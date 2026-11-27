پرسپولیس در بازی خارج از خانه با تساوی برابر آلومینیوم اراک، شانس صعود به صدر جدول را از دست داد. تحلیل عملکرد فنی و آینده رقابت‌ها.

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری حساس و خارج از خانه در برابر تیم آلومینیوم اراک به نتیجه تساوی رسید. این نتیجه باعث شد سرخ‌پوشان از فرصت طلایی صعود به صدر جدول لیگ برتر خلیج فارس دور شوند. بازی که با انتظار هواداران برای تغییر جایگاه جدول همراه بود، با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

جزئیات دقیق گل‌ها و کارت‌های بازی

نیمه نخست این دیدار با نظارت داور و با فشارهای تاکتیکی دو تیم همراه بود. تنها رویداد شاخص در دقایق اولیه نیمه اول، دریافت کارت زرد توسط بازیکن پرسپولیس در دقیقه سی و هشتم بود. نام بازیکن مورد نظر محمد عمری بود که این هشدار را دریافت کرد. در ادامه بازی، در دقایق اضافی زمان نیمه نخست، بازیکن آلومینیوم اراک نیز تحت فشار قرار گرفت. علی وطن‌دوست در دقیقه چهل و پنج به اضافه چهار بازی از آلومینیوم اراک موفق به دریافت کارت زرد شد. نتیجه نیمه نخست برابر صفر بر صفر ثابت ماند و هیچ تیمی موفق به باز کردن دروازه حریف نشد.

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با شروع نیمه دوم، ریتم بازی تغییر کرد و فرصت‌های بهتری برای هر دو طرف ایجاد شد. در دقیقه پنجاه و هشتم بازی، محمدمهدی زارع از تیم پرسپولیس توانست با استفاده از یک ضربه کرنر و ضربه سر دقیق، دروازه آلومینیوم اراک را باز کند. این گل باعث شد پرسپولیس برای اولین بار در این دیدار برتری را کسب کند و امیدهای صعود به صدر جدول تقویت شد. اما آلومینیوم اراک واکنش سریعی نشان داد و با حفظ تعادل، به دنبال برقراری تعادل در بازی بود.

تلاش‌های میزبان برای رسیدن به نتیجه برابر بی‌حاصل نماند. در دقیقه هفتاد بازی، مهران موسوی از تیم آلومینیوم اراک موفق شد با گلزنی از نقطه پنالتی، نتیجه بازی را برابر کند. این گل حساس باعث شد امیدهای پرسپولیس برای شکست حریف و کسب سه امتیاز حیاتی خنک شود. هر دو تیم تا پایان وقت قانونی تلاش‌های زیادی برای گلزنی مجدد انجام دادند، اما هیچ‌کدام موفق به تغییر نتیجه نهایی نشدند.

تاثیر تساوی بر جدول رده‌بندی و رقابت‌ها

نتیجه این بازی تغییرات مهمی در جایگاه تیم‌ها در جدول لیگ برتر ایجاد کرد. تیم پرسپولیس با کسب یک امتیاز از این دیدار، امتیاز کل خود را به عدد بیست و هفت رساند. با این وجود، به دلیل تفاوت در تعداد گل‌های زده نسبت به تیم صدرنشین، پرسپولیس همچنان در رتبه دوم جدول لیگ برتر باقی ماند. این موضوع نشان می‌دهد که رقابت برای مقام قهرمانی همچنان بسیار نزدیک و حساس است و هر اشتباه کوچک می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

از سوی دیگر، تیم آلومینیوم اراک با این نتیجه موفق شد جایگاه خود را در جدول تثبیت کند. این تیم در رتبه ششم جدول قرار گرفت که نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول آن‌ها در فصل جاری است. تساوی مقابل یکی از تیم‌های بزرگ مانند پرسپولیس برای آلومینیوم اراک نتیجه‌ای قابل قبول محسوب می‌شود. این نتیجه می‌تواند به تیم‌های میانی جدول انگیزه بیشتری برای ادامه رقابت‌ها بدهد.

بررسی آینده و انتظار هواداران

با پایان این بازی، تمرکز تیم پرسپولیس به سمت بازی‌های بعدی معطوف شد. کادر فنی و مدیران باشگاه باید روی بهبود عملکرد دفاعی و جلوگیری از خطاهای تاکتیکی تمرکز کنند. دریافت کارت‌های زرد متعدد می‌تواند در بازی‌های حساس بعدی مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین حفظ تمرکز در نیمه دوم و مدیریت بهتر بازی در برابر تیم‌های تاکتیکی مانند آلومینیوم، نیاز به تمرینات بیشتری دارد.

هواداران پرسپولیس انتظار دارند که تیم در بازی‌های آینده جبران کند و با کسب نتایج مثبت، فاصله خود را با تیم صدر جدول کم کند. عملکرد محمدمهدی زارع در گلزنی و تلاش‌های تیم برای بازگرداندن تعادل، نقاط مثبت این بازی بود. با این حال، هرجا که گلزنی یا دفاع ضعیف عمل شود، باید سریعاً اصلاح شود. آینده رقابت‌ها به عملکرد تیم در هفته‌های پیش رو گره خورده است.