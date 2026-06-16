تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه دو به دو با نیوزیلند در Group Stage جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کرد. سرمربی امیر قلعه‌نویی با تذکر به فرصت‌های از دست‌رفته، در عین حال رضایت از عملکرد تیم اعلام کرد. دیدار با حضور Thousands از هواداران ایرانی در ورزشگاه سوفای Andlt钥rod با نمادهای اعتراضی مانند پرچم شیر و خورشید همراه بود و نگرانی‌های مربوط به امنیت و اعتراضات سیاسی پس از جنگ اخیر و سرکوب اعتراضات در ایران نیز مطرح بود. FIFA از سوی خود هیچ مقررات واضحی در خصوص مدیریت این پرچم‌ها نداشت و دادگاه لس‌آنجلس ممنوعیت ورود آنها را تأیید کرد.

تیم ملی فوتبال ایران با تساوی دو به دو در مقابل نیوزیلند openingWorld Cup 2026 را شروع کرد. سرمربی امیر قلعه‌نویی بعد از بازی گفت: فکر می‌کنم بهترین بازی陶陶 first half بود.

متأسفانه از نتیجه راضی نیستم. دو موقعیت clear-cut روی دروازه آمد و هر دو گل شد. موقعیت‌های زیادی داشتیم و فکر می‌کنم شانس برد هم داشتیم. اما مشکلاتی که فکر می‌کردیم زیر کنترل است، در second half گریبان‌گیرمان شد.

باید زودتر می‌آمدیم که متأسفانه اجازه ندادند. سازوکار تیمی ما هنوز صددرصد نرسیده است. دقایقی که افت کردیم را با تعویض‌ها جبران کردیم. در این بازی بسیاری از هواداران ایرانی با نمادهای اعتراضی مثل پرچم شیر و خورشید حاضر شدند.

پیش از بازی هم تجمع معترضانی در خارج ورزشگاه صورت گرفت. حجاب‌نمادهای سیاسی حضور پیدا کردند و تماشاگران بین حمایت از تیم ملی و اعتراض به حکومت ایران در دوگانگی بودند. FIFA قبلاً استفاده از پرچم‌های سیاسی را منع کرده بود اما تاکنون没有سیاست‌گذاری واضح درباره پرچم شیروخورشید نشان داده است. بعضی از تماشاگران با پرچم‌های非 رسمی وارد ورزشگاه شدند و برخی هم در لحظه پخش سرود جمهوری اسلامی آن را هو کردند.

این Alle در شرایطی صورت گرفت که تیم ملی ایران کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق صلح برای پایان جنگYe آمریکا و اسرائیل به ایران در خاک آمریکا بازی می‌کرد. این حضور با allYPES از جنجal‌ها همراه بوده است که پس از اعتراضات دی ماه در ایران شکل گرفته‌اند. در هفته‌های اخیر تیم ملی اردوی خود را از آریزونا به مکزیک منتقل کرد و بخشی از ویزا و بلیت‌های هواداران لغو شدند.

شاهزاده رضا پهلوی هم دعوت کرد هواداران از شنیدن سرود جمهوری اسلامی سر بدهند و با پرچم شیر و خورشید اعتراض کنند. دادگاه لس‌آنجلس صبح دوشنبه، تنها چند ساعت قبل از شروع بازی، ممنوعیت ورود پرچم‌های شیروخورشید را تأیید کرد





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جام جهانی ۲۰۲۶ ایران-نیوزیلند پرچم شیر و خورشید اعتراض هواداران امیر قلعه‌نویی فیفا دادگاه لس‌آنجلس جنگ ایران-اسرائیل

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