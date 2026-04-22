ترکیه صادرکننده سوخت جت است و با کمبود مواجه نیست

وزیر حمل‌ونقل ترکیه اعلام کرد که کشورش با وجود افزایش قیمت جهانی سوخت هواپیما، نه تنها با کمبود مواجه نیست بلکه صادرکننده سوخت جت است. بازگشت هواپیماهای ترکیه از ایران و بررسی درخواست ایران برای برقراری پرواز به ترکیه نیز از دیگر اخبار اعلام شده است.

وزیر حمل‌ونقل ترکیه ، عبد القادر اورال‌اوغلو، در اظهاراتی مهم، وضعیت تامین سوخت جت در کشور را تشریح کرد و اطمینان داد که صنعت هواپیمایی ترکیه با کمبود این نوع سوخت مواجه نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قیمت جهانی سوخت هواپیما به شدت افزایش یافته و نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. اورال‌اوغلو با تاکید بر اینکه ترکیه نه تنها واردکننده سوخت جت نیست، بلکه در جایگاه صادرکننده نیز قرار دارد، افزود: با وجود افزایش حدود 50 تا 60 درصدی قیمت نفت و بیش از دو برابر شدن قیمت سوخت هواپیما، ما توانسته‌ایم نیازهای داخلی خود را تامین کرده و حتی مازاد تولید را به سایر کشورها صادر کنیم.

این موفقیت نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح منابع انرژی در ترکیه است. وزیر حمل‌ونقل همچنین به تاثیر تحولات اخیر منطقه‌ای، به ویژه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و تمدید آتش‌بس میان طرفین، بر صنعت هواپیمایی ترکیه اشاره کرد. او از بازگشت یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت پگاسوس که در ایران باقی مانده بود به ترکیه خبر داد و پیش‌بینی کرد که هواپیمای شرکت خطوط هوایی ترکیه نیز به زودی به کشور بازخواهد گشت.

این بازگشت هواپیماها، گامی مهم در جهت عادی‌سازی فعالیت‌های هوایی ترکیه محسوب می‌شود. اورال‌اوغلو همچنین به بسته شدن برخی حریم‌های هوایی منطقه به دلیل شرایط امنیتی اشاره کرد و گفت: سوریه، ایران، عراق و کویت از جمله کشورهایی هستند که به دلیل این محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی پروازی به آن‌ها به حالت تعلیق درآمده است.

شرکت‌های اصلی هواپیمایی ترکیه، از جمله ترکیش ایرلاینز و پگاسوس، پروازهای خود به این مقاصد را تا پایان ماه مه لغو کرده‌اند، اما در صورت تثبیت روند آتش‌بس و بهبود شرایط امنیتی، این تصمیم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. وزیر حمل‌ونقل ترکیه با اشاره به درخواست ایران برای برقراری پرواز به ترکیه، گفت: این درخواست در حال بررسی دقیق است و ممکن است در مرحله نخست امکان انجام چنین پروازهایی فراهم شود.

با این حال، تصمیم‌گیری نهایی با توجه به شرایط امنیتی و بدون به خطر انداختن جان مسافران انجام خواهد شد. امنیت مسافران همواره در اولویت برنامه‌های وزارت حمل‌ونقل ترکیه قرار دارد و هیچ‌گونه ریسکی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد. اورال‌اوغلو در ادامه بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تامین امنیت پروازها تاکید کرد و گفت: ترکیه آماده است تا با سایر کشورها در این زمینه همکاری کند و به ایجاد یک فضای هوایی امن و پایدار کمک کند.

او همچنین از تلاش‌های دولت ترکیه برای حمایت از صنعت هواپیمایی کشور در برابر نوسانات قیمت سوخت و سایر چالش‌های اقتصادی خبر داد و گفت: دولت ترکیه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، به شرکت‌های هواپیمایی کمک کند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و خدمات باکیفیتی را به مسافران ارائه کنند. این حمایت‌ها شامل کاهش مالیات‌ها، ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیل فرآیندهای اداری می‌شود.

وزیر حمل‌ونقل ترکیه در پایان سخنان خود، ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی، صنعت هواپیمایی ترکیه بتواند به رشد و توسعه خود ادامه دهد و نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کند. او همچنین از مردم ترکیه خواست تا با حمایت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی، به رونق این صنعت کمک کنند





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines