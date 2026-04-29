نخست‌وزیر اسرائیل در جریان محاکمه به اتهامات فساد، جلسه دادگاه را ترک کرد. رئیس رژیم صهیونیستی خواستار یافتن مصالحه‌ای خارج از چارچوب دادگاه شده است.

نخست‌وزیر اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو ، در جریان محاکمه خود به اتهامات فساد ، رشوه و خیانت در امانت، جلسه دادگاه را به بهانه حضور در یک نشست امنیتی ضروری ترک کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو پیشتر نیز درخواست کاهش مدت حضور خود در دادگاه را مطرح کرده بود که مورد موافقت قرار نگرفت. ترک جلسه دادگاه توسط نتانیاهو همزمان با افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر او و تلاش‌های صورت گرفته برای یافتن راه حلی خارج از چارچوب دادگاه برای پرونده‌های قضایی‌اش است.

این پرونده که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، بیش از شش سال است که ادامه دارد و در طول این مدت با تحولات منطقه‌ای و درگیری‌های متعدد تل‌آویو، از جمله جنگ در غزه، تنش‌ها با لبنان و رویارویی با ایران، همزمان شده است. نشست امنیتی که نتانیاهو به بهانه حضور در آن جلسه دادگاه را ترک کرد، در منطقه کریاه در تل‌آویو برگزار می‌شود.

کریاه یک منطقه مهم نظامی و دولتی است که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط حزب‌الله لبنان با پهپادها و موشک‌ها مورد هدف قرار گرفت. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت این نشست امنیتی است و می‌تواند مرتبط با تهدیدات امنیتی اخیر علیه رژیم صهیونیستی باشد. همزمان با این تحولات، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، خواستار یافتن مصالحه‌ای خارج از چارچوب دادگاه در پرونده فساد نتانیاهو شده است.

دفتر رئیس رژیم صهیونیستی این اقدام را به عنوان مقدمه‌ای بر بررسی اختیارات هرتزوگ برای صدور حکم عفو تلقی می‌کند. با این حال، سخنگوی هرتزوگ اعلام کرده که او در حال حاضر تصمیمی برای صدور عفو ندارد و ترجیح می‌دهد ابتدا به دنبال دستیابی به یک توافق میان طرف‌های مربوطه باشد. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که نتانیاهو بارها با هرگونه توافقی مخالفت کرده و بر بی‌گناهی خود تاکید کرده است.

او در ماه نوامبر درخواست عفو خود را ارائه کرد، اما با توجه به اختلاف‌نظرهای داخلی شدید در این زمینه، این درخواست هنوز به نتیجه نرسیده است. علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، نیز بارها از هرتزوگ خواسته است تا حکم عفو نتانیاهو را صادر کند و حتی انتقاداتی را نیز متوجه او کرده است. این فشار خارجی نیز بر پیچیدگی‌های این پرونده افزوده است. روند محاکمه نتانیاهو با چالش‌های متعددی روبرو بوده است.

علاوه بر درگیری‌های منطقه‌ای و فشارهای سیاسی، تغییرات در تیم حقوقی و تاخیر در ارائه مدارک نیز از جمله عواملی هستند که باعث طولانی شدن این پرونده شده‌اند. با توجه به حساسیت موضوع و پیامدهای احتمالی آن، این پرونده همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و حقوقی در رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. ادامه این روند قضایی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر آینده سیاسی نتانیاهو و ثبات سیاسی رژیم صهیونیستی داشته باشد.

در صورت محکومیت نتانیاهو، او باید به زندان برود که این امر می‌تواند منجر به بحران سیاسی و قدرت در این رژیم شود. تلاش‌های صورت گرفته برای یافتن راه حلی خارج از چارچوب دادگاه نیز با موانع و چالش‌های متعددی روبرو است و آینده این پرونده همچنان نامشخص است. این پرونده نه تنها در داخل رژیم صهیونیستی بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است و تحلیلگران و ناظران سیاسی به دقت تحولات آن را دنبال می‌کنند.

پیچیدگی‌های این پرونده و تاثیرات احتمالی آن بر منطقه و جهان، اهمیت پیگیری و بررسی دقیق آن را دوچندان می‌کند. در نهایت، نتیجه این پرونده می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روابط بین‌المللی و معادلات قدرت در منطقه داشته باشد





