وزیر محیط زیست ترکیه در جریان اجلاس COP31 اعلام کرد که نهادهای ترکیه‌ای آماده انتقال تجربیات خود در حوزه مسکن و شهرسازی به سوریه هستند تا به بازسازی این کشور کمک کنند.

مراد کوروم ، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه ، در دیداری رسمی با همتای سوری خود تأکید کرد که آنکارا آماده است تا دانش و تجربه خود را در مسیر بازسازی زیرساخت‌های حیاتی سوریه به اشتراک بگذارد. این اظهارنظر در حاشیه اجلاس COP31 و در نشستی دوجانبه مطرح شد که نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک برای تعمیق همکاری‌های فنی بین دو کشور همسایه است. کوروم با اشاره به پتانسیل‌های موجود، بیان داشت که نهادهای تخصصی ترکیه می‌توانند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت شهرها و مدیریت منابع ایفا کنند.

دیدار رسمی دو وزیر در اجلاس COP31

مراد کوروم و محمد عنجرانی، وزیر دولت‌های محلی و محیط زیست سوریه، در چارچوب اجلاس COP31 دیدار کردند و فرصت‌های متعددی را برای مشارکت مشترک بررسی نمودند. کوروم در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، جزئیات این دیدار را بازگو کرد و اعلام داشت که گفتمان اصلی بر بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه‌های تولید مسکن، برنامه‌ریزی شهری، توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت محیط زیست و تقویت ساختار دولت‌های محلی متمرکز بوده است. این نشست نشان‌دهنده عزم راسخ دو طرف برای ایجاد پل‌های ارتباطی پایدار در حوزه‌های عمرانی و زیست‌محیطی است.

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نقش کلیدی نهادهای تخصصی ترکیه در پروژه‌ها

وزیر محیط زیست ترکیه تصریح کرد که تجربه نهادهای تخصصی کشورش در روند بازسازی سوریه به کار گرفته خواهد شد. این نهادهای پیشرو شامل اداره مسکن ترکیه (TOKİ)، شرکت املاک و مستغلات (Emlak Konut) و بانک توسعه استان‌ها (İLBANK) هستند. کوروم اعلام کرد که ترکیه مایل است تا از ظرفیت‌های فنی و اجرایی این سازمان‌ها در کنار دولت سوریه استفاده کند تا به نتایج ملموس و ماندگار در عرصه بازسازی دست یابد. این رویکرد نشان می‌دهد که ترکیه به دنبال انتقال مدل‌های موفق اداری و عمرانی خود به بازار سوریه است.

توسعه روابط دوجانبه فراتر از مسائل فنی

در این دیدار، دو طرف بر تمایل خود برای توسعه روابط دوجانبه با محوریت همکاری‌های قدرتمند تأکید کردند. مراد کوروم بیان داشت که هدف آنکارا گسترش روابط با سوریه از طریق پروژه‌هایی است که از بازسازی شهرها تا حفاظت از محیط زیست را در بر می‌گیرد. این اعلام مواضع نشان می‌دهد که ترکیه می‌کوشد تا جایگاه خود را به عنوان یک شریک استراتژیک و قابل اعتماد در فرآیندهای نوسازی سوریه تثبیت کند و پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان آنکارا و دمشق را تقویت نماید.

اهمیت تقویت دولت‌های محلی و پایداری زیست‌محیطی

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، تمرکز بر تقویت دولت‌های محلی سوریه به عنوان رکن اصلی اجرا و مدیریت توسعه در سطح محلی بود. کوروم در این راستا بر لزوم مدیریت صحیح محیط زیست و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در فرآیند بازسازی تأکید کرد. ترکیه قصد دارد با ارائه مشاوره‌های تخصصی و انتقال تکنولوژی‌های روز، به سوریه کمک کند تا زیرساخت‌های خود را با استانداردهای نوین و پایداری سازگار کند. این رویکرد ضمن کمک به نیازهای فوری مسکن، به حل چالش‌های بلندمدت زیست‌محیطی نیز کمک خواهد کرد.