تیم را بهترین دارو برای آمادگی بیشتر در مسابقات پیش‌رو می‌داند. او تاکید کرد که تمرکز اصلی تیم باید روی بازی بعدی باشد و باید باور بیشتری به توانایی‌های خود داشته باشند.

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جزئیات گل‌زنان و وقایع حساس مسابقه

مسابقه با گل‌های متعددی همراه بود که لحظات حساسی را رقم زد. لوییس سوارز در دقیقه سی با ضربه پنالتی دروازه منچستریونایتد را گشود، اما سه دقیقه بعد دروازه تیم سابقش را باز کرد تا اسپورتینگ با برتری یک‌گله به رختکن برود. برونو فرناندز در دقیقه چهل و هشت از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند و دو دقیقه بعد روی پاس آماد دیالو دومین گل منچستریونایتد را زده و تیم سابقش را در واکنش گلزن کرد. در دقیقه هشتادم، لوییس سوارز دومین گل خود و اسپورتینگ را به ثمر رساند. کایکه پریرا با گل به خودی در دقیقه نود و دوم می‌توانست پیروزی را برای منچستریونایتد رقم بزند، اما این گل پس از بررسی کمک‌داور ویدیویی مردود اعلام شد. یوری تیلمانس نیز در دقیقه نود و سوم با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.

بررسی وضعیت مالی منچسترسیتی و نهادهای ناظر

در کنار اخبار ورزشی، گزارش‌هایی درباره وضعیت منچسترسیتی و نقض قوانین مالی منتشر شده است. کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرده است. بر اساس حکم این کمیسیون، مالکان اماراتی منچسترسیتی از طریق توافق‌های صوری، درآمدهای باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده و زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده‌اند. این نهاد اختیار برکناری مدیران فاقد صلاحیت و حتی وادار کردن مالکان به فروش باشگاه را دارد. ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، اعلام کرد که طی دو سال آینده، از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها، ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای تامین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد شد.

تأثیرات سیاسی و واکنش نهادهای ناظر بر فوتبال

کوگان، رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا اعلام کرد که بزرگی باشگاه یا نام آن نباید مانع اعمال قانون شود. او تاکید کرد که تصمیمات این نهاد بر اساس شواهد و الزامات قانونی گرفته می‌شود و نه ملاحظات سیاسی. پیامدهای این پرونده نگرانی‌هایی را درباره تاثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر به دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی مورد انتقاد قرار گرفته بود. مانکس همچنین از توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام در صورت فراتر رفتن هزینه‌های دادرسی از مبلغ ذخیره خبر داد.

سایر نتایج لیگ قهرمانان اروپا در این هفته

پاری‌سن‌ژرمن در خانه با نتیجه ۲ بر ۲ برابر رم متوقف شد و مدافع عنوان قهرمانی برای نخستین بار در فصل جاری این رقابت‌ها امتیاز از دست داد. ماریو هرموسو دروازه پاری‌سن‌ژرمن را گشود، اما ایلیا زابارنی و دونیل مالن گل‌های تساوی را زده و عثمان دمبله تنها گل پیروزی را ثبت کرد. بایرن مونیخ در غیاب هری کین با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد. دایو اوپامکانو گل پیروزی را برای بایرن زده بود، اما گل‌های یوشوا کیمیش و الکساندر پاولوویچ به سود لیل ثبت شد. همچنین لوریپول با نتیجه ۳ بر ۰ کلوب بروژ را شکست داد و الکساندر ایساک دبل گل به ثمر رساند.