ترکیه نتانیاهو را هیتلر زمان خواند و هدفش را خرابکاری در مذاکرات صلح دانست

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن، نخست‌وزیر اسرائیل را به شدت مورد انتقاد قرار داد و اقدامات او را محکوم کرد. این بیانیه به مذاکرات ایران و آمریکا، اتهامات علیه نتانیاهو و حمایت ترکیه از فلسطینیان اشاره دارد.

وزارت امور خارجه ترکیه شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای تند، بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد شدید قرار داد و او را به عنوان «هیتلر زمان ما» توصیف کرد. در این بیانیه که از طریق خبرگزاری آناتولی منتشر شد، وزارت خارجه ترکیه با اشاره به حکم بازداشت نتانیاهو توسط دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بر محکومیت شدید خود از اقدامات اسرائیل تحت رهبری وی تاکید کرد.

این بیانیه همچنین به محاکمه اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری اشاره داشت، که این امر نشان‌دهنده موضع قاطع ترکیه در قبال بحران‌های اخیر در منطقه و حمایت از حقوق فلسطینیان است. وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، این مذاکرات را در کانون توجه قرار داد و اظهار داشت که هدف اصلی نتانیاهو از تخریب این مذاکرات، جلوگیری از محاکمه و احتمالا زندانی شدن وی در اسرائیل است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده دیدگاه ترکیه در مورد چالش‌های پیش روی صلح در منطقه و نقش احتمالی نتانیاهو در ایجاد مانع بر سر راه دستیابی به توافق است. وزارت خارجه ترکیه با تأکید بر موضع خود در حمایت از صلح و عدالت، اقدامات اسرائیل در منطقه را به شدت محکوم می‌کند. \در ادامه بیانیه، وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به رایزنی‌های فشرده در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، و پیشرفت گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا، این مذاکرات را عاملی مهم در تعیین سرنوشت منطقه ارزیابی کرد. این وزارتخانه با اعلام بدبینی نسبت به طرف مقابل و تأکید بر در نظر گرفتن تجربه بدعهدی‌های آمریکا در مذاکرات قبلی، به اهمیت احتیاط و دقت در روند مذاکرات اشاره کرد. هیات ایرانی نیز با همین رویکرد و با میانجی‌گری پاکستان در این دور از گفت‌وگوها حاضر شده است. این رویکرد نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در روابط بین‌الملل و لزوم اتخاذ مواضع محتاطانه در قبال تحولات منطقه‌ای است. وزارت خارجه ترکیه با اشاره به این مذاکرات، تأکید کرد که هدف نتانیاهو، خرابکاری در این روند صلح است تا از محاکمه و مجازات احتمالی خود جلوگیری کند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده نگرانی ترکیه از تأثیر منفی اقدامات نتانیاهو بر چشم‌انداز صلح در منطقه و همچنین نگرانی از تشدید تنش‌ها است. همچنین این وزارتخانه با تأکید بر این موضوع، به نگرانی‌های خود در مورد عدم صداقت و تعهد کافی در مذاکرات اشاره کرده است و به نوعی از طرف ایرانی و سایر طرف‌های درگیر در مذاکرات حمایت کرده است. \در بخش پایانی بیانیه، وزارت امور خارجه ترکیه به انتقاد شدید از مقامات اسرائیلی به دلیل اتهامات بی‌اساس و دروغین علیه مقامات ترکیه‌ای پرداخت. این وزارتخانه، این اقدامات را نتیجه ناراحتی اسرائیل از موضع‌گیری‌های ترکیه در حمایت از حقوق فلسطینیان و ابراز حقایق در هر تریبونی دانست. در این بیانیه، ترکیه بر موضع قاطع خود در حمایت از غیرنظامیان بی‌گناه تأکید کرد و اعلام کرد که به تلاش‌ها برای پاسخگو کردن نتانیاهو ادامه خواهد داد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تعهد ترکیه به اصول حقوق بشری و حمایت از عدالت در عرصه بین‌المللی است. وزارت امور خارجه ترکیه، با این بیانیه، بار دیگر موضع خود را در قبال تحولات منطقه و منازعات بین‌المللی آشکار کرد و ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل، بر ضرورت برقراری صلح و عدالت در منطقه تأکید ورزید. این بیانیه همچنین نشان‌دهنده نقش فعال ترکیه در مسائل بین‌المللی و تلاش این کشور برای ایفای نقش میانجی‌گر و حامی حقوق بشر است. تاکید بر این نکته که ترکیه در کنار غیرنظامیان بی‌گناه خواهد ایستاد، نشان از اهمیت بالای این مسئله برای دولت ترکیه دارد و حاکی از تعهد این کشور به حمایت از افراد آسیب‌پذیر در درگیری‌های مسلحانه است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترکیه نتانیاهو اسرائیل ایران مذاکرات صلح

United States Latest News, United States Headlines