وزیر امور خارجه ترکیه نسبت به تلاشهای احتمالی اسرائیل برای تضعیف آتشبس میان ایران و آمریکا هشدار داد و بر اهمیت آمادگی جهانی در این خصوص تأکید کرد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد معماری جدید امنیتی در منطقه و حفظ روند مذاکرات تأکید نمود.
وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوری خود، پس از مذاکرات در آنکارا، اظهار داشت که جهان باید برای مقابله با تلاشهای احتمالی اسرائیل در جهت تخریب آتشبس میان ایالات متحده و ایران آماده باشد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه ، در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت اتخاذ رویکردی عقلانی در برابر اقدامات شناختهشده اسرائیل با هدف تضعیف روند مذاکرات، افزود: «بهویژه افکار عمومی جهان باید برای پاسخگویی به هرگونه اقدام خرابکارانه احتمالی اسرائیل ، آماده و توانا باشند.
» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که «معماری جدیدی برای امنیت و صلح در منطقه، از جمله عادیسازی روابط بین ایران و کشورهای خلیج فارس بر مبنایی استوارتر، ایجاد شود. ما بار دیگر تأکید میکنیم که ترکیه آماده است تا نقشی فعال در این فرآیند ایفا کرده و تمام حمایتهای لازم را ارائه دهد.» فیدان با اشاره به تشدید حملات اسرائیل در غزه و گسترش آن به لبنان، خاطرنشان کرد که «حملات اسرائیل در لبنان، که بهطور بیهدف کودکان و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد، حتی پیش از خشک شدن جوهر آتشبس [بین واشنگتن و تهران]، جان صدها نفر را گرفته و منطقه را در بحرانی انسانی عمیقتر فرو برده است.» وی تأکید کرد که پایان دادن به اشغال لبنان توسط اسرائیل و حفاظت از جان غیرنظامیان، به یک اولویت فوری تبدیل شده است. فیدان در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ آتشبس و روند مذاکرات، افزود: «نمیبایست به دولت نتانیاهو اجازه داد که آتشبس و مذاکراتی را که از طریق تلاشهای فشرده در منطقه حاصل شده است، تضعیف کند.» وی گفت که برنامههای اعلام شده در چارچوب آتشبس موقت میان ایالات متحده و ایران، شامل مسائل پیچیدهای از جمله امنیت منطقهای و سایر موضوعات دشوار است. فیدان افزود: «دو هفته ممکن است کافی نباشد. در صورت توافق دو طرف، آتشبس میتواند برای مدت طولانیتری تمدید و مذاکرات از سر گرفته شود. این همان چیزی است که ما به آن امیدواریم و برایش تلاش میکنیم: این که این مذاکرات با حسن نیت آغاز شده و به نتیجه برسد.» وی ضمن ابراز خرسندی از آتشبس میان تهران و واشنگتن، تأکید کرد: «جهان و منطقه به این [آتشبس] نیاز دارند. ایران و ایالات متحده توانایی رسیدن به این [هدف] را دارند و کشورهای منطقه آماده ارائه انواع حمایتهای سازنده هستند.»\در ادامه این کنفرانس خبری، فیدان حمله اسرائیل به ایران را بخشی از پروژه بیثباتسازی منطقه دانست و بر اهمیت همصدایی ملتها بهعنوان اساسیترین پایه موفقیت در ناکام گذاشتن دشمن تأکید کرد. وی همچنین از تصمیم به توقف موقت درگیری و پیگیری حقوق ایران از طریق مذاکره حمایت نمود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که عراق و مصر نیز بر همکاری بینالمللی برای حفظ آتشبس تأکید کردهاند. همزمان، اسپانیا سفارت خود را در ایران بازگشایی نموده است و اولین اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از برقراری آتشبس، نشان از ادامه اهداف این رژیم در ایران دارد.
