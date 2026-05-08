تزً التركيز على إغلاط الأزمة، دَاعا إتمامهً على موانع التّنّه هرمز

خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد دولت ترامپ در تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران، تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده است. گزارش شده که راهبرد جدید کاخ سفید بر 'بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی' متمرکز شده و مذاکرات پیچیده‌تر درباره برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک حکومت ایرانبه مراحل بعدی موکول شده است.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دولت ترامپ در تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران، تمرکز خود را از مذاکرات دشوار درباره برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز منتقل کرده است.

براساس این گزارش، راهبرد جدید کاخ سفید بر 'بازگشایی تنگه هرمز به هر قیمتی' متمرکز شده و مذاکرات پیچیده‌تر درباره برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک حکومت ایران به مراحل بعدی موکول شده است. بلومبربن گفت این تغییر رویکرد در حالی رخ داده که آتش‌بس شکننده میان حکومت ایران و آمریکا در روزهای اخیر بارها با آزمایش شده است.

تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که ترامپ به ناوهای جنگی آمریکا دستور داد از کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز محافظت کنند. هم‌زمان حکومت ایران نیز تاسیسات نفتی در امارات متحده عربی را هدف قرار داد. به نوشته بلومبرگ، هرچند ترامپ بارها اعلام کرده بود نابودی برنامه هسته‌ای ایران هدف اصلی جنگ است، اما اکنون حفظ جریان انتقال نفت و گاز از تنگه هرمز به اولویت فوری واشینگتن تبدیل شده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دولت ترامپ تغییر رویکرد مذاکرات پیچیده تغییر اولویت‌ها نابودی برنامه هسته‌ای ایران حفظ جریان نفت و گاز حفظ جریان نفت و گاز از تنگه هرمز تغییر ی FOB به اولویت فوری راهکار جدید کاخ سفید ابلاغ دستور ایران به عنوان یک اهرم فشار تهران طرح FOB پروژه برای تکمیل امتیاز Газ مذاکرات و عملات ارشد به انعطاف پذیری تغییر رویکردی برای بهبود امتیاز گاز به جای امت آیا مبادلات هسته‌ای هنوز در حال مذاکره است؟ هدف اصلی جنگ طرفین به توافق نزدیک شده‌اند تغییر رویکرد به اولویت فوری

United States Latest News, United States Headlines