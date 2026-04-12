ترکیه: نتانیاهو هیتلر زمان ماست و در پی خرابکاری در مذاکرات صلح است

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای تند، بنیامین نتانیاهو را به هیتلر زمان تشبیه کرد و او را مسئول خرابکاری در مذاکرات ایران و آمریکا دانست. در این بیانیه به اتهامات نتانیاهو در دادگاه کیفری بین‌المللی و حمایت ترکیه از غیرنظامیان اشاره شده است.

وزارت امور خارجه ترکیه شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای تند و صریح، حملات شدیدی را علیه بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ابراز داشت. در این بیانیه، نتانیاهو به عنوان «هیتلر زمان ما» توصیف شده و با اشاره به سابقه او، تاکید شده که هویت و عملکرد وی کاملاً شناخته شده است. وزارت خارجه ترکیه همچنین به حکم بازداشت صادر شده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اشاره کرد.

این موضع‌گیری شدید در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد و ترکیه بارها موضع خود را در قبال تحولات فلسطین و اسرائیل اعلام کرده است. این بیانیه که از سوی خبرگزاری آناتولی منتشر شد، به طور خاص به محاکمه اسرائیل به رهبری نتانیاهو در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی اشاره دارد. وزارت خارجه ترکیه با زیر سوال بردن اقدامات نتانیاهو، تاکید می‌کند که اسرائیل تحت رهبری وی به نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی متهم است. این بیانیه همچنین به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا اشاره دارد و ادعا می‌کند که هدف اصلی نتانیاهو از خرابکاری در این مذاکرات، جلوگیری از دستیابی به توافق صلح است. این ادعا بر اساس تحلیل وزارت خارجه ترکیه از وضعیت موجود و نگرانی‌های موجود در مورد آینده منطقه بنا شده است. به گفته این وزارتخانه، نتانیاهو در صورت موفقیت مذاکرات و دستیابی به صلح، در اسرائیل محاکمه و احتمالاً به زندان محکوم خواهد شد، که این امر انگیزه‌ای برای او جهت مانع‌تراشی در مسیر صلح قلمداد می‌شود.\در ادامه بیانیه، وزارت امور خارجه ترکیه به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند: هدف قرار دادن رئیس‌جمهور ترکیه توسط مقامات اسرائیلی از طریق اتهامات بی‌اساس و دروغین. این وزارتخانه معتقد است که این اقدامات نتیجه ناراحتی اسرائیل از موضع‌گیری‌های ترکیه در قبال مسائل مختلف منطقه است. ترکیه اعلام کرده است که در هر فرصتی، حقایق را در مورد تحولات منطقه بیان می‌کند و از این رو، با این موضع‌گیری‌های صریح، خشم و نارضایتی اسرائیل را برانگیخته است. وزارت خارجه ترکیه با تاکید بر این موضوع، مجدداً حمایت خود را از غیرنظامیان بی‌گناه اعلام کرده و بر ادامه تلاش‌ها برای پاسخگو کردن نتانیاهو تاکید می‌کند. این بیانیه نشان‌دهنده عزم ترکیه برای ایفای نقش فعال‌تر در تحولات منطقه و حمایت از حقوق مردم فلسطین است. همچنین، این موضع‌گیری نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها بین ترکیه و اسرائیل و پیچیدگی‌های روابط بین‌المللی در خاورمیانه است. در پایان بیانیه، ترکیه بر موضع ثابت خود در حمایت از صلح و عدالت در منطقه تاکید کرده و به تلاش‌های خود برای دستیابی به این اهداف ادامه خواهد داد. این موضع‌گیری، همچنین، واکنشی به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا و نگرانی‌های ترکیه در مورد پیامدهای احتمالی این مذاکرات است.\همزمان با انتشار بیانیه تند وزارت خارجه ترکیه، گزارش‌هایی از رایزنی‌های فشرده در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، در مورد مذاکرات بین ایران و آمریکا منتشر شده است. این مذاکرات که از ظهر روز شنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، با میانجی‌گری پاکستان در حال انجام است. هیئت ایرانی با ابراز بدبینی نسبت به طرف مقابل و با توجه به تجربیات گذشته در مورد بدعهدی‌های آمریکا، در این دور از گفت‌وگوها شرکت کرده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده احتیاط و هوشیاری ایران در قبال مذاکرات است. پاکستان نیز با انتشار بیانیه رسمی، ابراز امیدواری کرده است که دو طرف با روحیه مثبت به ادامه مسیر پرداخته و به دستیابی به صلح پایدار دست یابند. این اظهارنظر نشان‌دهنده نقش فعال پاکستان در تلاش برای تسهیل مذاکرات و برقراری صلح در منطقه است. در همین حال، اخبار و اطلاعات مربوط به آخرین قیمت‌ها در بازار ارز و طلا در شبانگاه شنبه، از جمله قیمت دلار، طلا و سکه، منتشر شده است. این اطلاعات نشان‌دهنده واکنش بازار به تحولات سیاسی و مذاکرات بین ایران و آمریکا است. نوسانات در بازار ارز و طلا می‌تواند نشان‌دهنده بی‌ثباتی و عدم اطمینان در مورد آینده سیاسی و اقتصادی منطقه باشد. به طور کلی، بیانیه وزارت خارجه ترکیه، مذاکرات ایران و آمریکا و وضعیت بازار ارز و طلا، همگی نشان‌دهنده پیچیدگی‌های روابط بین‌المللی و تحولات جاری در خاورمیانه است





