ترکیه خواستار صلح پایدار در منطقه شد

سخنگوی حزب حاکم ترکیه بر لزوم پیشرفت مذاکرات در اسلامآباد، تبدیل آتشبس به صلح پایدار و محکومیت جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.
عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه ، در جریان جلسه هیات اجرایی مرکزی به ریاست رجب طیب اردوغان ، بر لزوم پیشرفت مذاکرات در اسلامآباد به شکلی سازنده و تبدیل آتشبس به صلح پایدار تاکید کرد.
او ضمن محکوم کردن جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به عنوان اقدامی ناعادلانه و غیرقانونی، هشدار داد که این درگیری نباید به فجایع انسانی بزرگتری منجر شود و خواستار حمایت قوی جامعه بینالمللی از صلح پایدار شد. چلیک به مسائل پیچیده پیش روی مذاکرات، از جمله موضوع اورانیوم غنیشده، تنگه هرمز و غرامتهای مورد مطالبه ایران اشاره کرد و بر اهمیت حل این مسائل از طریق دیپلماسی و میز مذاکره تاکید نمود.
او همچنین با اشاره به بدعهدی آمریکا در نقض آتشبس و درخواستهای غیرمنطقی، به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و واکنش متقابل ایران در خصوص تنگه هرمز اشاره کرد. چلیک با ابراز نگرانی از رویکرد رژیم صهیونیستی و گسترش تعصب آن فراتر از مسلمانان، به جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی در کلیسای مقبره مقدس و تخریب مجسمه عیسی در لبنان اشاره کرد.
او این اقدامات را نشانهای از یک ساختار ایدئولوژیک و متعصبانه مذهبی دانست که هیچ احترامی برای ارزشهای مسلمانان و مسیحیان قائل نیست و بر لزوم اتحاد بشریت برای مقابله با این تعصب تاکید کرد. سخنگوی حزب حاکم ترکیه همچنین غزه را به عنوان یک مسئله فراموشنشدنی برشمرد و هشدار داد که رژیم صهیونیستی با حمله به لبنان و ایران، سعی در منحرف کردن توجه جهانی از غزه دارد.
او به وضعیت وخیم انسانی در لبنان، آوارگی بیش از یک میلیون نفر و اشغال مناطق مختلف توسط اسرائیل اشاره کرد و خواستار توجه ویژه جامعه بینالمللی به این بحران شد. چلیک ضمن انتقاد از نادیده گرفتن درخواستهای آتشبس توسط اسرائیل و ادامه تجاوزات آن، به تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد مناطق حائل امنیتی در جنوب لبنان با تکرار سناریوی غزه اشاره کرد.
او این اقدام را تلاشی برای کنترل اراضی و کوچاندن ساکنان آن دانست و بر لزوم نظارت دقیق بر حملات اسرائیل به لبنان تاکید نمود. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه بار دیگر بر اهمیت حمایت جامعه بینالمللی از مذاکرات در اسلامآباد، جلوگیری از بازگشت به جنگ و تبدیل آتشبس به صلح پایدار تاکید کرد و خواستار اتخاذ رویکردی قاطع برای توقف تجاوزات و حمایت از حقوق مردم فلسطین و لبنان شد.
او همچنین بر ضرورت توجه به مسائل پیچیده پیش روی مذاکرات و یافتن راه حلهای سازنده برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد
