ترکیب رسمی آآک آتن و رئال مادرید در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا

ترکیب و آرایش آآک آتن و رئال مادرید در هفته چهارم مرحله لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶-۲۷ منتشر شد. نام بازیکنان هر دو تیم و خط‌بندی آن‌ها در این گزارش آمده است.

در هفته چهارم مرحله لیگ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶-۲۷، تیم آآک آتن در دیداری به مصاف رئال مادرید می‌رود. گزارش خبرگزاری ایلنا ترکیب اعلام‌شده هر دو تیم را منتشر کرده است.

در این گزارش، نام بازیکنان هر تیم به همراه آرایش خط‌بندی آن‌ها آمده است. این اطلاعات به خوانندگان امکان می‌دهد پیش از شروع مسابقه، ساختار هر دو تیم را مقایسه کنند.

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ترکیب اعلام‌شده آآک آتن در لیگ قهرمانان اروپا

آآک آتن با آرایش ۲-۴-۴ در این دیدار به میدان می‌رود. آلبرتو برینیولی در دروازه این تیم قرار دارد و خط دفاعی را لازاروس روتا، هارولد موکودی، فیلیپه رلواش و استاوروس پیلیوس تشکیل می‌دهند.

در خط میانی آآک آتن، لوورو مایر، کروین آریاگا، کالله کایرینن و ابوبکری کوئیتا انتخاب شده‌اند. میات گاچینوویچ و لوکا یوویچ نیز دو بازیکن خط حمله این تیم هستند.

ترکیب رئال مادرید و آرایش ۱-۳-۲-۴

رئال مادرید با آرایش ۱-۳-۲-۴ مقابل آآک آتن صف‌آرایی می‌کند. تیبو کورتوا در دروازه این تیم ایستاده است و دنزل دامفریس، ادر میلیتائو، آنتونیو رودیگر و مارک کوکوریا در خط دفاع بازی می‌کنند.

ادواردو کاماوینگا و برناردو سیلوا در خط میانی رئال مادرید ترکیب شده‌اند. در خط حمله، یان دیومانده، جود بلینگام، وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه حضور دارند.

مقایسه خط‌بندی دو تیم در این دیدار

با توجه به فهرست منتشرشده، آآک آتن در خط حمله دو مهاجم شامل میات گاچینوویچ و لوکا یوویچ دارد. رئال مادرید در همین خط چهار بازیکن شامل یان دیومانده، جود بلینگام، وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه را در اختیار دارد.

در خط دفاع، آآک آتن با چهار بازیکن شامل لازاروس روتا، هارولد موکودی، فیلیپه رلواش و استاوروس پیلیوس بازی می‌کند. در فهرست رئال مادرید نیز چهار بازیکن خط دفاع دیده می‌شوند، در حالی که عدد نخست آرایش اعلام‌شده این تیم سه است.

راهنمای خواندن آرایش‌های ۲-۴-۴ و ۱-۳-۲-۴

در آرایش‌های فوتبال، هر عدد نشان‌دهنده تعداد بازیکنان یک خط از عقب به جلو است و دروازه‌بان معمولاً جداگانه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین آرایش ۲-۴-۴ آآک آتن نشان می‌دهد دو بازیکن در خط دفاع، چهار بازیکن در خط میانی و چهار بازیکن در خط حمله قرار دارند.

با همین منطق، آرایش ۱-۳-۲-۴ رئال مادرید بیانگر یک بازیکن در خط اول، سه بازیکن در خط دوم، دو بازیکن در خط سوم و چهار بازیکن در خط آخر است. با این حال، مقایسه این عدد با فهرست نام‌ها نشان می‌دهد که ثبت خط‌بندی‌ها در گزارش ایلنا با یکدیگر کاملاً هم‌خوان نیست.

چشم‌انداز دیدار در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا

این دیدار در چارچوب هفته چهارم مرحله لیگ قهرمانان اروپا برگزار می‌شود. ترکیب‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد هر دو تیم با بازیکنان شناخته‌شده و خط‌بندی مشخص وارد زمین می‌شوند.

گزارش ایلنا تا زمان انتشار، نتیجه‌ای از این مسابقه ارائه نکرده است. خوانندگان برای آگاهی از نتیجه نهایی و رویدادهای زمین بازی باید به گزارش‌های تکمیلی مراجعه کنند.