ترکیه مانع از عبور هواپیمای رئیس رژیم صهیونیستی شد

آنکارا در پی تنش‌ها بر سر غزه، اجازه عبور هواپیمای اسحاق هرتزوگ از حریم هوایی خود را نداد. این اقدام نشان‌دهنده تغییر در سیاست خارجی ترکیه و حمایت از آرمان فلسطین است.

منابع خبری معتبر گزارش داده‌اند که دولت ترکیه از عبور هواپیمای حامل اسحاق هرتزوگ ، رئیس رژیم صهیونیستی ، از حریم هوایی خود در مسیر سفر به قزاقستان جلوگیری کرده است.

این اقدام در راستای تنش‌های فزاینده بین آنکارا و تل‌آویو پس از آغاز جنگ در غزه و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌گناه این باریکه صورت گرفته است. این تصمیم، نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در سیاست خارجی ترکیه و بازتابی از خشم و انزجار عمومی در این کشور نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی است.

روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، اما جنگ اخیر در غزه و تصاویر دلخراش از کشتار غیرنظامیان، به طور چشمگیری این روابط را تیره و تار کرده است. ترکیه همواره از حقوق فلسطینیان حمایت کرده و بارها خواستار توقف فوری خشونت‌ها و رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی شده است. این موضع اصولی، باعث شده است تا ترکیه در میان کشورهای منطقه به عنوان حامی اصلی آرمان فلسطین شناخته شود.

جلوگیری از عبور هواپیمای هرتزوگ، پیامی قاطع از سوی ترکیه به رژیم صهیونیستی و متحدان آن است که نشان می‌دهد آنکارا حاضر نیست در برابر ظلم و ستم سکوت کند و به حمایت از حقوق مردم فلسطین ادامه خواهد داد. این اقدام همچنین می‌تواند به عنوان هشداری به سایر کشورهایی تلقی شود که قصد دارند روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی کنند.

سفر هرتزوگ به قزاقستان در چارچوب تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تقویت به اصطلاح توافقات عادی‌سازی روابط «ابراهیم» انجام می‌شود. این توافق‌نامه‌ها که با میانجی‌گری ایالات متحده و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به امضا رسیدند، هدفشان ایجاد روابط دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی، از جمله امارات متحده عربی و بحرین است.

با این حال، بسیاری از ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی معتقدند که این توافق‌نامه‌ها چیزی جز تلاشی برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین و نادیده گرفتن حقوق مشروع فلسطینیان نیستند. توافق ابراهیم، در واقع، یک استراتژی بلندمدت است که هدف آن تغییر موازنه قدرت در منطقه و ایجاد یک جبهه متحد علیه ایران و سایر نیروهای مقاومت است.

رژیم صهیونیستی با استفاده از این توافق‌نامه‌ها، سعی دارد نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و موقعیت خود را در برابر چالش‌های موجود تقویت کند. سفر هرتزوگ به قزاقستان، بخشی از این تلاش‌ها است و نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش دامنه نفوذ خود به کشورهای آسیای میانه و قفقاز است. این کشورها، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، از اهمیت استراتژیکی بالایی برخوردار هستند و می‌توانند نقش مهمی در معادلات منطقه‌ای ایفا کنند.

در همین راستا، به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا که در ماه‌های اخیر به کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز توجه ویژه‌ای نشان داده است، در تلاش است تا در این کشورها نفوذ کند. این کشورها که همسایگان شمالی ایران محسوب می‌شوند، از اهمیت استراتژیکی بالایی برای رژیم صهیونیستی برخوردار هستند.

رژیم صهیونیستی امیدوار است با ایجاد روابط نزدیک با این کشورها، بتواند موقعیت خود را در برابر ایران تقویت کند و از گسترش نفوذ این کشور در منطقه جلوگیری کند. این تلاش‌ها، با واکنش‌های متفاوتی در منطقه مواجه شده است.

برخی از کشورها، با استقبال از رژیم صهیونیستی، سعی در بهبود روابط خود با این رژیم دارند، در حالی که برخی دیگر، با حفظ فاصله از رژیم صهیونیستی، از حمایت از حقوق فلسطینیان و مقابله با سیاست‌های توسعه‌طلبانه این رژیم حمایت می‌کنند. ترکیه، با جلوگیری از عبور هواپیمای هرتزوگ، نشان داده است که در جبهه دوم قرار دارد و به حمایت از حقوق فلسطینیان و مقابله با سیاست‌های رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.

این اقدام، می‌تواند نقطه عطفی در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی باشد و به تغییر موازنه قدرت در منطقه کمک کند. در نهایت، باید توجه داشت که مسئله فلسطین، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های منطقه است و حل این مسئله، نیازمند تلاش‌های مشترک همه طرف‌های ذینفع است. توافقات ابراهیم، به تنهایی، نمی‌توانند راه حلی برای این مسئله ارائه دهند و تنها می‌توانند به پیچیده‌تر شدن آن منجر شوند





