مروری بر رکوردها و ویژگیهای منحصربهفرد بازیکنان حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، از پیرترین و جوانترین بازیکن گرفته تا بلندقدترین و کوتاهقدترین و همچنین گرانترین و کمارزشترین.
در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، نگاهی داریم به برجستهترین و منحصربهفردترین بازیکنان ی که در این رقابتها حضور خواهند داشت. این مسابقات که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، از هر نظر بیسابقه است.
در میان صدها بازیکن حاضر، برخی با ویژگیهای خاص خود از بقیه متمایز میشوند؛ چه از نظر سن، قد، ارزش بازار یا تجربه. پیرترین بازیکن این دوره کریگ گوردون، دروازهبان ۴۳ ساله تیم ملی اسکاتلند است. او اولین بازی ملی خود را در سال ۲۰۰۴ انجام داد و تاکنون ۸۳ بار برای کشورش به میدان رفته است.
گوردون با باشگاه سلتیک گلاسکو چندین قهرمانی لیگ برتر اسکاتلند را تجربه کرده و حالا در آستانه پنجمین حضور خود در یک تورنمنت بزرگ قرار دارد. در کنار او مانوئل نویر، دروازهبان ۴۱ ساله آلمان نیز قرار دارد که با ۱۲۵ بازی ملی، پیرترین بازیکن تاریخ تیم ملی کشورش محسوب میشود. نویر که پنجمین جام جهانی خود را تجربه میکند، همچنان یکی از بهترین دروازهبانان جهان است.
در نقطه مقابل، جوانترین بازیکن مسابقات خیلبرتو مورا از مکزیک است که هنوز ۱۸ ساله نشده. این هافبک تهاجمی که از استعدادهای بزرگ فوتبال مکزیک به شمار میرود، اولین بازی ملی خود را در سال ۲۰۲۵ انجام داد و تاکنون ۹ بار پیراهن تیم ملی کشورش را پوشیده است. او با سرعت و تکنیک بالا میتواند یکی از شگفتیسازان این جام باشد. بلندقدترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ فلوریان ویگله، دروازهبان اتریش با ۲ متر و ۵ سانتیمتر قد است.
او که دروازهبان سوم تیمش محسوب میشود، از نظر فیزیکی یک غول واقعی است. در مقابل کوتاهترین بازیکن سزار یانیس از پاناما با تنها ۱ متر و ۶۰ سانتیمتر قد است. یانیس که ۵۶ بازی ملی دارد، با وجود جثه کوچکش یکی از بازیکنان کلیدی تیمش محسوب میشود. از نظر ارزش بازار، لامین یامال ستاره جوان اسپانیا با ارزش ۲۰۰ میلیون یورو گرانترین بازیکن حاضر در جام جهانی است.
او که در بارسلونا بازی میکند، قراردادی تا سال ۲۰۳۱ با این باشگاه دارد و یکی از آیندهدارترین استعدادهای جهان است. در مقابل تیریک بوداک، دروازهبان تیم ملی کوراسائو با ارزش ۲۵ هزار یورو کمارزشترین بازیکن این مسابقات است. برخی بازیکنان نیز با وجود دعوت به تیم ملی هنوز اولین بازی خود را انجام ندادهاند. جالبترین آنها مهدی سلیمان، دروازهبان ۳۹ ساله مصر است که با وجود سن بالا هنوز یک بازی ملی در کارنامه ندارد.
او دروازهبان سوم تیمش است و شاید در این جام اولین فرصت را به دست آورد. کریستیانو رونالدو با ۲۲۸ بازی ملی رکورددار بیشترین بازی در تاریخ فوتبال ملی است. او که ششمین جام جهانی خود را تجربه میکند، همچنان با انگیزه بالا به دنبال گلزنی است. لیونل مسی نیز که در آستانه ۲۰۰ بازی ملی قرار دارد، امیدوار است موفقیت جام ۲۰۲۲ را تکرار کند و بار دیگر آرژانتین را به قهرمانی برساند.
این رقابتها با حضور ۴۸ تیم و میزبانی سه کشور، بزرگترین جام جهانی تاریخ خواهد بود. بازیها در ۱۶ شهر مختلف برگزار میشود و هزاران هوادار از سراسر جهان برای تماشای آن سفر خواهند کرد. جام جهانی ۲۰۲۶ نه تنها برای رونالدو و مسی، بلکه برای بسیاری از ستارگان فوتبال آخرین فرصت درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان است
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