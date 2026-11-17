محمد فاتح کاجیر وزیر صنعت ترکیه در کنفرانس COP31 آنتالیا وعده توسعه هوش مصنوعی سازگار با محیط زیست با تکیه بر ۶۲ درصد انرژی تجدیدپذیر را داد.

محمد فاتح کاجیر ، وزیر صنعت و فناوری ترکیه ، در سی و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در شهر آنتالیا برگزار می‌شود، اعلام کرد که ترکیه در زمره کشورهای پیشرو در توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی با رویکرد سازگار با محیط زیست قرار خواهد گرفت. وی تأکید کرد که فناوری‌های دگرگون‌کننده باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها برای همه بشریت مفید باشند، بلکه هیچ‌کس را نیز نادیده نگیرند.

آمار انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت‌های هوش مصنوعی

وزیر صنعت ترکیه با اشاره به نیاز فزاینده مراکز داده بزرگ و ابررایانه‌ها برای تأمین انرژی، بر لزوم استفاده از منابع تجدیدپذیر تأکید کرد. وی افزود که در حال حاضر ۶۲ درصد از کل ظرفیت انرژی نصب شده در ترکیه از منابع تجدیدپذیر تشکیل شده است. ترکیه در بخش انرژی خورشیدی و بادی، ۴۳ گیگاوات ظرفیت تولید دارد که این مقدار تا سال ۲۰۴۰ به ۱۷۵ گیگاوات افزایش خواهد یافت.

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هدف‌گذاری ذخیره‌سازی انرژی تا دو دهه آینده

محمد فاتح کاجیر خاطرنشان کرد که برای استفاده کارآمد از منابع تجدیدپذیر، وجود سیستم‌های ذخیره‌سازی ضروری است. بر اساس برنامه اعلام شده توسط دولت ترکیه، هدف نهایی ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی به میزان ۱۴۰ گیگاوات ساعت در مناطقی است که از این منابع انرژی پاک بهره می‌برند. این اقدام به ترکیه امکان خواهد داد تا در طول روز از انرژی خورشیدی و بادی به صورت پایدار استفاده کند.

کاهش نابرابری در توسعه فناوری‌های جهانی

وزیر صنعت ترکیه با هشدار درباره تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها، گفت که ۹۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های فعلی در توسعه هوش مصنوعی تنها توسط دو کشور جهان انجام می‌شود. وی این وضعیت را عامل تشدید نابرابری‌های جهانی دانست و بر لزوم توسعه ابتکارات مشترک برای آینده‌ای عادلانه‌تر تأکید کرد. ترکیه می‌خواهد با اجرای برنامه‌های شتاب‌دهنده برای استارتاپ‌های فناوری سبز، این ادعا را به جهان ثابت کند که این کشور در حال دستیابی به تحول سبز است.

همگرایی اهداف دیجیتال و محیط زیستی

محمد فاتح کاجیر اعلام کرد که اهداف تحول دیجیتال، تحول سبز و ابتکار ملی فناوری ترکیه، رویکردهایی مکمل و یکپارچه محسوب می‌شوند. وی انتظار دارد که سرمایه‌گذاری‌های سبز در بخش‌های اولویت‌دار با همکاری COP31 تسریع شود و منابع مالی بین‌المللی نیز به این فرآیند کمک کنند. ترکیه می‌کوشد با اجرای مؤثر نقشه‌های راه اعلام شده، به اهداف قرن ترکیه دست یابد.