تحلیل کامل ترکیب پرسپولیس برای بازی با آلومینیوم اراک، بررسی وضعیت مصدومان، ابهامات محرومیت تیکدری و بیفوما و احتمال بازگشت علیپور و خدابنده‌لو.

تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه برگزاری دیدار حساس و سرنوشت‌ساز مقابل باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک قرار دارد. سرمربی و کادر فنی سرخ‌پوشان در شرایطی به میادین می‌روند که تقریباً تمام بازیکنان خود را برای این مهم آماده دارند و تنها غایب قطعی، حسین کنعانی‌کرمی کاپیتان تیم است که همچنان مصدوم به شمار می‌رود.

تکمیل کادر بازیکنان و بازگست ستاره‌ها

بر اساس آخرین وضعیت گروه، اوستون اورونوف که پیش‌تر به دلیل ابتلا به سرماخوردگی از لیست بازی با پیکان کنار رفته بود، در تمرینات روزهای اخیر حاضر شده و هیچ مشکلی برای حضور در این دیدار ندارد. همچنین مارکو باکیچ که چندین بازی اخیر را به دلیل مصدومیت از دست داده و در ترکیب تیم قرار نگرفته بود، ظاهرا مشکل خاصی ندارد و می‌تواند در لیست بازیکنان حاضر برای مسابقه فردا قرار گیرد.

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از سوی دیگر، ابوالفضل جلالی که به نظر می‌رسد در دیدار قبلی به دلیل دریافت اخطار و تنبیه انضباطی از لیست خارج شده بود، برای این مسابقه در اختیار تیم قرار دارد. محمدمهدی زارع نیز که یک روز در تمرینات اخیر به دلیل یک سفر یک‌روزه غایب بود، مشکل مصدومیتی ندارد و به احتمال زیاد همراه با سایر هم‌تیمی‌های خود در اراک حاضر خواهد شد.

معضل استراتژیک تیکدری و بیفوما برای سرمربی

با وجود تکمیل کادر بازیکنان، یک ابهام بزرگ برای ترکیب اصلی پرسپولیس وجود دارد که تمرکز اصلی را بر خود جلب کرده است. پرسش اصلی این است که آیا مهدی تارتار با توجه به سه اخطاره بودن مهدی تیکدری و تیوی بیفوما و قرار گرفتن آنان در آستانه محرومیت، ریسک نخواهد کرد و این دو بازیکن کلیدی را از ارنج خارج می‌گذارد؟

تیکدری از چندین هفته پیش به جمع سه اخطاره‌ها پیوسته است اما همچنان به عنوان بازیکن ثابت در ترکیب حضور داشته است. از طرف دیگر، بیفوما تعیین‌کننده‌ترین بازیکن سرخ‌پوشان در فاز تهاجمی محسوب می‌شود و خروج فنی او از ترکیب اصلی، به نظر غیرمنطقی می‌رسد. این در حالی است که تارتار ممکن است با هدف حفظ بازیکنان برای دیدار مهم‌تر مقابل سپاهان، تصمیم به استراحت دادن به آنان بگیرد.

تغییرات احتمالی در ترکیب و جایگزینان هجومی

پیش‌بینی می‌شود حتی اگر بیفوما و تیکدری فیکس باشند و سرمربی نسبت به محرومیت آنان ریسک کند، باز هم حداقل یک یا دو تغییر در ترکیب شروع مسابقه رخ دهد. یکی از این تغییرات، حضور احتمالی محمد خدابنده‌لو در ارنج اصلی است. خدابنده‌لو که در نیمه اول بازی با فولاد مصدوم شد و دو مسابقه مقابل نساجی و فجرسپاسی را از دست داد، در نیمه دوم دیدار با پیکان به میدان رفت اما با بازگشت به شرایط مسابقه، به احتمال زیاد جایگاه ثابت خود را در ترکیب اصلی بازیابی خواهد کرد.

به همین ترتیب، پوریا لطیفی‌فر ممکن است از ترکیب بازی قبل خارج شود. همچنین به نظر می‌رسد تارتار برای این بازی سخت دوباره به علی علیپور اطمینان کند و با خارج کردن شهرآبادی از ارنج اصلی، کاپیتان تیم را در نوک حمله به میدان بفرستد. اگر این اتفاق بیفتد، ترکیب شروع مسابقه سرخ‌پوشان حداقل دو تغییر خواهد داشت. در احتمال ضعیف‌تر نیز ممکن است نام عمری از ارنج حذف شود و شهرآبادی پشت علیپور بازی کند که البته به دلیل دشواری‌های بازی خارج از خانه و سختی حریف چغری مثل آلومینیوم، خیلی محتمل نیست.

سورپرایزهای احتمالی در فهرست ۲۳ نفره نهایی

از سوی دیگر، اگر مارکو باکیچ، ابوالفضل جلالی و اوستون اورونوف به فهرست سرخ‌پوشان برگردند و حتی اگر فیکس نشوند، ترکیب نیمکت و فهرست نهایی تغییراتی خواهد داشت. این موضوع کار تارتار را برای انتخاب ۲۲ بازیکن نهایی کمی دشوارتر می‌کند. در واقع، اگر قرار به اضافه شدن این سه بازیکن به فهرست باشد، احتمالاً نام علیرضا همایی‌فر، پویا اسمی و حتی شاید یاسین سلمانی از فهرست تیم خط خواهد خورد و این فهرست حداقل یک سورپرایز برای رسانه‌ها و هواداران خواهد بود.